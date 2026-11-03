Święczkowskiego czeka postępowanie dyscyplinarne. Skład wylosowany, ważna rola... Piotrowicza. Fot. TK; naTemat

We wtorek o godzinie 15:30 rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Znamy już wyniki losowania sędziów, którzy zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

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We wtorek 3 listopada o godzinie 15:30 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Głównym celem spotkania było ustalenie budżetu instytucji na 2027 rok, który ostatecznie został uchwalony jednogłośnie. Niejasną kwestią pozostawało, czy podczas głosowania zostanie osiągnięte wymagane kworum. Anna Korwin-Piotrowska załatwiła jednak temat z kworum w TK na samym początku obrad.

– Stwierdzam, jako przewodniczący obrad, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały, jeśli idzie o procedowanie nad projektem dochodów i wydatków TK na rok 2027 – oznajmiła sędzia.

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Składy sądów dyscyplinarnych TK ws. Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK odbyło się również losowanie składów sądów dyscyplinarnych, które zajmą się rozpoznaniem sprawy zawieszenia Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

Jeżeli chodzi o Bogdana Święczkowskiego, na rzecznika dyscyplinarnego w jego sprawie wylosowano sędziego TK wybranego jeszcze za czasów poprzedniej władzy, a wcześniej przez lata czołowego posła PiS Stanisława Piotrowicza. W trzyosobowym składzie orzekającym znaleźli się z kolei sędziowie wybrani w trakcie obecnej kadencji Sejmu: Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska oraz Krystian Markiewicz. Przewodniczącą i sprawozdawczynią składu orzekającego została jednocześnie Magdalena Bentkowska, która jako jedyna z tej trójki złożyła ślubowanie przed prezydentem.

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Na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie Bartłomieja Sochańskiego został natomiast wylosowany sędzia Dariusz Szostek. W trzyosobowym składzie orzekającym zasiądą sędziowie: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska oraz Rafał Wojciechowski. W tym przypadku przewodniczącym składu orzekającego został Maciej Berek, a sprawozdawcą Rafał Wojciechowski.

– Najpóźniej jutro zawiadomię sąd dyscyplinarny i przekaże to zarządzenie celem podjęcia niezwłocznie czynności proceduralnych, aby dopełnić terminu rozpatrzenia zarządzenia o natychmiastowej przerwie – zapowiedziała po losowaniach Anna Korwin-Piotrowska.

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Wnioski o uchylenie immunitetu dla Święczkowskiego i Sochańskiego

Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

Następnie prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że przekazał do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Szef resortu sprawiedliwości dodał, iż cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek 3 listopada Waldemar Żurek przekazał, że skierował do TK jeszcze jeden, szósty już wniosek w tej sprawie, dotyczący uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu.

Stanisław Piotrowicz zastępcą Święczkowskiego?

W poniedziałek 2 listopada rzeczniczka TK Weronika Ścibór zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie dokumentu podpisanego przez Bogdana Święczkowskiego. Z jego treści wynika, że odsunięty aktualnie prezes Trybunału Konstytucyjnego upoważnił do zastępowania go w czasie niedyspozycji sędziego, który we wtorek został wylosowany na rzecznika dyscyplinarnego w sprawie zawieszenia Święczkowskiego.

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"Prezes TK Bogdan Święczkowski w kwietniu 2026 r. upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK" – napisała Weronika Ścibór w serwisie X.

Z udostępnionego pisma można odczytać, że pochodzi ono z 28 kwietnia 2026 roku, a Bogdan Święczkowski wydał swoją decyzję na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

"Upoważniam sędziego Stanisława Piotrowicza, w czasie nieobecności Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego do:

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kierowania pracami Trybunału Konstytucyjnego; reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego na zewnątrz; wykonywania innych czynności związanych z aktywnością Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzecznictwa, określonych w ustawach i regulaminie Trybunału Konstytucyjnego; sprawowania nadzoru nad Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego i Biurem Służby Prawnej, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym"