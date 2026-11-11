agent FSB Rosji
Polskie służby odpowiadają na rewelacje rosyjskiego FSB Fot. Dmitriy Kandinskiy/shutterstock

Rosyjska FSB twierdzi, że zatrzymała dwóch polskich agentów, którzy mieli zbierać informacje o obiektach wojskowych w obwodzie królewieckim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór ostrzega przed propagandą Kremla.

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Jak podała agencja Reutera, rosyjska FSB poinformowała o rozbiciu siatki polskiego wywiadu, która miała działać na terenie obwodu królewieckiego. Komunikat w tej sprawie opublikowała również rosyjska agencja Interfax.

FSB wskazuje na polskie służby

Według rosyjskich służb zatrzymani mieli zdobywać i przekazywać informacje dotyczące obiektów należących do Ministerstwa Obrony Rosji. FSB twierdzi też, że interesowała ich sytuacja społeczno-gospodarcza regionu. Ta od lat jest trudna – władze wprowadziły nawet kartki na żywność w Królewcu i całym obwodzie.

Rosyjski kontrwywiad utrzymuje, że zatrzymani współpracowali ze Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieli gromadzić dane dotyczące infrastruktury wojskowej w Królewcu, stacjonujących tam żołnierzy, a także sytuacji społeczno-ekonomicznej i migracyjnej w całym obwodzie.

Rosyjskie władze podjęły też decyzję o wydaniu oficjalnych ostrzeżeń wobec siedmiu kolejnych obywateli Polski i trzech Rosjan. FSB zarzuca im utrzymywanie kontaktów z polskimi służbami. Siedmiu Polaków otrzymało zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Warto przypomnieć, że już na początku 2024 roku Rosjanie zatrzymali polskiego szpiega – przynajmniej według FSB, bo polskie MSZ nazwało wtedy te doniesienia fake newsem.

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MSZ ostrzega przed rosyjską propagandą. Jest apel do mediów

Do doniesień FSB odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że polska strona sprawdza rosyjskie komunikaty. Zaapelował też do dziennikarzy o ostrożność przy ich przekazywaniu, bo wojna informacyjna toczy się również w mediach.

– Nie wpisujmy się w rosyjską propagandę i nie bądźmy pionkiem w tej grze. Interfax i FSB zajmują się tworzeniem wrogiej narracji wobec Polski, szczególnie w tak ważnym dla nas dniu jak 11 listopada – podkreślił Wewiór.

To nie pierwsza taka reakcja resortu. MSZ zabierało głos m.in. wtedy, gdy Putin nakłamał o Polsce w wypowiedzi przytoczonej właśnie przez Interfax.

Głos w tej sprawie zabrał również Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, który wcześniej informował m.in. o tym, jak rosyjskie służby działają w Polsce. W opublikowanym na platformie X wpisie zaznaczył, że nie komentuje informacji rozpowszechnianych przez rosyjskie służby.

"Jako rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie komentuję materiałów zamieszczanych w sieci przez rosyjskie służby. W dniu Narodowego Święta Niepodległości traktuję je szczególnie jako kolejną prowokację i dezinformację. Apeluję o niepowielanie wrogiej narracji i niewpisywanie się w rosyjską propagandę" – napisał na platformie X.