Władimir Putin chce przedłużyć sobie życie i ma na to konkretne plany. Fot. kremlin.ru

Podczas gdy setki tysięcy młodych Rosjan giną w błocie na froncie, na Kremlu trwa gorączkowa walka o nieśmiertelność jednego człowieka. Władimir Putin ma obsesję na punkcie przedłużania życia i marzy o dożyciu 150 lat. Na jego rozkaz zgromadzono ponad 7000 starych małp, z których krwi naukowcy chcą wydestylować sposób na zatrzymanie zegara biologicznego.

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Władimir Putin panicznie boi się upływającego czasu. Jego przyboczny naukowiec Michaił Kowalczuk tworzy unikalny biobank komórek ssaków naczelnych, by odwrócić procesy starzenia rosyjskiego przywódcy. To brzmi jak scenariusz z taniej powieści science-fiction, ale dzieje się za publiczne pieniądze w Moskwie.

Panika 74-letniego cara. Tysiące małp pracują na długowieczność Putina

Władimir Putin, który w październiku skończył 74 lata, z coraz większą determinacją spogląda w stronę biologii i medycyny eksperymentalnej. Już wiosną eksperci zwracali w naTemat uwagę, że Putin przerażony sygnałami o spisku skupia się przede wszystkim na własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Jak wynika z ustaleń niezależnego serwisu The Moscow Times, rosyjski dyktator jest pochłonięty wizją radykalnego wydłużenia ludzkiego życia – ponoć jego celem jest osiągnięcie wieku nawet 150 lat.

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By zrealizować tę obsesję, aparat państwowy uruchomił bezprecedensowe zasoby. Głównym wykonawcą projektu został wieloletni przyjaciel i nieoficjalny doradca naukowy Putina, Michaił Kowalczuk – stojący na czele prestiżowego Instytutu Kurczatowa. Brat Michaiła, miliarder Jurij Kowalczuk, to jedna z najbardziej wpływowych postaci w najbliższym, wąskim kręgu kremlowskiej elity (o tym, kim jest Jurij Kowalczuk, magnat prasowy i założyciel Banku Rossiji, pisaliśmy w naTemat).

7 tysięcy naczelnych w ośrodkach Instytutu Kurczatowa

Podczas niedawnego forum naukowego w Moskwie Michaił Kowalczuk bez zażenowania odsłonił kulisy prowadzonych badań, relacjonowanych przez państwową agencję TASS. W ośrodkach podległych instytutowi zgromadzono unikalną w skali globu populację ponad 7 tysięcy małp należących do 22 gatunków.

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Naukowcy skupiają się na osobnikach w wieku geriatrycznym – od 18 do ponad 30 lat. Prowadzą kompleksową diagnostykę: od badań biochemicznych i analiz strukturalnych po mapowanie układu naczyniowego i degeneracji mózgu. We współpracy z Rosyjskim Centrum Naukowym Chirurgii, kierowanym przez Konstantina Kotenkę, stworzono specjalny biobank próbek krwi długowiecznych małp. Jak przekonuje Kowalczuk, naczelne mają posłużyć za model do stworzenia "systemu regulacyjnego służącego przedłużeniu ludzkiego życia".

Córka Putina wkracza do gry: "Oszukać Boga"

Zainteresowanie Putina gerontologią i inżynierią genetyczną nie jest tajemnicą w kręgach dyplomatycznych. We wrześniu 2025 roku, podczas oficjalnej wizyty w Pekinie, rosyjski przywódca miał w kuluarach poruszyć temat perspektywy dożycia 150 lat w bezpośredniej rozmowie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Tymczasem najnowsze badanie wskazuje granicę ludzkiego życia, a nieśmiertelność wciąż pozostaje mrzonką.

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Co znamienne, w badania nad długowiecznością osobiście zaangażowana jest rodzina dyktatora. Jego starsza córka, 41-letnia endokrynolożka Maria Woroncowa (o tym, kim są Maria Woroncowa i Katierina Tichonowa, pisaliśmy w naTemat), w październiku promowała nowo otwarte laboratorium długowieczności w podmoskiewskiej Szkole Zarządzania Skołkowo. Woroncowa w swoim wystąpieniu wprost określiła próby radykalnego przekraczania biologicznych barier ludzkiego ciała jako fascynujące dążenie do "oszukania Boga".

Jak ujawnił amerykański "Wall Street Journal", rosyjscy naukowcy intensywnie testują m.in. eksperymentalne terapie genowe, które miałyby na poziomie DNA hamować starzenie się i obumieranie komórek u ludzi. Na całym świecie naukowcy pracują nad lekami na długowieczność, ale w Rosji stało się to sprawą państwową.

Miliardy rubli na nieśmiertelność władcy