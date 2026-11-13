Polska odegra kluczową rolę w negocjacjach z Rosją Fot. shutterstock

Polska znalazła się w gronie krajów, które będą brały udział w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie. – Ucieszyłem się, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie odgrywać kluczową rolę – powiedział Donald Tusk po nieformalnym szczycie UE.

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W Dublinie odbył się unijny szczyt liderów 47 państw europejskich w formacie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC). Wśród tematów, które omawiano, znalazły się bezpieczeństwo w Europie i wojna w Ukrainie.

Przywódcy uzgodnili, że zespół do spraw negocjacji pokojowych w Ukrainie będzie składał się z instytucji UE oraz grupy E5. Oprócz naszego kraju należą do niej Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Tym samym Polska wchodzi do gry o pokój w Ukrainie.

Polska w negocjacjach z Rosją odegra kluczową rolę. Tusk informuje

– Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności. (...) Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym głosem – powiedział szef Rady Europejskiej Antonio Costa na konferencji prasowej.

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Polskę reprezentował na tym szczycie premier Donald Tusk. Jeszcze przed szczytem zapowiadano, że w Dublinie Tusk spotka się z Zełenskim. Przed wylotem przemówił do dziennikarzy. – To była nieformalna rada, nie było głosowania, ale wszyscy poparli ideę formatu E5, czyli będą to Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Ta grupa będzie odpowiedzialna za dalszy przebieg negocjacji (...) Ucieszyłem się, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie odgrywać kluczową rolę – powiedział premier.

– Ważne jest dla mnie, żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że nie można rozmawiać o bezpieczeństwie Europy i Ukrainy bez Polski – zaznaczył premier. Wskazał, że w sprzeciwie wobec tego, by toczyły się rozmowy o pokoju w Ukrainie bez Polski, otrzymał wsparcie m.in. Niemiec, Francji, Włoch, Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich, Skandynawii i Grecji.

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Tusk ws. Ukrainy nie odpuszcza i jest zdania, że należy przede wszystkim "uniknąć niepotrzebnych ustępstw względem Rosji". Wspomniał też o rewizji architektury bezpieczeństwa Europy, której domagał się Putin. – Nie ma mowy o rewizji architektury bezpieczeństwa w Europie. Musimy rozmawiać o sprawiedliwym spokoju dla Ukrainy, ale na pewno nie zgodzimy się na zmiany na korzyść Rosji – skwitował Tusk.

Później dodał jeszcze post na platformie X.

"Pięć europejskich państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (E5) oraz instytucje europejskie uczestniczyć będzie w imieniu Europy w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz USA. Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas" – zaznaczył.

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Rosja stawia Europie twarde warunki

Przypomnijmy, że 12 listopada po pierwszych od lutego trójstronnych (USA, Rosja, Ukraina) rozmowach w ZEA, które odbyły się w Abu Zabi, padło zapewnienie ze strony amerykańskiego wysłannika Jareda Kushnera, że w kolejnej rundzie spotkań mogliby uczestniczyć także przedstawiciele UE.

Kushner przekonywał, że Ukraina i Rosja są za. Dzień później pojawił się głos z Moskwy i twarde warunki wobec UE. – Gdy zrozumiemy ich (przedstawicieli Europy – przyp. red.) rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – przemówił Dmitrij Pieskow na konferencji, cytowany m.in. przez Reuters.

Rzecznik Kremla próbował przekonać, że rzekomo Europa wysyła sprzeczne sygnały. – Z jednej strony werbalnie starają się jak najlepiej zademonstrować jakieś pokojowe nastawienie, ale jednocześnie, pierwszego dnia negocjacji w Abu Zabi, dają do zrozumienia, że ​​przygotowują się do rozmieszczenia w Ukrainie kontyngentu pokojowego – oznajmił Pieskow.