Oszuści podszywają się pod platformę streamingową Spotify. Fot. Unsplash.com / Thibault Penin

Spotify to zdecydowany lider na rynku streamingu muzyki w Polsce. Nie dziwne więc, że użytkownicy platformy znaleźli się na celowniku cyberprzestępców. Zespół CERT Polska ostrzega właśnie przed kolejną falą oszustw, która ma na celu kradzież naszych wrażliwych danych, a w konsekwencji także i pieniędzy.

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Oszuści w dzisiejszych czasach mogą działać na ogromną skalę, a wszystko dzięki rozwojowi internetu, który oprócz wygody zafundował nam też sporo kłopotów. Naprawdę nie jest sztuką nadziać się chociażby na nowe oszustwo na kuriera DPD, a wcześniej głośno było też o tym, jak jednym SMS-em możemy doprowadzić do wyczyszczenia naszego konta bankowego. O kolejnej fali cyberprzestępstw alarmuje właśnie zespół CERT Polska.

Fałszywe e-maile o odrzuceniu płatności za Spotify Premium

Eksperci z CERT Polska poinformowali, że obserwują nową kampanię phishingową, która wykorzystuje wizerunek platformy streamingowej Spotify do wyłudzenia danych użytkowników. Przestępcy masowo rozsyłają wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym odrzuceniu przez bank opłaty za subskrypcję Spotify Premium. Nadawca namawia do pilnej aktualizacji informacji przypisanych do karty płatniczej, przekonując, że tylko to zapobiegnie utracie dostępu do konta i ulubionej muzyki.

Kliknięcie w przesłany odnośnik wcale jednak nie przenosi do prawdziwej strony internetowej Spotify, ale kieruje użytkownika do fałszywego serwisu. Witryna ta została stworzona wyłącznie po to, aby wyłudzić dane logowania oraz dane bankowe, co w konsekwencji może prowadzić ostatecznie do kradzieży naszych pieniędzy.

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Do swojego ostrzeżenia specjaliści z CERT Polska dołączyli również przykładowe zrzuty ekranu pokazujące, jak dokładnie wyglądają takie spreparowane e-maile oraz strony internetowe. Naprawdę ciężko odróżnić je od prawdziwych komunikatów, podobnie jak w przypadku fałszywego e-Urzędu Skarbowego, gdzie fałszywej strony nie odróżnisz od prawdziwej. Warto więc zwracać uwagę na drobne elementy, szczególnie w adresie e-mail nadawcy, które powinny zaświecić w naszych głowach czerwoną lampkę i zasugerować, że ktoś właśnie podszywa się w naszych powiadomieniach.

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Fałszywy e-mail Spotify Fot. moje.cert.pl

Fałszywa strona internetowa Spotify Fot. moje.cert.pl

Jak się nie paść ofiarą "oszustwa na Spotify" i nie tylko

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i podpowiadają, jak bronić się przed tego typu kampaniami. Najważniejsza zasada to nie klikać w odnośniki zawarte w podejrzanej wiadomości oraz nie wpisywać żadnych informacji na stronach, do których nas kierują.

Jeśli chcemy sprawdzić status subskrypcji, najlepiej po prostu zrobić to samodzielnie poprzez wyszukanie oficjalnej strony internetowej Spotify w przeglądarce lub skorzystanie bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Ważne jest również, aby nie działać pod presją czasu. Oszuści celowo wymuszają szybką reakcję, aby wywołać stres, posuwając się na przykład do grożenia zablokowaniem dostępu do konta.

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Wszelkie próby oszustwa oraz linki do podejrzanych witryn można też w szybki sposób zgłosić. Służy do tego odpowiedni formularz na stronie internetowej incydent.cert.pl. Zgłoszenia można również przesyłać za pośrednictwem rządowej aplikacji mObywatel, korzystając z funkcji "Bezpiecznie w sieci".