Akcja służb w Krakowie. Mężczyzna zaczął strzelać w kierunku policjantów Fot. Michał Panek / naTemat

W Krakowie padły strzały podczas interwencji policji. Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 13 w rejonie ulicy Bieżanowskiej. Redakcja naTemat skontaktowała się w tej sprawie z krakowską policją.

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– Po godzinie 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie ulicy Bieżanowskiej miał się przemieszczać z przedmiotem przypominającym broń. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Funkcjonariusze namierzyli tego mężczyznę. Na widok policjantów oddał strzały w ich kierunku. Policjanci oddali również strzały ostrzegawcze – przekazała w rozmowie z naTemat.pl sierż. Elżbieta Znachowska-Betnar.

Jak poinformowała policjantka, mężczyzna odrzucił przedmiot i został zatrzymany. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł mieć przy sobie broń hukową. Funkcjonariusze będą to jeszcze dokładnie sprawdzać.

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Mężczyzna strzelał do policjantów w Krakowie

Do kolejnego incydentu w stolicy Małopolski doszło zaledwie 5 dni po zamachu. Do tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa doszło w sobotę, 7 listopada po godz. 15:00. Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku życie straciło 6 osób, a 16 zostało rannych. Ponadto w weekend rodzice i 21-letnia siostra zamachowca zostali odnalezieni martwi w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ataku zginęły trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 32-letni Brytyjczyk, 51-letnia Austriaczka i około 50-letni mężczyzna. Rannych zostało 16 osób, w tym 11 Polaków i pięciu obcokrajowców. Podczas interwencji postrzelonych zostało również dwóch policjantów: Jakub Kulik i Artur Morański. Po akcji trafili do szpitala, w szczególnie ciężkim stanie był pierwszy z nich. Funkcjonariusze przeszli operacje i obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki.

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W momencie interwencji mundurowych nastąpiła wymiana ognia między nimi a napastnikiem. Zamachowiec również został postrzelony i zatrzymany. W stanie ciężkim trafił do szpitala. W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała, że Michał Oksiński nie żyje. Zamachowiec z Krakowa zmarł 9 listopada o godz. 4:30. Prokuratura Krajowa poinformowała, że jego śmierć nie oznacza zakończenia śledztwa w sprawie zamachu w Krakowie.

Przeprowadzono sekcje zwłok ofiar

W komputerze sprawcy strzelaniny znaleziono strony poświęcone Andersowi Breivikowi, który zabił 77 osób w Norwegii. W samochodzie zamachowca znaleziono również tłumik.

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W poniedziałek przeprowadzono sekcje zwłok ofiar – sześciu osób zabitych na krakowskim Rynku oraz trzech członków rodziny sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej zapowiadał, że badania mogą potrwać dwa dni. – Sekcje dotyczące ran postrzałowych są dość skomplikowane i czasochłonne, a chcemy to zrobić dobrze – powiedział PAP.