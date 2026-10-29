Jak zyskać długi weekend w listopadzie? Polacy znaleźli sposób na "ciche wakacje" Fot. Pixabay/Swansway Motor Group

Wyobraź sobie, że bierzesz tylko dwa dni urlopu, a zyskujesz ponad tydzień błogiego spokoju od pracy. Brzmi jak pobożne życzenie? Polacy odkryli nową strategię na przetrwanie listopadowej szarówki.

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Sprzyjający układ dni ustawowo wolnych od pracy sprawia, że wystarczy zaledwie kilka dni urlopu, aby zorganizować sobie dłuższą przerwę od zawodowych obowiązków. W efekcie w biurach w tym okresie panuje wyjątkowy spokój, a coraz większa grupa zatrudnionych decyduje się na sprytne wydłużenie jesiennego wypoczynku.

Długi weekend w listopadzie. Jak maksymalnie skorzystać i czy za 1.11 należy się wolne?

Listopadowy kalendarz daje świetne możliwości do stworzenia tzw. długiego weekendu bez konieczności znacznego uszczuplania puli urlopowej. W tym okresie przypadają dwa dni ustawowo wolne od pracy: 1 listopada (Wszystkich Świętych) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

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Ten pierwszy wypada w niedzielę i wielu zadaje sobie pytanie, czy wówczas będzie można odebrać jeden dzień wolny w tygodniu. Odpowiedź może zasmucić – pracownicy stracą dwa dni wolne w 2026 roku. Pracodawca wcale nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia. Wynika to z art. 130 Kodeksu pracy. Zatem ostatnia nadzieja wiąże się z 11 listopada, który wypada w środę.

Aby maksymalnie wykorzystać ten czas, można wziąć urlop np. 9 i 10 listopada, dzięki czemu zyskujemy aż 5 dni wolnych (licząc z weekendem 7–8.11). Drugi wariant to urlop 12 i 13 listopada, wówczas również zyskujemy 5 dni odpoczynku. Nic dziwnego, że dla miłośników podróży ten układ kalendarza to okazja roku.

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Tak planują wypoczynek Polacy. Zaskakujące wyniki sondażu

Zjawisko jesiennych nieobecności w firmach potwierdzają oficjalne dane rynkowe. Z badania przeprowadzonego przez serwis InterviewMe wynika, że tradycyjne podejście do pracy zachowuje mniejszość. Tylko 41 proc. badanych deklaruje, że w trakcie "długiego weekendu" pojawi się w pracy i będzie wykonywać swoje obowiązki jak w każdy inny dzień roboczy. Z kolei aż 37 proc. Polaków oficjalnie weźmie w tym okresie urlop wypoczynkowy.

To jednak nie wszystko. Blisko 13 proc. pracowników co prawda zwykle przychodzi wtedy do pracy, ale przyznaje, że ich efektywność drastycznie spada. 9 proc. badanych otwarcie deklaruje, że w takim okresie korzysta z nieoficjalnych metod na wydłużenie wypoczynku bez konieczności wzięcia zbyt wielu dni z puli urlopowej, czyli robi sobie tzw. ciche wakacje.

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Jak spędzić długi weekend w Polsce? Pomysły na listopad

Choć kilka dni pod kocykiem i z ulubionymi serialami brzmi jak marzenie, to warto taki czas spędzić nieco bardziej aktywnie. Zwłaszcza że w tygodniu pracującym często jesteśmy zabiegani i zapracowani, i nie myślimy o odwiedzaniu różnych atrakcji. Przedstawiamy kilka opcji, które warto wziąć pod uwagę, planując długi weekend w listopadzie.