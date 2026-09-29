Święta 2026 znów sprzyjają długiemu wolnemu. Tym razem pomaga sobotnie święto. Fot. Andrey_Popov / Shutterstock

Jeśli jeszcze nie wyczyściliście urlopowej puli do zera, to pod koniec roku będzie idealna okazja do zrobienia sobie zimowych wczasów. Sobotni drugi dzień świąt oznacza dodatkowy dzień wolny od pracodawcy, a dobrze zaplanowany urlop zamieni go w 11-dniową przerwę na przełomie roku. Zanim jednak złożysz wniosek, sprawdź, który dzień wyznaczył szef, bo na ten termin urlopu dostać nie można.

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Na przełomie 2025 i 2026 roku można było mieć 12 dni wolnego w zamian za 4 dni urlopu. Wigilia była wtedy po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym, a święta i Nowy Rok wypadły w środku tygodnia. W 2026 roku 24 grudnia przypada w czwartek, 25 grudnia w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę, więc bez urlopu mamy cztery wolne dni z rzędu. Plus jeden dzień do odebrania.

Dzień wolny za 26 grudnia 2026. Sobotnie święto działa na korzyść pracowników

Święto w sobotę 26 grudnia nie przepada (w przeciwieństwie do 1 listopada w niedzielę). "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" – stanowi art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

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Pracodawca musi więc oddać osobom pracującym od poniedziałku do piątku inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym (najczęściej jest to jeden miesiąc). Urzędnicy znają już swój termin. Zgodnie z zarządzeniem nr 2 premiera z 5 stycznia 2026 r. członkowie korpusu służby cywilnej odbiorą wolne za drugi dzień świąt w poniedziałek 28 grudnia.

W pozostałych zakładach pracy datę wybiera szef i może to być np. środa 23 grudnia albo 28 grudnia. Kwestia przegadania grafiku z przełożonym i współpracownikami. Taki dzień jest wolny odgórnie, więc nie zużywa się na niego urlopu z dostępnej puli.

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Jak mieć 11 dni wolnego na święta 2026 za 3 dni urlopu?

Wszystko zależy od tego, gdzie pracodawca da nam dzień wolny za sobotnie święto. Jeśli wypadnie między 28 a 31 grudnia, wystarczą wtedy 3 dni urlopu. W przeciwnym razie trzeba wziąć cztery, tak jak rok temu.

24 grudnia (czwartek) – Wigilia, dzień ustawowo wolny. 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie, dzień ustawowo wolny. 26 grudnia (sobota) – drugi dzień świąt, dzień ustawowo wolny. 27 grudnia (niedziela) – weekend. 28 grudnia (poniedziałek) – wolne za 26 grudnia, jeśli wyznaczy je pracodawca, albo urlop. 29 grudnia (wtorek) – urlop. 30 grudnia (środa) – urlop. 31 grudnia (czwartek) – urlop, bo sylwester jest dniem roboczym. 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok, dzień ustawowo wolny. 2 stycznia (sobota) – weekend. 3 stycznia (niedziela) – weekend.

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W najlepszym wariancie wychodzi aż 11 dni wolnego za 3 dni urlopu. Kto dostanie wolne za święto 23 grudnia, doda ten dzień z przodu i przy 4 dniach urlopu wyrówna zeszłoroczne 12 dni.

Trzech Króli 2027 w środę. Tak wydłużysz przerwę świąteczną do 18 dni

Można pójść o krok dalej i dzięki temu np. mieć czas na zajmowanie się dziećmi, które też będą mieć dużo laby na przełomie roku. Święto Trzech Króli wypada w 2027 roku w środę, więc po dołożeniu czterech dni wolne potrwa do niedzieli 10 stycznia. Łącznie daje to 18 dni wolnego za 8 dni urlopu albo za 7, jeśli dzień wolny za sobotnie święto będzie między 28 a 31 grudnia.

Od 24 grudnia do 3 stycznia – jak w wariancie podstawowym. 4 stycznia (poniedziałek) – urlop. 5 stycznia (wtorek) – urlop. 6 stycznia (środa) – Trzech Króli, dzień ustawowo wolny. 7 stycznia (czwartek) – urlop. 8 stycznia (piątek) – urlop. 9 stycznia (sobota) – weekend. 10 stycznia (niedziela) – weekend.

Styczniowe dni wolne większość etatowców weźmie już z puli na 2027 rok. Trzeba jednak pamiętać, że szef nie musi się zgodzić na tak długą nieobecność (zwłaszcza, gdy w małej firmie wszyscy wpadną na ten sam pomysł). PIP przypomina też osoba, która w wyznaczonym dniu wolnym jest na zwolnieniu lekarskim, nie dostaje w zamian kolejnego dnia.