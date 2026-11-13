W 2027 roku będzie mieć 14 dni ustawowo wolnych od pracy, ale aż sześć z nich wypada w weekend. Tylko dwa z tych świąt oddadzą nam wolny dzień w tygodniu, a cztery przepadną. Sklepy w niedzielę będą otwarte osiem razy. Kiedy? Przygotowaliśmy wszystkie terminy, które warto sobie pozaznaczać w kalendarzu.
Kalendarz na 2027 rok jest bardzo nierówny. Początek stycznia, Boże Ciało, listopad i święta Bożego Narodzenia układają się korzystnie, ale za to majówka będzie krótka, bo 1 maja to sobota.
W naTemat rozpisywaliśmy już, jak zamienić 3 dni urlopu na 11 dni wolnego w 2026 roku. W przyszłym roku okazji będzie więcej i rozłożą się na cały rok. Poniżej po kolei pełna lista świąt, plan urlopowy i kalendarz niedziel handlowych.
Dni wolne od pracy 2027. Lista wszystkich 14 świąt
Z ustawy o dniach wolnych od pracy wynika, że w 2027 roku odpoczniemy przez 14 dni, w tym w Wigilię, która jest dniem wolnym od 2025 roku. Oto pełna lista z dniami tygodnia:
Na weekend wypada sześć świąt, w tym dwa na sobotę (1 maja i 25 grudnia) i cztery na niedzielę (Wielkanoc, Zielone Świątki, 15 sierpnia i 26 grudnia). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Dlatego za sobotę pracodawca musi oddać inny dzień wolny (oczywiście przy umowie o pracę), a za niedzielę nic się nie należy. O tym, jak ta zasada działa w praktyce, pisaliśmy przy okazji wolnego za 1 listopada w niedzielę.
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Które soboty odbierać i kiedy brać urlop w 2027 roku?
Dwie soboty to dwa dni do odbioru, a o ich terminie decyduje pracodawca w ramach okresu rozliczeniowego. Dzień za 1 maja najlepiej poprosić na piątek, 30 kwietnia, bo wtedy majówka trwa cztery dni bez urlopu, a z urlopem od 4 do 7 maja aż 10 dni.
Dzień za 25 grudnia nie może paść na Wigilię, która jest już wolna, więc zostaje np. poniedziałek (27 grudnia). Takie prośby warto zgłosić jak najwcześniej przełożonym, by dostosowali grafik.
Resztę roku można rozpisać tak:
Sierpień długiego weekendu niestety nie da, bo 15 sierpnia to niedziela. Podobny motyw z listopadem opisywaliśmy w tym roku w tekście o długim weekendzie, a w 2027 roku dzięki poniedziałkowemu 1 listopada wychodzi jeszcze lepiej.
Niedziele handlowe 2027. Kiedy sklepy będą otwarte?
Wyjątki od zakazu handlu wymienia art. 7 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. To ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, niedziela przed Wielkanocą oraz trzy niedziele przed Wigilią. W 2027 roku daje to osiem niedziel handlowych:
Po 29 sierpnia na zakupy w niedzielę poczekamy do 5 grudnia, bo we wrześniu, październiku i listopadzie sklepy wtedy będą zamknięte. Podobny przestój opisywaliśmy zresztą przy niedzieli handlowej 25 października.
W Wielką Sobotę (27 marca) handel skończy się o godz. 14:00, a w Wigilię markety będą zamknięte przez całą dobę. W grudniu osoba zatrudniona w handlu może pracować tylko w dwie z trzech niedziel handlowych, o czym pisaliśmy przy okazji zmian w zakazie handlu.