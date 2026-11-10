Policja w Krakowie. Śledztwo ws. zamachowca trwa mimo jego śmierci. Fot. Michał Panek / naTemat

Michał Oksiński nie żyje, więc prokuratura nie postawi już żadnych zarzutów. Mimo to dziś (10 listopada) w Krakowie ma odbyć się sekcja zwłok 24-latka. Co dokładnie śledczy chcą w ten sposób ustalić, na razie nie wiadomo.

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Zamachowiec z Rynku Głównego zmarł w poniedziałek (9 listopada) nad ranem w szpitalu, do którego trafił po sobotnim postrzeleniu przez policjantów. Sekcja zwłok zamachowca z Krakowa odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również tam badano ciała jego ofiar.

Sekcja zwłok sprawcy i śledztwo bez podejrzanego

Wobec zmarłego nie będzie już zarzutów ani aresztu, ale śledztwo trwa. Jak informował INNPoland, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził w Radiu Zet, że postępowanie wobec podejrzanego zostanie umorzone, a pozostałe czynności będą kontynuowane.

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Śledczy badają motywy 24-latka i zabezpieczyli co najmniej cztery jego telefony, a rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie wyklucza współudziału innych osób. Prokuratura nie ujawniła na razie, czego oczekuje od samego badania zwłok sprawcy.

Sekcje zwłok ofiar zamachu w Krakowie

W poniedziałek przeprowadzono sekcje zwłok ofiar (sześciu osób zabitych na Rynku oraz trzech członków rodziny sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego). Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiadał, że badania mogą potrwać dwa dni.

– Sekcje dotyczące ran postrzałowych są dość skomplikowane i czasochłonne, a chcemy to zrobić dobrze – powiedział PAP.

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Skończono je jednak jeszcze tego samego dnia. Mają pomóc ustalić m.in. czas śmierci rodziców i siostry zamachowca, a szczegółowa opinia sądowo-lekarska może powstawać nawet kilka tygodni, przekazał prokurator.

Po co sekcja zwłok, skoro przyczyna śmierci wydaje się oczywista?

Zwykle słyszymy o sekcjach przy niewyjaśnionych zgonach, ale Kodeks postępowania karnego nie ogranicza ich tylko do takich spraw. "Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok" – czytamy w art. 209 § 1.

Wystarczy samo podejrzenie, nie musi być pewności, że doszło do przestępstwa. Jak przypomina TVN24, gdy człowiek ginie po strzałach policji, prokurator zawsze wkracza z urzędu, co nie przesądza o winie funkcjonariuszy. Prokuratura nie podała, czy to powód sekcji Oksińskiego. Otwarcie zwłok to właśnie sekcja, a wykonuje ją biegły lekarz w obecności prokuratora albo sądu.

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W razie takiego podejrzenia "należy zawsze dokonać oględzin zewnętrznych zwłok, a następnie ich otwarcia" – pisze w opracowaniu szkoleniowym Rafał Kurek, aplikant Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy.

Sekcja ma rozstrzygnąć, czy doszło do przestępstwa, samobójstwa albo wypadku, a ponadto pozwala określić m.in. związek między obrażeniami a zgonem, czas śmierci i kolejność powstawania ran. Przy ranach postrzałowych można ustalić położenie otworów wlotowego i wylotowego, kierunek kanału postrzałowego oraz kąt, pod jakim padł strzał.