Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Fot. Shutterstock.com / Michal-Kielbicki

W środę 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości 2026. Oto jak prezentuje się tegoroczna trasa i cały harmonogram wydarzenia. W stolicy zastosowano także odpowiednie środki bezpieczeństwa.

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Przygotowania w całym kraju do obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a zwłaszcza organizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości, są już na ostatniej prostej. Wcześniej po zamachu w Krakowie pojawiały się nawet pogłoski o ewentualnym odwołaniu uroczystości, jednak premier Donald Tusk stanowczo uciął te plotki. Tegoroczny Marsz Niepodległości 2026 może okazać się rekordowy pod względem liczby uczestników, a swój udział w pochodzie zadeklarował także Karol Nawrocki.

Harmonogram i trasa Marszu Niepodległości 2026

Organizatorzy Marszu Niepodległości 2026, czyli Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", opublikowali oficjalny harmonogram wydarzeń i atrakcji zaplanowanych na środę 11 listopada w Warszawie.

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09:00 – 14:00 – w Pasażu Wisławy Szymborskiej (między Pałacem Kultury i Nauki a rondem Romana Dmowskiego) zorganizowane zostanie tzw. Miasteczko Niepodległości, gdzie dla uczestników przygotowano stoiska patriotyczne, debaty oraz animacje dla dzieci; 11:00 – msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych na placu Grzybowskim; 12:45 – modlitwa różańcowa na rondzie Dmowskiego; 14:00 – oficjalne otwarcie wydarzenia i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego; 14:30 – wymarsz uczestników z ronda Romana Dmowskiego . Przejdą oni Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego , kierując się na błonia Stadionu Narodowego ; 16:30 – orientacyjne zakończenie przemarszu oraz rozpoczęcie wydarzeń na tzw. Scenie Niepodległości. Będzie tam dostępna strefa gastronomiczna oraz zorganizowane zostaną koncerty, na których wystąpią: Luxtorpeda, Basti i Irydion; 18:00 – oprawa Młodzieży Wszechpolskiej; 20:00 – oficjalne zakończenie wydarzenia.

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Komunikacja miejska w Warszawie 11 listopada 2026

11 listopada w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości zaplanowano na Placu Piłsudskiego, ale będzie też Bieg Niepodległości czy festiwal Wspólna Niepodległa. Jak poinformował stołeczny ratusz, część ulic w Śródmieściu zostanie zamknięta, a autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą objazdami. Kierowcy powinni omijać centrum Warszawy, a praktyczne informacje o zamknięciach i objazdach znajdą w miejskim serwisie Infoulice Warszawa.

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"11 listopada, do godz. 20:00, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Warszawski Transport Publiczny będzie relacjonował na żywo zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej. W pobliżu zamkniętych ulic i skrzyżowań informatorzy WTP pomogą pasażerom znaleźć najlepsze połączenie" – przekazał UM.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego zaplanowano uroczystości państwowe. Do godz. 14:00 ulice w sąsiedztwie placu będą zamknięte. Na Krakowskim Przedmieściu odbędą się atrakcje w ramach festiwalu Wspólna Niepodległa. Ruch od Miodowej do Świętokrzyskiej został zamknięty. Tym odcinkiem Traktu Królewskiego mogą poruszać się wyłącznie piesi i rowerzyści. Na skrzyżowaniach zostały ustawione zapory uniemożliwiające wjazd.

Nawet 22 tys. biegaczy stanie na starcie Biegu Niepodległości. Zawody wiążą się z zamknięciem Alei Jana Pawła II, Chałubińskiego, części Alei Niepodległości oraz Prostej. Na większą część ulic kierowcy wrócą około godz. 15:30, a na odcinek koło Ronda Zgrupowania AK "Radosław" o godz. 20:00. Autobusy i tramwaje, które zwykle kursują trasą biegu oraz ulicami poprzecznymi, pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Uczestnicy marszu przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez Most Poniatowskiego i Wybrzeżem Szczecińskim na błonia PGE Narodowego. W czasie zbierania się uczestników wydarzenia na Rondzie Dmowskiego policja zamknie ulicę Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie. Nie będą tamtędy kursowały tramwaje, a autobusy pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

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Jak informuje warszawski ratusz, poszczególne ulice będą zamykane o różnych porach dnia, ale przez całą środę autobusy linii nr:

117 i 507 będą kurowały do Metra Politechnika; 178 dojadą tylko do Ronda Daszyńskiego; 503 ulicami: Spacerową, Goworka, Puławską i Waryńskiego pojadą do Placu Konstytucji; 521 skończą wszystkie kursy na Rondzie Wiatraczna.

Objazdy zostały zaplanowane dla tramwajów linii nr: 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 i 33 oraz autobusów: 102, 105, 107, 111, 116, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 507, 509, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63.

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"Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą wracały na swoje trasy w miarę, jak przywracana będzie przejezdność ulic" – czytamy.

Środki bezpieczeństwa i zakazy obowiązujące w Warszawie 11 listopada

Jak pisaliśmy już w naTemat, Marsz Niepodległości odbędzie się pod nadzorem, a Warszawa szykuje się po zamachu w Krakowie. Prezydent Rafał Trzaskowski informował 9 listopada, że miasto "aktywnie przygotowuje się do zabezpieczenia obchodów Narodowego Święta Niepodległości". Dodał także, że po rekomendacji policji na Krakowskim Przedmieściu ustawiono betonowe zapory, wyłączając ten odcinek z ruchu. "Jeśli będzie taka potrzeba – ustawimy kolejne zapory w wyznaczonych przez Policję miejscach" – podkreślał Trzaskowski.

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W pełnej gotowości pozostają wszystkie służby miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej, pracowników monitoringu miejskiego oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Dodatkowo w środę 11 listopada na obszarze całej Warszawy obowiązywać będzie czasowy zakaz noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Został on wprowadzony na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego z 4 listopada 2026 r.

Ponadto w życie weszło również rozporządzenie wojewody mazowieckiego, które zabrania w tym dniu noszenia, przemieszczania i używania środków pirotechnicznych na terenie stolicy.

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