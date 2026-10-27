Finlandia i Norwegia dzwonią do Putina. Fot. Shutterstock

Putin rozmawia z europejskimi przywódcami o pokoju w Ukrainie, ale Polski znów zabrakło przy telefonie. Kreml najwyraźniej wciąż nie odpuszcza pomysłu na nową Jałtę.

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Kancelaria Prezydenta Republiki Finlandii wydała 27 października komunikat prasowy, w którym poinformowała o dość nietypowej rozmowie telefonicznej. Uczestniczyli w niej Alexander Stubb (prezydent Finlandii), Jonas Gahr Støre (premier Norwegii) i Władimir Putin.

Polska dalej poza rozmowami ws. pokoju na Ukrainie

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Do sprawy odnosił się Donald Tusk, wyjaśniając, że jest to nieporozumienie, a Polska nie bierze udziału w rozmowach, choć jest w stałym kontakcie z gospodarzami spotkania. – To są bardziej konsultacje, sondowanie, czy są możliwe warunki do przerwania ognia. Trzymam kciuki. Szczególnie teraz, gdy niektóre propozycje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, budzą czasem nadzieje, a czasem niepokój – mówił premier tydzień temu.

Więcej światła na sprawę rzuca wypowiedź Marcina Bosackiego – wiceministra spraw zagranicznych. Przedstawiciel resortu na antenie TVN24 potwierdził, że Polska miała brać udział w rozmowach, ale ostatecznie do tego nie doszło. Wśród przyczyn wymienił "dość chaotyczny charakter rozmów".

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O czym były rozmowy z Putinem?

Według komunikatu kancelarii celem rozmowy było "bezpośrednie przekazanie prezydentowi Putinowi stanowiska dotyczącego przyszłych negocjacji, które mogłyby przyczynić się do zakończenia wojny". Rozmowa miała też związek z nadchodzącymi trójstronnymi spotkaniami w Abu Zabi. Będą w nich brać udział Rosja, Ukraina i USA.

Jednocześnie komunikat zaznacza, że Stubb i Støre wypowiadali się jako przywódcy swoich państw, a nie całej Europy, a także że Finlandia i Norwegia będą kontynuować długotrwałe wsparcie dla Ukrainy. Tego typu rozmowy mają prowadzić do zakończenia wojny i do wznowienia negocjacji pokojowych.

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Czeka nas Jałta w nowym wydaniu?

Pierwotny komunikat medialny dotyczący rozmów w Oslo wskazywał, że w procesie pokojowym wezmą udział przedstawiciele państw E4: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski. Włączenie państw bezpośrednio zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na kontynencie nie jest jednak korzystne z perspektywy Kremla, który liczy na nieco bardziej kameralne grono do prowadzenia rozmów.

Perspektywa nowej Jałty pojawia się w infosferze coraz częściej. Wynika to m.in. z treści rozmów telefonicznych pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, do których dotarł "The Wall Street Journal". W ich trakcie strona rosyjska miała złożyć propozycję przeprowadzenia trójstronnego spotkania. Trójstronnego, ale nie uwzględniającego Ukrainy. Zamiast tego do stołu negocjacyjnego zasiadłby Xi Jinping.