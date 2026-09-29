Jeśli jeszcze nie wyczyściliście urlopowej puli do zera, to pod koniec roku będzie idealna okazja do zrobienia sobie zimowych wczasów. Sobotni drugi dzień świąt oznacza dodatkowy dzień wolny od pracodawcy, a dobrze zaplanowany urlop zamieni go w 11-dniową przerwę na przełomie roku. Zanim jednak złożysz wniosek, sprawdź, który dzień wyznaczył szef, bo na ten termin urlopu dostać nie można.
Na przełomie 2025 i 2026 roku można było mieć 12 dni wolnego w zamian za 4 dni urlopu. Wigilia była wtedy po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym, a święta i Nowy Rok wypadły w środku tygodnia. W 2026 roku 24 grudnia przypada w czwartek, 25 grudnia w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę, więc bez urlopu mamy cztery wolne dni z rzędu. Plus jeden dzień do odebrania.
Dzień wolny za 26 grudnia 2026. Sobotnie święto działa na korzyść pracowników
Święto w sobotę 26 grudnia nie przepada (w przeciwieństwie do 1 listopada w niedzielę). "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" – stanowi art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
Pracodawca musi więc oddać osobom pracującym od poniedziałku do piątku inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (najczęściej jest to jeden miesiąc). Urzędnicy znają już swój termin. Zgodnie z zarządzeniem nr 2 premiera z 5 stycznia 2026 r. członkowie korpusu służby cywilnej odbiorą wolne za drugi dzień świąt w poniedziałek 28 grudnia.
W pozostałych zakładach pracy datę wybiera szef i może to być np. środa 23 grudnia albo 28 grudnia. Kwestia przegadania grafiku z przełożonym i współpracownikami. Taki dzień jest wolny odgórnie, więc nie zużywa się na niego urlopu z dostępnej puli.
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Jak mieć 11 dni wolnego na święta 2026 za 3 dni urlopu?
Wszystko zależy od tego, gdzie pracodawca da nam dzień wolny za sobotnie święto. Jeśli wypadnie między 28 a 31 grudnia, wystarczą wtedy 3 dni urlopu. W przeciwnym razie trzeba wziąć cztery, tak jak rok temu.
W najlepszym wariancie wychodzi aż 11 dni wolnego za 3 dni urlopu. Kto dostanie wolne za święto 23 grudnia, doda ten dzień z przodu i przy 4 dniach urlopu wyrówna zeszłoroczne 12 dni.
Trzech Króli 2027 w środę. Tak wydłużysz przerwę świąteczną do 18 dni
Można pójść o krok dalej i dzięki temu np. mieć czas na zajmowanie się dziećmi, które też będą mieć dużo laby na przełomie roku. Święto Trzech Króli wypada w 2027 roku w środę, więc po dołożeniu czterech dni wolne potrwa do niedzieli 10 stycznia. Łącznie daje to 18 dni wolnego za 8 dni urlopu albo za 7, jeśli dzień wolny za sobotnie święto będzie między 28 a 31 grudnia.
Styczniowe dni wolne większość etatowców weźmie już z puli na 2027 rok. Trzeba jednak pamiętać, że szef nie musi się zgodzić na tak długą nieobecność (zwłaszcza, gdy w małej firmie wszyscy wpadną na ten sam pomysł). PIP przypomina też osoba, która w wyznaczonym dniu wolnym jest na zwolnieniu lekarskim, nie dostaje w zamian kolejnego dnia.