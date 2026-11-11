Polskie służby odpowiadają na rewelacje rosyjskiego FSB Fot. Dmitriy Kandinskiy/shutterstock

Rosyjska FSB twierdzi, że zatrzymała dwóch polskich agentów, którzy mieli zbierać informacje o obiektach wojskowych w obwodzie królewieckim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór ostrzega przed propagandą Kremla.

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Jak podała agencja Reutera, rosyjska FSB poinformowała o rozbiciu siatki polskiego wywiadu, która miała działać na terenie obwodu królewieckiego. Komunikat w tej sprawie opublikowała również rosyjska agencja Interfax.

FSB wskazuje na polskie służby

Według rosyjskich służb zatrzymani mieli zdobywać i przekazywać informacje dotyczące obiektów należących do Ministerstwa Obrony Rosji. FSB twierdzi też, że interesowała ich sytuacja społeczno-gospodarcza regionu. Ta od lat jest trudna – władze wprowadziły nawet kartki na żywność w Królewcu i całym obwodzie.

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Rosyjski kontrwywiad utrzymuje, że zatrzymani współpracowali ze Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mieli gromadzić dane dotyczące infrastruktury wojskowej w Królewcu, stacjonujących tam żołnierzy, a także sytuacji społeczno-ekonomicznej i migracyjnej w całym obwodzie.

Rosyjskie władze podjęły też decyzję o wydaniu oficjalnych ostrzeżeń wobec siedmiu kolejnych obywateli Polski i trzech Rosjan. FSB zarzuca im utrzymywanie kontaktów z polskimi służbami. Siedmiu Polaków otrzymało zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

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Warto przypomnieć, że już na początku 2024 roku Rosjanie zatrzymali polskiego szpiega – przynajmniej według FSB, bo polskie MSZ nazwało wtedy te doniesienia fake newsem.

MSZ ostrzega przed rosyjską propagandą. Jest apel do mediów

Do doniesień FSB odniósł się rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że polska strona sprawdza rosyjskie komunikaty. Zaapelował też do dziennikarzy o ostrożność przy ich przekazywaniu, bo wojna informacyjna toczy się również w mediach.

– Nie wpisujmy się w rosyjską propagandę i nie bądźmy pionkiem w tej grze. Interfax i FSB zajmują się tworzeniem wrogiej narracji wobec Polski, szczególnie w tak ważnym dla nas dniu jak 11 listopada – podkreślił Wewiór.

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To nie pierwsza taka reakcja resortu. MSZ zabierało głos m.in. wtedy, gdy Putin nakłamał o Polsce w wypowiedzi przytoczonej właśnie przez Interfax.

Głos w tej sprawie zabrał również Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, który wcześniej informował m.in. o tym, jak rosyjskie służby działają w Polsce. W opublikowanym na platformie X wpisie zaznaczył, że nie komentuje informacji rozpowszechnianych przez rosyjskie służby.