Korwin-Piotrowska idzie na zwarcie. "Orzeczenie SN nie ma żadnego wpływu" Fot. trybunal.gov.pl

Próba powrotu Bogdana Święczkowskiego do gabinetu prezesa TK przy pomocy Sądu Najwyższego zakończyła się twardym "nie" ze strony sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Kierująca Trybunałem sędzia wskazuje na brak jakichkolwiek kompetencji SN do ingerowania w wewnętrzny ład konstytucyjnego sądu.

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Dosłownie chwilę po tym, jak Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenia o przymusowym urlopie dla Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, z alei Szucha nadeszła riposta. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego oświadczenie, w którym stwierdza, że orzeczenia SN nie mają żadnej mocy prawnej wobec jej decyzji. Przypomina, że jedynym organem mogącym oceniać urlopowanie sędziów TK jest wewnętrzny sąd dyscyplinarny, a policja nadal nie wpuści Święczkowskiego do gmachu.

Korwin-Piotrowska odrzuca orzeczenie SN. Święczkowski i Sochański nadal odsunięci

Oficjalny komunikat na stronie Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia złudzeń: władze TK nie zamierzają respektować wtorkowego rozstrzygnięcia Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Dla Anny Korwin-Piotrowskiej orzeczenie SN po prostu nie istnieje w obrocie prawnym. Przypomnijmy, że od początku listopada siedmioro sędziów weszło do TK, a Święczkowski pozostaje za bramą.

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"Wobec medialnych doniesień o wydaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzeczenia o uchyleniu zarządzeń z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie" – czytamy w oświadczeniu.

Jedyny właściwy organ? Sąd dyscyplinarny TK, a nie Sąd Najwyższy

Kluczowy argument sędzi Korwin-Piotrowskiej opiera się na zasadzie autonomii konstytucyjnej Trybunału i ścisłym rozdziale jurysdykcji między TK a Sądem Najwyższym.

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W ocenie kierownictwa Trybunału Sąd Najwyższy – a w szczególności kontestowana przez europejskie trybunały Izba Odpowiedzialności Zawodowej – w ogóle nie posiada umocowania ustawowego do weryfikacji zarządzeń porządkowych wydawanych przez władze TK wobec orzeczników.

"Jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – podkreśliła w komunikacie sędzia Korwin-Piotrowska. To przed takim właśnie składem Święczkowskiego czeka dyscyplinarka – sędziów wylosowano 3 listopada.

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Stanowisko to pokrywa się zresztą z piątkowym postanowieniem sędziego SN Zbigniewa Korzeniowskiego, który – jak pisaliśmy, wystawił Święczkowskiego – odrzucił pierwsze zażalenie obrońców zawieszonego prezesa, uznając, że Sąd Najwyższy nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy Trybunału. Fakt, że we wtorek skład neosędziów (Maria Szczepaniec, Marek Dobrowolski i ławnik Andrzej Sopata) podważył tę zasadę, został w alei Szucha uznany za działanie pozbawione mocy prawnej.

Tymczasem Święczkowski zdążył już wydać dziś własne zarządzenie. Stwierdza w nim, że sędziów i pracowników TK wiążą wyłącznie zarządzenia prezesa lub wiceprezesa, a decyzje "osób nieuprawnionych" nie wywołują skutków prawnych..

Co wydarzy się 17 listopada? Zgromadzenie Ogólne TK w sprawie immunitetów

Wymiana pism i wzajemne unieważnianie decyzji to preludium do ostatecznego starcia, które nastąpi w przyszły wtorek, 17 listopada. Spór ma także wymiar gospodarczy – na początku listopada inwestorzy widzieli złoty najsłabszy od trzech lat. Na ten dzień sędzia Korwin-Piotrowska zwołała pełne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które o godzinie 9:00 ma rozpocząć procedowanie sześciu wniosków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu (dotyczących m.in. zakupu oprogramowania Hermes, inwigilacji Pegasusem oraz blokowania pracy sędziów). Na godzinę 12:00 wyznaczono wysłuchanie obwinionych.

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