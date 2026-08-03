Wkrótce kaucja z butelkomatów trafi prosto na nasze konta bankowe. Nowe maszyny pojawią się na osiedlach Fot. M-Production / Shutterstock

System kaucyjny w Polsce czeka kilka zmian, które usuną jego największe mankamenty. Zamiast uciążliwych papierowych bonów, kaucja trafi prosto na kartę płatniczą, a automaty staną tuż pod naszymi domami. Zakończy się też mozolne wkładanie butelek pojedynczo. Nadchodzą urządzenia, które przyjmą je hurtowo.

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Ograniczanie liczby śmieci cieszy niemal każdego, ale same zasady działania systemu kaucyjnego w obecnej formie potrafią mocno irytować. Noszenie wielkich worków z butelkami do marketów czy gubienie voucherów potrafi napsuć krwi i zniechęcić do ekologii. Te problemy wkrótce przejdą do historii. Zmiany mają pomóc w osiągnięciu unijnych celów, które zakładają selektywną zbiórkę na poziomie 77 proc. do 2028 roku.

Wygodny zwrot kaucji na kartę płatniczą

W naTemat opisywaliśmy już plany operatora PolKa – Polska Kaucja, który rozpoczął wdrażanie przelewów za oddane opakowania. Okazuje się, że śladem tym idą kolejne firm. Tradycyjne bony do wykorzystania wyłącznie w konkretnym dyskoncie przestaną być jedyną opcją zwrotu gotówki.

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Z raportu opublikowanego przez Polską Agencję Prasową wynika, że trwają bardzo zaawansowane prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi przelanie na konto. Wystarczy zbliżenie karty płatniczej, użycie dedykowanej aplikacji mobilnej lub opaski RFID np. na basenie.

"Po osiągnięciu poziomu około 120 aktywnych automatów w Warszawie, projekt będzie rozszerzany na kolejne duże miasta, w tym Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków oraz region Śląska. Oznacza to, że rozwiązania umożliwiające bezpośredni zwrot kaucji na konto lub kartę będą stopniowo coraz szerzej dostępne" – zapowiedział cytowany przez agencję Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl.

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Butelkomaty trafią prosto na osiedla

Konieczność noszenia opakowań do sklepów to dla wielu mieszkańców bariera nie do przejścia. Dlatego system kaucyjny wejdzie na osiedla, a nowe urządzenia zaczną wkrótce wyrastać na terenach zarządzanych przez wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. To dobra informacja, bo niedługo kaucja będzie naliczana nie tylko za butelki PET i puszki, ale i tzw. "małpki".

Sama Kaucja.pl zamierza w najbliższych latach postawić w całym kraju nawet 4 tys. automatów osiedlowych. Wygoda oddawania opakowań wzrośnie również podczas wyjazdów czy codziennych dojazdów do pracy, ponieważ swoje maszyny przy trasach i najpopularniejszych miejscach turystycznych wdraża spółka Reselekt.

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Aktualne położenia automatów kaucyjnych można znaleźć na mapach m.in. na stronie butelkomat.pl lub mapakaucji.pl. Są tam też dostępne wyszukiwarki, które ułatwią znalezienie najlepszej dla nas lokalizacji.

Hurtowe oddawanie opakowań

Na to rozwiązanie czekałem zdecydowanie najbardziej. W wielu państwach funkcjonuje ono od lat, ale w Polsce będzie to nowość. Ręczne wrzucanie kilkudziesięciu butelek i puszek jedna po drugiej bywa niesamowicie frustrujące, dlatego część operatorów szykuje się do instalacji maszyn przyjmujących całe wiele sztuk naraz.

Wystarczy wrzucić całą zawartość worka do szerokiego otworu, a sprzęt sam błyskawicznie wszystko posegreguje i zliczy. Wprowadzenie takich innowacji wiąże się jednak z zauważalnymi wyzwaniami dla samych punktów zbiórki. Tego typu maszyny są znacznie droższe od klasycznych zwrotomatów i zajmują o wiele więcej przestrzeni.

"Ich wykorzystanie będzie uzależnione przede wszystkim od charakteru danej lokalizacji i potrzeb konkretnego partnera" – zwrócił uwagę Zygmunt Ochał z Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka w wypowiedzi dla PAP. Mimo oczywistych barier finansowych, presja UE i samych mieszkańców z pewnością wymusi popularyzację "hurtowych" butelkomatów.