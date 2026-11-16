Gdynianie mają poważny problem i wreszcie chcą go rozwiązać. Fot. Shutterstock

W Gdyni przeprowadzono unikatowe w skali kraju pogłębione konsultacje społeczne w sprawie hałasu w mieście. Ratusz uznał, że będzie to najlepszy drogowskaz do tego, żeby wprowadzić rozmaite, również te radykalne, rozwiązania mające przeciwdziałać wysokim decybelom, niedającym ludziom normalnie funkcjonować. Wyniki pokazują co Gdynianom najbardziej spędza sen z powiek.

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Gdynia, jak wiele innych polskich miast, ma poważny problem z nadmiernym hałasem, zwłaszcza w obrębie śródmieścia. I nie chodzi tu o ten generowany przez codzienny ruch w godzinach szczytu – w tym wypadku mieszkańcy muszą liczyć się z "urokami" życia w centrum. Problem jest gdzie indziej: na ulicach Świętojańskiej, Władysława IV, 10 Lutego, Piłsudskiego czy Zwycięstwa regularnie szaleją bowiem motocykliści i właściciele stuningowanych samochodów.

Lokalna policja od wielu miesięcy regularnie organizuje akcję "Ciche Trójmiasto". Dla przykładu 15 października skontrolowano w Gdyni 175 pojazdów i ujawniono przy tym 82 wykroczenia. – Na sprawców nałożono 66 mandatów karnych, 8 osób pouczono, a w 7 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

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W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili również kontrolę z wykorzystaniem sonometru, czyli urządzenia służącego do pomiaru poziomu hałasu. Policjanci zatrzymali łącznie 20 dowodów rejestracyjnych – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Takim sprzętem gdyńska policja mierzy poziom hałasu emitowany przez pojazdy. fot. KMP Gdynia

Funkcjonariusze nie mogą jednak stać ze sprzętem wszędzie i codziennie. Potrzeba innych, konkretnych działań ze strony władz miasta. A te uznały, że najpierw porozmawiają z mieszkańcami i dowiedzą się co ich irytuje najbardziej i jakie mają oczekiwania wobec urzędników.

W konsultacjach społecznych wzięły udział 5353 osoby. Sporo, jak na tę mało popularną formę dialogu w samorządzie. Dlatego wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Innowacji Społecznych można uznać za wiarygodne i oddające nastroje w wielu innych miastach.

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Wyniki badań pokazują skalę problemu

Na pytanie: "Na ile problem hałasu ulicznego w Gdyni jest dla ciebie odczuwalny w codziennym życiu?" aż 77,3 proc. odpowiedziało, że jest on zdecydowanie odczuwalny. Niemal tyle samo – 78,7 proc. respondentów – uznało, że ograniczenie hałasu ulicznego w ich mieście jest dla nich bardzo ważne.

Raptem 13,2 proc. wybrało odpowiedzi "raczej nieodczuwalny" i "zdecydowanie nieodczuwalny". Z kolei na pytanie o to jak często dana osoba odczuwa uciążliwy hałas uliczny, odpowiedź "codziennie" padła u ponad 81 proc. respondentów.

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Laboratorium Innowacji Społecznych zapytało Gdynian także o rodzaj hałasu, jaki jest dla nich najbardziej dokuczliwy. Tu jest niekwestionowany lider: głośne motocykle. Wskazało je ponad 86 proc. respondentów!

Niewiele niżej – 84 proc. – są "pojedyncze bardzo głośne pojazdy", a już dużo niżej (odpowiedzi w granicach 40-42 proc.) znajdują się: hałas w godzinach nocnych, natężony ruch samochodowy oraz gwałtowne przyspieszanie i hamowanie pojazdów. Tylko 27 proc. respondentów uznało korki za przyczynę najbardziej dokuczliwą.

Jakich metod walki z hałasem oczekują ludzie?

Wiadomo już więc, że problem społecznie jest dla mieszkańców bardzo duży. Teraz czas na szukanie jego rozwiązania. Gdynianie wypowiedzieli się na temat tego, jakie działania ich zdaniem mogą skutecznie ograniczyć hałas uliczny w Gdyni. Zdecydowanie największy odsetek osób – 78,7 proc. – wskazał na zwiększenie liczby kontroli i egzekwowanie przepisów (czyli na więcej akcji takich jak "Ciche Trójmiasto").

Kolejne pomysły to zmiany układu drogowego (takie jak wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych) z 62-proc. poparciem, zmiany organizacji ruchu – 58 proc., wprowadzenie stref ograniczonego ruchu – 47,8 proc. i montaż ekranów akustycznych – 38,4 proc.

O wiele mniejszą popularnością cieszą się takie rozwiązania jak wprowadzenie cichych nawierzchni, rozwój dróg rowerowych, kampanie edukacyjne i informacyjne czy wprowadzenie stref Tempo 30.

Zapewne dlatego, że mieszkańcy śródmiejskich dzielnic doskonale wiedzą, że działania miękkie nie działają na tych, dla których wysoka prędkość i generowanie hałasu są celami samymi w sobie.

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Twórcy badania wymienili pomysły, które najczęściej rodziły się w głowach mieszkańców:

zwiększenie liczby patroli policyjnych i prowadzenie częstszych kontroli, montaż zupełnie nowych lub uzupełnienie istniejących ścian ekranów akustycznych, wprowadzenie zakazu ruchu motocykli, ustanowienie nowych ograniczeń prędkości

Nie wszystko leży w gestii miasta, ale tam gdzie się dało, prezydentka Gdyni już wystąpiła do odpowiednich organów państwowych o rozważenie wprowadzenia takich rozwiązań.

Idealny materiał dla innych samorządów

Czy w Gdyni wybrano bardzo długą i skomplikowaną drogę do dojścia do dość oczywistych wniosków? Być może. Ale teraz przynajmniej urzędnicy mają bardzo mocne dane, które mogą uzasadnić przejście do bardzo konkretnych działań wymierzonych w tych, których kompletnie nie obchodzi spokój innych ludzi.

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