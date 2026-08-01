Wylewanie tłuszczu po smażeniu do zlewu niszczy domowe rury i zapycha miejską kanalizację. Choć bezpieczną alternatywą są automaty do zlewania oleju, niektórzy Polacy nie są w stanie z nich skorzystać ze względu na konieczność posiadania aplikacji. Aby wyeliminować ten problem, sieć Olejomaty wprowadziła dedykowane karty dostępowe.
Od niedawna operator usługi Olejomaty, która obecna jest w wielu gminach w Polsce, wprowadził możliwość rejestracji w systemie za pośrednictwem karty. Rozwiązanie skierowane jest dla seniorów, którzy mają dostęp do Olejomatu w swojej okolicy i chcą w prosty sposób oddawać zużyty olej i dbać o środowisko. Jak czytamy na stronie olejomaty.pl, "Karta seniora ma formę zbliżoną do karty bankomatowej i jest bardzo prosta w użyciu. Jest dwustronna i zawiera dwa kody – jeden służy do pobrania pustej butelki, a drugi do jej zwrotu z zużytym olejem".
Jak uzyskać kartę do Olejomatu? "Aby rozpocząć korzystanie z karty, wystarczy zgłosić chęć jej otrzymania oraz podać podstawowe dane do rejestracji" – czytamy. Korzystanie z nowego rozwiązania jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować kartę przy odbiorze pojemnika na olej i przy zwrocie oleju do maszyny.
"Wprowadzenie kart seniora to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności Olejomatów i umożliwienia korzystania z systemu jak najszerszej grupie użytkowników" – wskazuje firma.
Czym jest usługa Olejomaty? "Nie olewać, a zlewać"
System Zbiórki Zużytego Oleju Spożywczego Olejomaty zajmuje się promowaniem zrównoważonej gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim zużytymi olejami i tłuszczami roślinnymi. Firma prowadzi punkty zbiórki, w których można bezpiecznie pozbyć się cieczy tego typu.
Do tej pory, by korzystać z usług Olejomatu, potrzebna była aplikacja. Po rejestracji w niej użytkownik otrzymywał pustą butelkę, w której umieszczane były odpady. Później taką butelkę wystarczało zdeponować w odpowiedniej maszynie.
Projekt działa na poziomie samorządów i gmin. W tej chwili w Polsce są 124 Olejomaty. Znajdują się przede wszystkim w województwach mazowieckim i wielkopolskim, ale ich liczba wciąż się zwiększa. Firma deklaruje, że chce działać w każdym zakątku Polski, od najmniejszych wsi po największe miasta.
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Jak pozbyć się oleju? Gdzie wyrzucić butelkę po nim?
W miejscowościach, w których nie ma Olejomatów, pozbywanie się tłuszczu po smażeniu może być dość skomplikowane. Z całą pewnością oleju nie należy wylewać do odpływu w kuchni ani do toalety. W praktyce takie odpady powinny trafiać do PSZOK-ów, jednak wciąż nie każdy punkt je przyjmuje.
Dlaczego wyrzucanie oleju jest tak problematyczne? Choć kuszące, wylanie oleju do kanalizacji grozi jej zatkaniem. Ciecz może utworzyć w rurach twarde złogi, które prowadzą do całkowitego zablokowania przepływu wody. W praktyce może to doprowadzić do uszkodzenia kanalizacji, co wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów drogich napraw. Niestety, olej może powodować także straty środowiskowe. Zanieczyszczając wodę i przedostając się do zbiorników wodnych oleje odcinają od tlenu faunę i florę.
W niektórych przypadkach wylanie oleju w nieprawidłowy sposób może skutkować mandatem za nieprawidłową segregację śmieci. Wynosi on od 500 zł do 5 000 zł. Gmina może także nałożyć na dane gospodarstwo domowe opłatę podwyższoną (najczęściej 2-krotność standardowej opłaty za śmieci).
Jeśli nasze zachowanie miało ciągły charakter i doprowadziło do znaczącego zanieczyszczenia środowiska, karą może być nawet 8 lat więzienia (art. 182 Kodeksu karnego). To akurat nie grozi za zwykłe okazjonalne przelanie oleju do zlewu z domowej patelni, ale większe podmioty, np. restauracje powinny mieć tę kwestię na względzie.