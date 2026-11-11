ePUAP został czasowo wyłączony po próbie cyberataku na państwowy system Fot. X / Ministerstwo Cyfryzacji

ePUAP został czasowo wyłączony po próbie cyberataku na państwowy system. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że zagrożenie udało się powstrzymać, a sama platforma nie została naruszona. Nie wiadomo jednak, kiedy Polacy ponownie będą mogli w pełni korzystać z usług serwisu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

O powodach wyłączenia platformy mówił Marek Gieorgica, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Jak wyjaśnił, cyberatak nie doprowadził do naruszenia systemu ePUAP ani zakłócenia jego działania. Resort zdecydował się jednak odłączyć usługę, by sprawdzić, czy jej dalsze funkcjonowanie nie wiąże się z żadnym zagrożeniem.

Próba cyberataku na ePUAP. Państwowa platforma czasowo wyłączona

– To nie jest tak, że przez ten atak system został jakoś naruszony czy jego działanie zostało zakłócone. Po prostu został przez nas odłączony prewencyjnie dla bezpieczeństwa, żeby była pewność, że jego dalsze funkcjonowanie będzie w pełni bezpieczne – przekazał Gieorgica.

REKLAMA

Przedstawiciel ministerstwa przyznał, że na razie trudno określić, kiedy ePUAP odzyska pełną funkcjonalność. Resort liczy jednak na szybkie zakończenie prac.

O próbie ataku na platformę poinformował we wtorek wieczorem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na platformie X przekazał, że zagrożenie zostało wykryte i udało się je powstrzymać. Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemu natychmiast rozpoczęły działania, które miały zapewnić jego stabilność. Trwają też prace techniczne nad przywróceniem wszystkich usług.

"Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu, zgodnie z procedurami włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O wszystkich ustaleniach z postępowania będziemy informowali na bieżąco" – dodał minister.

REKLAMA

Czym jest ePUAP?

ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, pozwala załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Za jej pośrednictwem można przesyłać wnioski, podania i oficjalne dokumenty, a także korzystać z podpisu elektronicznego i Profilu Zaufanego (sprawdź, jak założyć Profil Zaufany).

Na razie nie ujawniono, kto odpowiada za próbę cyberataku. Gawkowski już wcześniej ostrzegał, że Polska jest najbardziej atakowanym państwem UE. Ministerstwo nie podało również, czy doszło do wycieku danych użytkowników. Problemy z dostępem do platformy odnotował serwis Downdetector, w którym zaczęły pojawiać się zgłoszenia ws. domeny służącej do logowania. Podobne utrudnienia w dostępie do e-usług pojawiły się w kwietniu 2025 roku, gdy doszło do cyberataku na system rejestrów państwowych.

REKLAMA

Ostatni głośny incydent związany z bezpieczeństwem danych na dużą skalę miał miejsce w sierpniu. Wówczas doszło do wycieku danych medycznych z MyDr, firmy, której oprogramowanie jest wykorzystywane przez przychodnie i gabinety lekarskie do obsługi pacjentów.