Od 1 stycznia praca na L4 będzie możliwa przy dwóch umowach. Jest jednak warunek. Fot. Synergic Works OU / Shutterstock

Od 1 stycznia 2027 roku osoba pracująca na kilku umowach naraz zyska nowe uprawnienie. Przy L4 będzie mogła poprosić, żeby nie wystawiano zwolnienia z tej umowy, którą da się wykonywać mimo niezdolności do pracy. Ustawa stawia przy tym jeden warunek, ale opisuje go wyjątkowo lakonicznie.

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Nowe przepisy wynikają z ustawy z 18 grudnia 2025 roku (Dz.U. 2026 poz. 26), która wchodzi w życie etapami, od 27 stycznia i 13 kwietnia 2026 roku oraz od 1 stycznia 2027 roku.

Jak wynika z naszego tekstu o zmianach w L4 od 13 kwietnia, wiosenny etap dał ZUS nowe narzędzia kontroli, a od przyszłego roku przepisy pozwolą legalnie zarabiać u jednego pracodawcy, gdy w innej firmie ma się L4. Do końca 2026 roku nadal działają stare zasady.

Czy od 1 stycznia 2027 można pracować na L4?

Jak wynika z ustawy z 18 grudnia 2025 roku, do przepisów o zasiłkach dochodzi nowy wyjątek. "Jeżeli jednak praca zarobkowa w ramach określonego tytułu może być wykonywana z uwagi na rodzaj tej pracy, na żądanie ubezpieczonego można nie wystawić zwolnienia od pracy z tego tytułu" – czytamy w przepisie (art. 17 ust. 1d ustawy zasiłkowej).

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No to teraz przetłumaczmy to z urzędowego na ludzki język. Ustawa reguluje, kiedy i ile pieniędzy dostajemy zamiast pensji, gdy nie możemy pracować. Ubezpieczony to osoba objęta tym systemem, a więc pracownik albo zleceniobiorca. Tytuł ubezpieczenia to osobna umowa, od której odprowadzane są składki do ZUS (etat, zlecenie, własna firma).

Chodzi więc o sytuację, w której praca fizyczna na etacie odpada, a zdalne zlecenie przed komputerem nadal da się zrobić. Potrzebny jest wniosek samego zainteresowanego, a kryterium stanowi rodzaj pracy, nie chęć dorobienia.

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Czy szef może wymagać pracy na zwolnieniu?

Zasada ogólna mówi, że kto w czasie zwolnienia od pracy wykonuje pracę zarobkową albo robi coś niezgodnego z jego celem, traci zasiłek za cały okres zwolnienia (art. 17 ust. 1).

Zasiłek to świadczenie, które ZUS lub pracodawca wypłaca w tym czasie zamiast pensji. Praca zarobkowa oznacza tu każdą czynność, za którą się zarabia, niezależnie od rodzaju umowy (art. 17 ust. 1a). Aktywność niezgodna z celem zwolnienia to z kolei działania, które utrudniają lub opóźniają powrót do pracy.

Wyjątek dotyczy czynności incydentalnych, czyli jednorazowych i krótkich, do których zmuszają istotne okoliczności. Tu pada zdanie ważne dla pracowników: "Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy" (art. 17 ust. 1a).

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Projekt, który opisywaliśmy jesienią 2025 roku, zakładał, że szef będzie mógł od czasu do czasu oczekiwać odebrania telefonu bez ryzyka utraty zasiłku. W ustawie wygląda to inaczej, bo polecenie przełożonego wprost nie może uzasadniać wyjątku.

Kontrola ZUS i obowiązki wobec płatnika składek

Kontrolę prowadzi ZUS, a firmy, które wypłacają zasiłek, też mogą sprawdzać swoich ludzi (art. 68). Wątpliwości rozstrzyga ZUS. Pracodawcy sięgają już zresztą po aplikacje do analizy nieobecności. Od 1 stycznia 2027 roku w życie wchodzą trzy przepisy ważne dla osób na kilku umowach.

Jeden okres zasiłkowy – bez względu na liczbę umów liczy się jeden wspólny czas, w którym można pobierać zasiłek (art. 9 ust. 4). Wniosek o pominięcie umowy – zwolnienia z jednej umowy można nie wystawiać, jeśli rodzaj pracy na to pozwala (art. 17 ust. 1d). Informacja dla płatnika – trzeba powiedzieć firmie odprowadzającej składki, że z innej umowy dostało się zwolnienie od pracy (art. 17 ust. 1e).

W okresie zasiłkowym obowiązuje limit 182 dni, a jego przekroczenie oznacza utratę prawa do zasiłku. Od 1 stycznia 2027 roku najniższa pensja wyniesie 4950 zł brutto, a od niej zależy minimalna podstawa zasiłku.

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