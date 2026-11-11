Francja znalazła winnego ataku na 700 lodówek. Fot. Shutterstock

Setki uszkodzonych lodówek, zniszczona żywność i około 20 pożarów. Październikowy cyberatak na francuskie supermarkety okazał się wyjątkowo poważny. Paryż uruchamia śledztwo, a sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru. Okazuje się, że hakerzy pozostawili ślady, które wskazują na ich pochodzenie.

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Francuski minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych – Jean-Noël Barrot – poinformował 9 listopada o zidentyfikowaniu sprawców agresywnej kampanii o "niespotykanej dotąd skali".

W październiku globalne media obiegła informacja o poważnym cyberataku, który dotknął kilkaset francuskich marketów. W jego wyniku doszło do podniesienia temperatury w urządzeniach, co doprowadziło do zniszczenia znacznej ilości żywności i wybuchu około 20 pożarów.

Dzięki wytężonej pracy służb państwowych, znamy odpowiedzialnych: są nimi Strażnicy Rewolucji Islamskiej Republiki Iranu. Ambasador Iranu został wezwany. Nałożymy sankcje na sprawców i podejmiemy wszelkie środki, które uznamy za niezbędne i proporcjonalne, aby odpowiedzieć na te ataki oraz odstraszyć tych, którzy mogliby zamierzać je powtórzyć. Jean-Noël Barrot Minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych

Francja oskarża Iran o bezprecedensowy cyberatak

Atak miał miejsce w nocy z 11 na 12 października. Jak podaje francuskie MSZ, jego ofiarą padło aż 700 systemów chłodniczych na terenie całego kraju. Co ciekawe, cyberatak dotknął także firmy znane w Polsce, w tym Intermarché oraz E.Leclerc.

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Jak podaje France Info, prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenie wymierzone w dowódcę jednostki Shahid Kaveh zajmującej się cyberatakami na zlecenie Iranu. Dlaczego to właśnie o tej grupie mowa? Śledczy oceniają, że napastnicy działali w sposób charakterystyczny dla tej jednostki, a wskazywać ma na to w szczególności użycie języka perskiego (farsi) oraz adresów IP prowadzących do urządzeń znajdujących się w Iranie.

Postępowanie prokuratury dotyczy dwóch czynów:

naruszeń systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zniszczeń mienia przy użyciu środków niebezpiecznych dla ludzi w zorganizowanej grupie przestępczej.

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Jednocześnie na sposób traktowania czynów przez prokuraturę wpływa okoliczność "popełnienia ich w celu służenia obcemu mocarstwu, w tym wypadku Iranowi". Strona francuska zwraca też uwagę, że ataki na 700 lodówek nie były odosobnionym przypadkiem. Niedawno doszło także do ataków na placówki należące do Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa. O problemach z działaniem lodówek donosiły media z innych państw niż Francja. Na razie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI) nie łączy ich jednak z żadnym konkretnym podmiotem.

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Iran odpowiada i kieruje w stronę Francji serię odważnych oskarżeń

Iran nie czekał ze swoją odpowiedzią zbyt długo. Agencja informacyjna Mehr opublikowała treść oświadczenia MSZ w Teheranie.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odrzuca bezpodstawne i złośliwe oskarżenia wysunięte przez rząd francuski pod adresem Iranu, sugerujące udział strony irańskiej w rzekomych działaniach w cyberprzestrzeni na terytorium Francji, oraz stanowczo potępia wyświechtaną politykę wysuwania oskarżeń wobec Iranu" – czytamy.

W dalszej części oświadczenia zarzuty stają się jeszcze mocniejsze. Przedstawiciele Iranu twierdzą, że Francja działa w ramach schematu powtarzalnych oskarżeń, które mają odwracać uwagę opinii publicznej od destrukcyjnej polityki Paryża wobec Iranu i Azji Zachodniej. Zdaniem irańskiego MSZ chodzi o wieloletnie udzielanie schronienia grupom terrorystycznym oraz wspieranie ludobójstwa Palestyńczyków. Nie zabrakło także odniesień do Donalda Trumpa: "Działania te służą jedynie zadowoleniu Stanów Zjednoczonych oraz reżimu syjonistycznego – podmiotów, które w największym stopniu na świecie naruszają prawo międzynarodowe".