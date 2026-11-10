Krzysztof Gawkowski o cyberataku na ePUAP. Fot. X / Ministerstwo Cyfryzacji

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wydał w piątek późnym wieczorem pilny komunikat. Okazuje się, że ktoś próbował przeprowadzić cyberatak na państwowy system ePUAP. Udało się jednak go udaremnić. "Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania" – czytamy.

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"Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności" – napisał Krzysztof Gawkowski na platformie X.

Chwilowe komplikacje z korzystaniem z ePUAP

"Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu, zgodnie z procedurami włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O wszystkich ustaleniach z postępowania będziemy informowali na bieżąco" – dodał minister.

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolski system, który umożliwia obywatelom załatwianie spraw urzędowych przez internet. Z jego pomocą można sprawnie składać wnioski, podania oraz oficjalne dokumenty, a także podpisywać pisma za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

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Dotychczas nie ujawniono, kto stoi za cyberatakiem, ani kiedy platforma odzyska pełną funkcjonalność. Nie przekazano również informacji o ewentualnym wycieku danych użytkowników. Serwis Downdetector zarejestrował napływ zgłoszeń od użytkowników, które wskazują na awarię domeny odpowiedzialnej za logowanie do systemu.

W sierpniu wykradli dane 19 mln obywateli z oprogramowania firmy MyDr

Do ostatniego głośnego incydentu naruszenia cyberbezpieczeństwa w Polsce doszło w sierpniu. Wówczas z baz danych firmy MyDr wyciekły informacje dotyczące blisko 19 milionów obywateli.

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Oprogramowanie dostarczane przez spółkę MyDr jest powszechnie wykorzystywane w przychodniach oraz gabinetach lekarskich do zarządzania codzienną pracą. Narzędzie to ułatwia organizację placówek, jednak z tego powodu przetwarza ogromne zbiory informacji o pacjentach. Skradzione bazy zawierały więc wrażliwe informacje zdrowotne, do których zaliczają się między innymi zaplanowane terminy wizyt lekarskich, wystawione e-recepty czy szczegółowe spisy przepisywanych leków.

– Wykradzionych z firmy, co potwierdza sama firma, jest 19 milionów rekordów, które wiążą się z różnymi danymi, które można ze sobą wiązać – precyzował minister cyfryzacji podczas konferencji i dodał, że "wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych".

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