Rosyjska FSB zatrzymała dwóch Polaków Fot. Shutterstock

Rosyjska FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Polski podejrzanych o szpiegostwo. Według służb mieli oni zbierać informacje o obiektach wojskowych w obwodzie królewieckim. Polskie MSZ sprawdza doniesienia, a rzecznik resortu ostrzega przed pochopnym przyjmowaniem rosyjskiej wersji wydarzeń.

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Jak podała agencja Reutera, rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że rozbiła siatkę agentów polskiego wywiadu działającą w obwodzie królewieckim. Według FSB zatrzymani zbierali informacje o obiektach wojskowych w regionie.

Dwóch Polaków zatrzymanych w Rosji

Rosyjskie służby poinformowały również, że wobec obu Polaków zastosowano tymczasowy areszt. Wszczęto przeciwko nim postępowania karne dotyczące podejrzenia szpiegostwa. FSB powołała się przy tym na art. 276 rosyjskiego Kodeksu karnego.

Do doniesień rosyjskiej służby odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W rozmowie z Interią poinformował, że polski rząd weryfikuje przekazane przez Rosję informacje. – Po pierwsze, byłbym bardzo ostrożny z informacjami od FSB. Po drugie, Rosja ma obowiązek, jest umowa dwustronna, i muszą nas formalnie poinformować o zatrzymaniu polskich obywateli, jeśli to jest prawda – przekazał rzecznik MSZ.

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To niepierwsza taka sytuacja – na początku 2024 roku Rosjanie zatrzymali polskiego szpiega, a polskie MSZ nazwało te doniesienia fake newsem.

Według rosyjskiej FSB zatrzymani Polacy mieli współpracować ze Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rosyjski kontrwywiad twierdzi, że zbierali informacje o obiektach wojskowych w Królewcu, stacjonujących tam żołnierzach, a także sytuacji społeczno-ekonomicznej i migracyjnej w obwodzie królewieckim. O tych ustaleniach poinformowała agencja Interfax.

Przypomnijmy: nie Kaliningrad, tylko Królewiec – taką nazwę od 2023 roku zaleca Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP.

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Rosyjskie władze podjęły też decyzję o wydaniu oficjalnych ostrzeżeń wobec siedmiu kolejnych obywateli Polski i trzech Rosjan. FSB zarzuca im utrzymywanie kontaktów z polskimi służbami. Siedmiu Polaków otrzymało zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Tymczasem to polskie służby regularnie informują o agentach Kremla – m.in. w maju 3 Polaków zatrzymanych przez ABW miało tropić wojska NATO dla Rosji.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zabrał głos

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który informował wcześniej m.in. o akcji ABW wymierzonej w rosyjską siatkę szpiegów w Polsce, zabrał głos w sprawie i wystosował apel.

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"Jako rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie komentuję materiałów zamieszczanych w sieci przez rosyjskie służby. W dniu Narodowego Święta Niepodległości traktuję je szczególnie jako kolejną prowokację i dezinformację. Apeluję o niepowielanie wrogiej narracji i niewpisywanie się w rosyjską propagandę" – napisał na platformie X.