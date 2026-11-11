Kobieta grzebiąca w lodówce we francuskim markecie
Francja znalazła winnego ataku na 700 lodówek. Fot. Shutterstock

Setki uszkodzonych lodówek, zniszczona żywność i około 20 pożarów. Październikowy cyberatak na francuskie supermarkety okazał się wyjątkowo poważny. Paryż uruchamia śledztwo, a sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru. Okazuje się, że hakerzy pozostawili ślady, które wskazują na ich pochodzenie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Francuski minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych – Jean-Noël Barrot – poinformował 9 listopada o zidentyfikowaniu sprawców agresywnej kampanii o "niespotykanej dotąd skali".

W październiku globalne media obiegła informacja o poważnym cyberataku, który dotknął kilkaset francuskich marketów. W jego wyniku doszło do podniesienia temperatury w urządzeniach, co doprowadziło do zniszczenia znacznej ilości żywności i wybuchu około 20 pożarów.

Dzięki wytężonej pracy służb państwowych, znamy odpowiedzialnych: są nimi Strażnicy Rewolucji Islamskiej Republiki Iranu. Ambasador Iranu został wezwany. Nałożymy sankcje na sprawców i podejmiemy wszelkie środki, które uznamy za niezbędne i proporcjonalne, aby odpowiedzieć na te ataki oraz odstraszyć tych, którzy mogliby zamierzać je powtórzyć.

Jean-Noël Barrot

Minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych

Francja oskarża Iran o bezprecedensowy cyberatak

Atak miał miejsce w nocy z 11 na 12 października. Jak podaje francuskie MSZ, jego ofiarą padło aż 700 systemów chłodniczych na terenie całego kraju. Co ciekawe, cyberatak dotknął także firmy znane w Polsce, w tym Intermarché oraz E.Leclerc.

Jak podaje France Info, prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenie wymierzone w dowódcę jednostki Shahid Kaveh zajmującej się cyberatakami na zlecenie Iranu. Dlaczego to właśnie o tej grupie mowa? Śledczy oceniają, że napastnicy działali w sposób charakterystyczny dla tej jednostki, a wskazywać ma na to w szczególności użycie języka perskiego (farsi) oraz adresów IP prowadzących do urządzeń znajdujących się w Iranie.

Postępowanie prokuratury dotyczy dwóch czynów:

  1. naruszeń systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,
  2. zniszczeń mienia przy użyciu środków niebezpiecznych dla ludzi w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jednocześnie na sposób traktowania czynów przez prokuraturę wpływa okoliczność "popełnienia ich w celu służenia obcemu mocarstwu, w tym wypadku Iranowi". Strona francuska zwraca też uwagę, że ataki na 700 lodówek nie były odosobnionym przypadkiem. Niedawno doszło także do ataków na placówki należące do Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa. O problemach z działaniem lodówek donosiły media z innych państw niż Francja. Na razie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI) nie łączy ich jednak z żadnym konkretnym podmiotem.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegseth
Kosiniak-Kamysz: "Jest zielone światło z Pentagonu". Chodzi o stałą bazę wojsk USA
Tusk, Trybunał Konstytucyjny.
Wojna o Trybunał i oskarżenia o zamach. Niemcy z niepokojem patrzą na Warszawę
taśma policyjna,
"Koniec bezpiecznej oazy". Niemiecka prasa odziera Polaków z resztek złudzeń
Władimir Putin.
Wiadomo kogo wystawi Rosja do rozmów z Ukrainą. Nie Putin i nie Ławrow
Ursula von der Leyen
Von der Leyen nie stanęła obok Nawrockiego. Wyjaśnienie jest dość niemrawe
Viktor Orbánem
Mit antykomunisty Orbána się chwieje. Wraca sprawa trzech tajnych raportów

Iran odpowiada i kieruje w stronę Francji serię odważnych oskarżeń

Iran nie czekał ze swoją odpowiedzią zbyt długo. Agencja informacyjna Mehr opublikowała treść oświadczenia MSZ w Teheranie.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odrzuca bezpodstawne i złośliwe oskarżenia wysunięte przez rząd francuski pod adresem Iranu, sugerujące udział strony irańskiej w rzekomych działaniach w cyberprzestrzeni na terytorium Francji, oraz stanowczo potępia wyświechtaną politykę wysuwania oskarżeń wobec Iranu" – czytamy.

W dalszej części oświadczenia zarzuty stają się jeszcze mocniejsze. Przedstawiciele Iranu twierdzą, że Francja działa w ramach schematu powtarzalnych oskarżeń, które mają odwracać uwagę opinii publicznej od destrukcyjnej polityki Paryża wobec Iranu i Azji Zachodniej. Zdaniem irańskiego MSZ chodzi o wieloletnie udzielanie schronienia grupom terrorystycznym oraz wspieranie ludobójstwa Palestyńczyków. Nie zabrakło także odniesień do Donalda Trumpa: "Działania te służą jedynie zadowoleniu Stanów Zjednoczonych oraz reżimu syjonistycznego – podmiotów, które w największym stopniu na świecie naruszają prawo międzynarodowe".

Jednocześnie Teheran oskarża Paryż o nieumiejętność zapewnienia właściwego funkcjonowania lodówek, formułowanie absurdalnych oskarżeń i marnotrawienie środków budżetowych na ingerowanie w sprawy innych państw. Oświadczenie kończy się dość groźnie: "Islamska Republika Iranu podkreśla, że ​​nie zawaha się podjąć niezbędnych i stosownych kroków w celu ochrony swoich interesów narodowych oraz bezpieczeństwa w obliczu takich niedozwolonych działań zagranicznych".