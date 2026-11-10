Andrzej Grabowski. Aktor w TVN24 mówił o zamachu w Krakowie. Fot. Bartosz Mrozowski / kadr z serialu "Morfeusz"

Andrzej Grabowski w TVN24 przyznał, że boi się iść na miejsce zamachu w Krakowie. – To straszne, to uderzenie w serce Krakowa, w serce miasta, w serce Małopolski – stwierdził. Aktor, który w tym mieście studiował i debiutował na scenie, mówił też o wykorzystywaniu tragedii do celów politycznych.

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W sobotę (7 listopada) 24-letni Michał Oksiński wjechał na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych osób. W zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, sprawca zmarł w poniedziałek (9 listopada) w szpitalu. Do tych wydarzeń odniósł się w studiu TVN24 Andrzej Grabowski, absolwent krakowskiej PWST z 1974 roku, związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego.

Andrzej Grabowski boi się iść na miejsce zamachu

W rozmowie w TVN24 aktor przyznał, że w dniu ataku nie było go w mieście, bo do Krakowa przyjechał dopiero później, w nocy. Atmosferę po tragedii nazwał odczuwalną w całym kraju, a o miejscu ataku mówił tak.

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Ja trochę się boję tam iść, na ten róg AB [główna arteria rynku – red.[, na róg Sławkowskiej i Szczepańskiej. Nie wiem, czy chcę zobaczyć te tysiące zniczy. Trudno znaleźć słowa, no bo co, że to straszne? To straszne. No, że to nie powinno się stać? Tak, nie powinno się stać. Że to jest haniebne, co się dzieje w związku z polityką wykorzystywaną przez tą tragedię? Straszne, okropne, haniebne, cóż więcej powiedzieć. Andrzej Grabowski Wypowiedź w TVN24

Marsz Ciszy uznał za najodpowiedniejszy sposób, by uczcić pamięć ofiar. Przypomniał też słowa nieżyjącego przyjaciela, Jerzego Pilcha, że trochę popłaczemy, ale będziemy żyć dalej, bo żyć trzeba.

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Grabowski o zamachowcu i o tym, jak mówi się o tragedii

O sprawcy aktor mówił jak o samotniku, ale zastrzegł, że to jego ocena.

– Czy dało się tego uniknąć? Nie wiem, samotnego wilka zawsze najtrudniej wytropić, a to był na pewno samotny wilk, na pewno. Śledztwo to wyjaśni, ale wszystko na to wskazuje – mówił.

Dodał, że sprawca mógł jechać na Kazimierz, ale to tylko jego hipoteza, bo tam też zawsze przebywają tłumy. Wyraził też nadzieję, że służby będą skuteczniejsze.

– Wierzmy w to, że nasze służby potrafią już odnaleźć takich, no nie wiem jak ich nazwać, popularnie zwanych świrów, ale co to znaczy, morderców, którzy planują takie ataki – zaznaczył.

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Odniósł się też do politycznych sporów wokół zamachu. – No nie można wykorzystywać tej tragedii, tej masakry do celów politycznych, jak to zrobiono – ocenił. Podkreślił, że nie można mówić o bohaterskich policjantach, że ich nie było.

Za bohaterów uznał dwóch funkcjonariuszy, którzy zatrzymali sprawcę i zostali postrzeleni. Nie wskazał, kogo krytykuje. O relacji Tomasza Sakiewicza z Krakowa, po której do KRRiT wpłynęło ponad 5 tys. skarg.

Sekcje zwłok po zamachu w Krakowie trwają mimo śmierci sprawcy

Jak opisywaliśmy w tekście o kolejnym kroku śledczych, wczoraj (9 listopada) przeprowadzono sekcje zwłok sześciu osób zabitych na Rynku Głównym oraz trzech członków rodziny Michała Oksińskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiadał PAP, że sekcje ran postrzałowych mogą potrwać dwa dni, ale zakończono je jeszcze tego samego dnia. Pełna opinia biegłych może powstawać nawet kilka tygodni.