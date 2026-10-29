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Jak zyskać długi weekend w listopadzie? Polacy znaleźli sposób na "ciche wakacje" Fot. Pixabay/Swansway Motor Group

Wyobraź sobie, że bierzesz tylko dwa dni urlopu, a zyskujesz ponad tydzień błogiego spokoju od pracy. Brzmi jak pobożne życzenie? Polacy odkryli nową strategię na przetrwanie listopadowej szarówki.

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Sprzyjający układ dni ustawowo wolnych od pracy sprawia, że wystarczy zaledwie kilka dni urlopu, aby zorganizować sobie dłuższą przerwę od zawodowych obowiązków. W efekcie w biurach w tym okresie panuje wyjątkowy spokój, a coraz większa grupa zatrudnionych decyduje się na sprytne wydłużenie jesiennego wypoczynku.

Długi weekend w listopadzie. Jak maksymalnie skorzystać i czy za 1.11 należy się wolne?

Listopadowy kalendarz daje świetne możliwości do stworzenia tzw. długiego weekendu bez konieczności znacznego uszczuplania puli urlopowej. W tym okresie przypadają dwa dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada (Wszystkich Świętych) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

Ten pierwszy wypada w niedzielę i wielu zadaje sobie pytanie, czy wówczas będzie można odebrać jeden dzień wolny w tygodniu. Odpowiedź może zasmucić – pracownicy stracą dwa dni wolne w 2026 roku. Pracodawca wcale nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia. Wynika to z art. 130 Kodeksu pracy. Zatem ostatnia nadzieja wiąże się z 11 listopada, który wypada w środę.

Aby maksymalnie wykorzystać ten czas, można wziąć urlop np. 9 i 10 listopada, dzięki czemu zyskujemy aż 5 dni wolnych (licząc z weekendem 7–8.11). Drugi wariant to urlop 12 i 13 listopada, wówczas również zyskujemy 5 dni odpoczynku. Nic dziwnego, że dla miłośników podróży ten układ kalendarza to okazja roku.

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Tak planują wypoczynek Polacy. Zaskakujące wyniki sondażu

Zjawisko jesiennych nieobecności w firmach potwierdzają oficjalne dane rynkowe. Z badania przeprowadzonego przez serwis InterviewMe wynika, że tradycyjne podejście do pracy zachowuje mniejszość. Tylko 41 proc. badanych deklaruje, że w trakcie "długiego weekendu" pojawi się w pracy i będzie wykonywać swoje obowiązki jak w każdy inny dzień roboczy. Z kolei aż 37 proc. Polaków oficjalnie weźmie w tym okresie urlop wypoczynkowy.

To jednak nie wszystko. Blisko 13 proc. pracowników co prawda zwykle przychodzi wtedy do pracy, ale przyznaje, że ich efektywność drastycznie spada. 9 proc. badanych otwarcie deklaruje, że w takim okresie korzysta z nieoficjalnych metod na wydłużenie wypoczynku bez konieczności wzięcia zbyt wielu dni z puli urlopowej, czyli robi sobie tzw. ciche wakacje.

Jak spędzić długi weekend w Polsce? Pomysły na listopad

Choć kilka dni pod kocykiem i z ulubionymi serialami brzmi jak marzenie, to warto taki czas spędzić nieco bardziej aktywnie. Zwłaszcza że w tygodniu pracującym często jesteśmy zabiegani i zapracowani, i nie myślimy o odwiedzaniu różnych atrakcji. Przedstawiamy kilka opcji, które warto wziąć pod uwagę, planując długi weekend w listopadzie.

  1. "Darmowy Listopad" w Rezydencjach Królewskich: To coroczny hit dla miłośników kultury i historii. Przez cały miesiąc obiekty takie jak Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie czy Zamek Królewski na Wawelu udostępniają swoje bezcenne zbiory i wystawy czasowe całkowicie za darmo. Najpiękniejsze atrakcje w Polsce za darmo to okazja, której nie warto przegapić.
  2. Wielkie otwarcie Parków Świateł: Oficjalny start sezonu na plenerowe wystawy świetlne. W całej Polsce ruszają popularne ogrody świateł (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdyni), w tym spektakularny Park Światła na Gubałówce.
  3. Górskie termy i jesienne pakiety SPA: Wiele obiektów termalnych (jak Chochołowskie Termy, Uniejów, Termy Warmińskie czy podwarszawskie Suntago) oraz hoteli wellness wprowadza w tym okresie specjalne, promocyjne pakiety pobytowe i wieczory saunowe. Warto polować na oferty, a jeśli zastanawiacie się, gdzie na termy, wybór jest naprawdę duży.
  4. Festiwal Rogala Świętomarcińskiego i świętowanie 11 listopada: Jeśli szukacie wyjątkowego klimatu miejskiego, świetnym kierunkiem jest Poznań. Święto Niepodległości połączone z Imieninami Ulicy Święty Marcin to barwne korowody, koncerty i oczywiście tradycyjne rogale.
  5. Nadmorskie spacery: Listopad na polskim wybrzeżu to czas ciszy i braku parawanów. Dodatkowo w tym czasie panują silne sztormy, a morze wyrzuca na brzeg bursztyny.