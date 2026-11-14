Jarosław Kaczyński grzmiał w Katowicach Fot. Shutterstock

Jarosław Kaczyński w sobotę ostro zaatakował rząd. Prezes PiS mówił o "niedołęstwie", rosnącym zadłużeniu i tajemniczym "planie", który ma zmusić Polskę do życia w scentralizowanym europejskim państwie. Nie zabrakło porównania do... krajów z Ameryki Łacińskiej, "które co chwilę bankrutują", ani zapowiedzi powrotu do władzy.

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– Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Jest wyjątkowo trudna dla tych, którzy przed laty zdecydowali się na podjęcie wysiłku i (...) także ryzyka, by Polskę zmienić w wymiarze ekonomicznym, ale także w wymiarze społecznym – mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach.

– To jest, szanowni Państwo, przedsięwzięcie ogromnie trudne, bo to, co zostało zrobione przez tę władzę, to rzecz prawdziwie niesłychana – grzmiał Kaczyński. Zarzucił rządzącym, że w ciągu kilku lat doprowadzili do gwałtownego wzrostu zadłużenia.

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Kaczyński: "Może gdzieś w Ameryce Łacińskiej"

Lider PiS nie gryzł się w język. – To naprawdę trzeba by spojrzeć na różne światowe gospodarki, czy gdzieś kiedyś coś takiego się zdarzyło. Może gdzieś w Ameryce Łacińskiej, w tych państwach, które co chwilę bankrutują, no to może tak, ale normalnie funkcjonujących państwach to przypuszczam, że nic tego takiego nie było – stwierdził.

Jak wyglądają liczby? Dług rzeczywiście rośnie w szybkim tempie. Według Eurostatu dług publiczny Polski na koniec II kwartału 2026 r. wyniósł 2,598 bln zł, czyli 64,5 proc. PKB. Polska jest w czołówce Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu długu, a deficyt za 2025 rok (7,2 proc. PKB) był drugim najwyższym w UE, co sprawiło, że nasz kraj jest objęty unijną procedurą nadmiernego deficytu. Ekonomiści wskazują jednak, że głównym motorem tego skoku są rekordowe wydatki na obronność (najwyższe w NATO w relacji do PKB) oraz koszty obsługi wcześniejszego zadłużenia i programów społecznych.

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Jednocześnie relacja długu do PKB w całej Unii wynosi średnio 82,9 proc. Pod względem samego poziomu zadłużenia daleko nam więc do najbardziej zadłużonych państw Europy, nie mówiąc już o Ameryce Łacińskiej, której kryzysy wynikały głównie z hiperinflacji i pożyczek w obcych walutach, podczas gdy Polska finansuje się przede wszystkim we własnej walucie.

"Niedołęstwo" albo "plan"

Kaczyński zastanawiał się też na konwencji gospodarczej PiS, skąd biorą się decyzje rządu. Jego zdaniem wynikają one "tylko i wyłącznie z braku kompetencji, z niedołęstwa, z bałaganu". Albo są realizowane "raczej w imię pewnego planu (...), który zmierza do tego, żeby Polska została zmuszona do zrealizowania pewnej bardzo groźnej dla nas, dla Europy, być może nawet można powiedzieć dla świata, koncepcji narzucenia Europie jedności i tej jedności nie w formie jakiejś federacji, a tym bardziej konfederacji, tylko po prostu w formie tak naprawdę scentralizowanego państwa".

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To nie pierwszy raz, gdy prezes PiS straszy europejskim superpaństwem. Tym razem dorzucił też wątek geopolityczny. – Mamy imperializm rosyjski, mamy ten neoimperializm w nowej formie niemieckiej. Mamy własne interesy. No miejmy nadzieję, że jednak wielka część Polaków ma to poczucie godności, niechęć, odrzucenie tego, żeby być pod czymś butem, żeby być obywatelami państwa drugorzędnego – przekonywał.

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"Zakładam, że my tę władzę przejmiemy"

Najważniejsza deklaracja lidera PiS padła jednak później. – Bez zmiany tej sytuacji politycznej i bez odzyskania władzy, która kieruje się polskimi interesami, wszelkiego rodzaju nadzieje na pozytywną zmianę są całkowicie oderwane od rzeczywistości. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale zakładam, że my tę władzę przejmiemy – zapowiedział Kaczyński.

Zaznaczył przy tym, że samo wygranie wyborów to za mało. Trzeba jeszcze stworzyć rząd "z udziałem nie tych, którzy dużo mówią, ale jeszcze jak dotąd nic nie zrobili, tylko z udziałem tych, którzy jednak pokazali, że coś zrobić potrafią". To przytyk wobec potencjalnych koalicjantów z prawej strony sceny, w tym zapewne do Mateusza Morawieckiego, który "zdradził" Prawo i Sprawiedliwość.