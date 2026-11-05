Zomowcy pod TK na scenie Republiki. Scenkę odegrano na żywo. Fot. Telewizja Republika

Wujek Samo Zło przebrał się za zomowca pod Trybunałem Konstytucyjnym. W kasku, z pałką i tarczą z napisem "Milicja" brylował na antenie Republiki. Prowadzącą programu rozbawił, ale część prawicowych komentatorów już niekoniecznie. A fanów polskiego rapu to już w ogóle.

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W środę (4 listopada) późnym wieczorem w mundurach ZOMO paradowali Wujek Samo Zło (Maciej Gnatowski) oraz pracownicy Republiki, Piotr Lisiewicz i Jakub Maciejewski.

Raper ponad 20 lat temu był ceniony w polskim hip-hopie. Współtworzył Baku Baku Skład i Gib Gibon Skład, a w 2018 roku kandydował na radnego warszawskiej Woli z listy Jana Śpiewaka. Potem mocno powędrował w prawą stronę, by dziś występować jako kabareciarz Republiki.

Zomowcy pod TK pozdrowili policjantów w białych kaskach

Scenka zaczęła się na wizji, gdy Katarzyna Gójska żegnała gości programu. – Zdaje się, że mamy jakąś interwencję – powiedziała prowadząca.

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Wtedy wkroczyli zomowcy pod TK. – Obywatele i obywatelki, rozejść się! Pierwszy sekretarz Donald Franciszkowicz panuje nad sytuacją! – zawołał jeden z nich. Chodziło oczywiście o premiera Donalda Tuska.

Jak relacjonuje Niezależna, dowódcą okazał się Lisiewicz. Przedstawił policjantom w białych kaskach swoją ekipę jako ich starszych kolegów, a potem poradził sobie z brakiem kworum w Trybunale.

– Było 8 sędziów, a potrzeba 10. Dlatego niniejszym mianuję na sędziów moich dwóch kolegów zomowców – oznajmił.

Czy zomowcy ośmieszyli protest pod TK?

O tym, że pod gmachem trwa też kabaret Republiki, pisaliśmy już wcześniej. Teraz Onet zwraca uwagę, że występy z zomowcami i nie tylko spotkał się z ostrą krytyką także po prawej stronie.

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Baner z hasłem "Kierwiński, zjedz rosół z kur wielu, pomaga na kaca!" miał kojarzyć się z wulgarnym słowem (wystarczy powiedzieć na głos "z kur wielu") i wypominać wystąpienie szefa MSWiA, po którym posądzano go o alkohol.

Badanie potwierdziło wtedy, że minister był trzeźwy. Maciejewski bronił się na X, że "satyra była i za okupacji, i za komuny, i zawsze". Nie wszystkich jednak przekonał.

"Jeżeli głównym celem jest ośmieszenie demonstracji pod TK, to się udało. Donald Tusk nic nie musi już robić" – napisał publicysta Rafał Dudkiewicz. "Ile zegarków się sprzedało!?" – kpił prawicowy dziennikarz Wojciech Wybranowski, nawiązując do promocji na antenie Republiki.

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Co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym?

Protest dotyczy sporu o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek (30 października) na stronie TK pojawiło się oświadczenie o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc, a obowiązki przejęła Anna Korwin-Piotrowska.