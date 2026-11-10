We wtorek Sąd Najwyższy uchylił zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Co ciekawe, zaledwie kilka dni wcześniej ten sam organ uznał, że nie ma prawa mieszać się w sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek postanowił skomentować te zawiłości jednym zdaniem.
W ciągu zaledwie czterech dni w Sądzie Najwyższym zapadły dwie zupełnie wykluczające się decyzje. Obie dotyczą jednej sprawy, a mianowicie zarządzeń sędzi TK Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października o przerwie w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
Nagła zmiana stanowiska Sądu Najwyższego i riposta Żurka
Jak informowaliśmy już w naTemat, we wtorek 10 listopada Sąd Najwyższy pękł w sprawie Święczkowskiego i uchylił zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o miesięcznej przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sprawa została skierowana bowiem do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, która rozpatrzyła zażalenia sędziów i przywróciła ich do orzekania.
Natomiast jeszcze zaledwie kilka dni wcześniej, w piątek 6 listopada, Sąd Najwyższy wystawił Święczkowskiego. Wówczas legalny sędzia SN Zbigniew Korzeniowski orzekł, że Sąd Najwyższy jest niewłaściwym organem do rozpoznania tej sprawy, ponieważ "zakres kognicji Izby Odpowiedzialności Zawodowej nie obejmuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Jednocześnie zdecydował o przekazaniu sprawy Trybunałowi Konstytucyjnemu jako "odrębnemu organowi władzy sądowniczej".
Tę nagłą wtorkową zmianę decyzji SN o 360 stopni postanowił podsumować minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Czekam, aż pani Szczepaniec orzeknie, że Ziemia jest płaska" – skomentował w serwisie X Żurek. Maria Szczepaniec to kierująca Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN neo-sędzia.
Oświadczenie sędzi Korwin-Piotrowskiej i wnioski Żurka ws. immunitetów
We wtorek do nowej decyzji SN odniosła się już także sędzia Anna Korwin-Piotrowska. W opublikowanym komunikacie na stronie TK zaznaczyła, że "jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dlatego, jak czytamy w oświadczeniu, ewentualne orzeczenia SN nie będą mieć wpływu na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie. Krótko mówiąc: Korwin-Piotrowska idzie na zwarcie z Sądem Najwyższym.
Przypomnijmy, że 3 listopada podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbyło się już losowanie składów sądów dyscyplinarnych, które zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.
Ponadto, Waldemar Żurek przekazał do TK już łącznie 6 wniosków o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego – 5 z nich dotyczy zawieszonego prezesa TK, a 1 wiceprezesa.
Z kolei sędzia Anna Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek, 17 listopada, na godzinę 9:00 kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które ma rozpoznać prokuratorskie wnioski o pozbawienie Święczkowskiego i Sochańskiego ochrony immunitetowej. Na godzinę 12:00 wyznaczono wysłuchanie samych zainteresowanych. A dopóki spór trwa, chaos z Trybunałem kosztuje miliardy.