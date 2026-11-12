Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Fot. shutterstock

Wraca sprawa kawalerki, o której tak głośno było w kampanii prezydenckiej, i którą lata temu przejął Karol Nawrocki. Gdańska prokuratura sprawdza, czy nie doszło do oszustwa. Teraz śledczy poinformowali, że będą chcieli przesłuchać prezydenta w roli świadka. I to nie koniec nowych informacji w sprawie przesłuchań.

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O "kawalerce pana Jerzego" mówili niemal wszyscy w 2025 roku, gdy Karol Nawrocki startował w wyborach. Wyszło wówczas na jaw, że wbrew wcześniejszym deklaracjom ówczesny kandydat na urząd prezydenta nie był właścicielem jednego, lecz dwóch mieszkań. Informacja o kawalerce Nawrockiego wywołała lawinę publikacji w mediach oraz serię wyjaśnień, także ze strony partii PiS.

W końcu Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania przez Karola Nawrockiego i jego małżonkę. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę pana Jerzego w latach 2012–2017. Zawiadomienie złożyły Magdalena Biejat oraz osoba prywatna. Trzecie zawiadomienie zostało złożone przez prezydentkę Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Prokuratura ustala, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty pełnej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki.

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Notariusz przesłuchany, teraz czas na Nawrockiego

Tymczasem Onet, powołując się na nowe informacje z prokuratury, donosi, iż śledczy przesłuchali już kilkudziesięciu świadków. Wśród nich znalazł się "notariusz, przed którym w 2012 r. Jerzy Ż. zawarł z Karolem i Martą Nawrockimi umowę przedwstępną na sprzedaż kawalerki". Portal dowiedział się, że "w połowie czerwca gdański sąd zwolnił go z zachowania tajemnicy notarialnej".

Teraz przesłuchanie czeka też Nawrockiego. – Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prokurator uznał za zasadne przesłuchanie w charakterze świadka pana prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z Onetem.

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Ponadto ujawniono, że 9 listopada prokurator skierował pismo do Kancelarii Prezydenta. Poprosił w nim "o wskazanie dogodnego dla Pana Prezydenta terminu oraz miejsca przeprowadzenia tej czynności".

O co chodzi w sprawie kawalerki pana Jerzego?

Początek afery mieszkaniowej Nawrockiego sięga 2010 roku. Wówczas Jerzy Ż., borykający się z problemami finansowymi i prawnymi, złożył w gdańskim magistracie wniosek o wykup zajmowanego od 1997 roku mieszkania komunalnego – kawalerki o powierzchni 28,5 m kw.

W 2012 roku Nawroccy podpisali z Jerzym Ż. notarialną umowę przedwstępną, która umożliwiała im przejęcie mieszkania po upływie pięcioletniego zakazu jego sprzedaży. Jest w niej zapis o tym, że małżonkowie już wówczas zapłacili Jerzemu Ż. 120 tys. zł, a ten otrzymanie pieniędzy potwierdził.

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