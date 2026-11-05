: Trzej mężczyźni w szarych kaskach i mundurach ZOMO z przezroczystymi tarczami z napisem Milicja na scenie Republiki, zomowcy pod TK
Zomowcy pod TK na scenie Republiki. Scenkę odegrano na żywo. Fot. Telewizja Republika

Wujek Samo Zło przebrał się za zomowca pod Trybunałem Konstytucyjnym. W kasku, z pałką i tarczą z napisem "Milicja" brylował na antenie Republiki. Prowadzącą programu rozbawił, ale część prawicowych komentatorów już niekoniecznie. A fanów polskiego rapu to już w ogóle.

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W środę (4 listopada) późnym wieczorem w mundurach ZOMO paradowali Wujek Samo Zło (Maciej Gnatowski) oraz pracownicy Republiki, Piotr Lisiewicz i Jakub Maciejewski.

Raper ponad 20 lat temu był ceniony w polskim hip-hopie. Współtworzył Baku Baku Skład i Gib Gibon Skład, a w 2018 roku kandydował na radnego warszawskiej Woli z listy Jana Śpiewaka. Potem mocno powędrował w prawą stronę, by dziś występować jako kabareciarz Republiki.

Zomowcy pod TK pozdrowili policjantów w białych kaskach

Scenka zaczęła się na wizji, gdy Katarzyna Gójska żegnała gości programu. – Zdaje się, że mamy jakąś interwencję – powiedziała prowadząca.

Wtedy wkroczyli zomowcy pod TK. – Obywatele i obywatelki, rozejść się! Pierwszy sekretarz Donald Franciszkowicz panuje nad sytuacją! – zawołał jeden z nich. Chodziło oczywiście o premiera Donalda Tuska.

Jak relacjonuje Niezależna, dowódcą okazał się Lisiewicz. Przedstawił policjantom w białych kaskach swoją ekipę jako ich starszych kolegów, a potem poradził sobie z brakiem kworum w Trybunale.

– Było 8 sędziów, a potrzeba 10. Dlatego niniejszym mianuję na sędziów moich dwóch kolegów zomowców – oznajmił.

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Czy zomowcy ośmieszyli protest pod TK?

O tym, że pod gmachem trwa też kabaret Republiki, pisaliśmy już wcześniej. Teraz Onet zwraca uwagę, że występy z zomowcami i nie tylko spotkał się z ostrą krytyką także po prawej stronie.

Baner z hasłem "Kierwiński, zjedz rosół z kur wielu, pomaga na kaca!" miał kojarzyć się z wulgarnym słowem (wystarczy powiedzieć na głos "z kur wielu") i wypominać wystąpienie szefa MSWiA, po którym posądzano go o alkohol.

Badanie potwierdziło wtedy, że minister był trzeźwy. Maciejewski bronił się na X, że "satyra była i za okupacji, i za komuny, i zawsze". Nie wszystkich jednak przekonał.

"Jeżeli głównym celem jest ośmieszenie demonstracji pod TK, to się udało. Donald Tusk nic nie musi już robić" – napisał publicysta Rafał Dudkiewicz. "Ile zegarków się sprzedało!?" – kpił prawicowy dziennikarz Wojciech Wybranowski, nawiązując do promocji na antenie Republiki.

Co dzieje się z Trybunałem Konstytucyjnym?

Protest dotyczy sporu o władzę w Trybunale Konstytucyjnym. W piątek (30 października) na stronie TK pojawiło się oświadczenie o zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc, a obowiązki przejęła Anna Korwin-Piotrowska.

Święczkowskiego do budynku nie wpuszczono, a w poniedziałek (2 listopada) przyszło tam siedmioro sędziów. Zwolennicy protestu mówią o "zamachu stanu". Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetu i wylosowano już skład sądu dyscyplinarnego.