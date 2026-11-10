Próba powrotu Bogdana Święczkowskiego do gabinetu prezesa TK przy pomocy Sądu Najwyższego zakończyła się twardym "nie" ze strony sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. Kierująca Trybunałem sędzia wskazuje na brak jakichkolwiek kompetencji SN do ingerowania w wewnętrzny ład konstytucyjnego sądu.
Dosłownie chwilę po tym, jak Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenia o przymusowym urlopie dla Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, z alei Szucha nadeszła riposta. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego oświadczenie, w którym stwierdza, że orzeczenia SN nie mają żadnej mocy prawnej wobec jej decyzji. Przypomina, że jedynym organem mogącym oceniać urlopowanie sędziów TK jest wewnętrzny sąd dyscyplinarny, a policja nadal nie wpuści Święczkowskiego do gmachu.
Korwin-Piotrowska odrzuca orzeczenie SN. Święczkowski i Sochański nadal odsunięci
Oficjalny komunikat na stronie Trybunału Konstytucyjnego nie pozostawia złudzeń: władze TK nie zamierzają respektować wtorkowego rozstrzygnięcia Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Dla Anny Korwin-Piotrowskiej orzeczenie SN po prostu nie istnieje w obrocie prawnym. Przypomnijmy, że od początku listopada siedmioro sędziów weszło do TK, a Święczkowski pozostaje za bramą.
"Wobec medialnych doniesień o wydaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzeczenia o uchyleniu zarządzeń z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie" – czytamy w oświadczeniu.
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Jedyny właściwy organ? Sąd dyscyplinarny TK, a nie Sąd Najwyższy
Kluczowy argument sędzi Korwin-Piotrowskiej opiera się na zasadzie autonomii konstytucyjnej Trybunału i ścisłym rozdziale jurysdykcji między TK a Sądem Najwyższym.
W ocenie kierownictwa Trybunału Sąd Najwyższy – a w szczególności kontestowana przez europejskie trybunały Izba Odpowiedzialności Zawodowej – w ogóle nie posiada umocowania ustawowego do weryfikacji zarządzeń porządkowych wydawanych przez władze TK wobec orzeczników.
"Jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego" – podkreśliła w komunikacie sędzia Korwin-Piotrowska. To przed takim właśnie składem Święczkowskiego czeka dyscyplinarka – sędziów wylosowano 3 listopada.
Stanowisko to pokrywa się zresztą z piątkowym postanowieniem sędziego SN Zbigniewa Korzeniowskiego, który – jak pisaliśmy, wystawił Święczkowskiego – odrzucił pierwsze zażalenie obrońców zawieszonego prezesa, uznając, że Sąd Najwyższy nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy Trybunału. Fakt, że we wtorek skład neosędziów (Maria Szczepaniec, Marek Dobrowolski i ławnik Andrzej Sopata) podważył tę zasadę, został w alei Szucha uznany za działanie pozbawione mocy prawnej.
Tymczasem Święczkowski zdążył już wydać dziś własne zarządzenie. Stwierdza w nim, że sędziów i pracowników TK wiążą wyłącznie zarządzenia prezesa lub wiceprezesa, a decyzje "osób nieuprawnionych" nie wywołują skutków prawnych..
Co wydarzy się 17 listopada? Zgromadzenie Ogólne TK w sprawie immunitetów
Wymiana pism i wzajemne unieważnianie decyzji to preludium do ostatecznego starcia, które nastąpi w przyszły wtorek, 17 listopada. Spór ma także wymiar gospodarczy – na początku listopada inwestorzy widzieli złoty najsłabszy od trzech lat. Na ten dzień sędzia Korwin-Piotrowska zwołała pełne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które o godzinie 9:00 ma rozpocząć procedowanie sześciu wniosków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu (dotyczących m.in. zakupu oprogramowania Hermes, inwigilacji Pegasusem oraz blokowania pracy sędziów). Na godzinę 12:00 wyznaczono wysłuchanie obwinionych.
Stanowisko sędzi Korwin-Piotrowskiej potwierdza, że Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z planem, a próba zablokowania go przy pomocy orzeczenia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN została storpedowana. O losie immunitetu i wniosku o aresztowanie Bogdana Święczkowskiego – prokuratura poluje na Święczkowskiego od tygodni – zadecydują sędziowie wewnątrz gmachu przy al. Szucha.