Z wyborcami PiS dzieje się coś dziwnego. Fot. Flickr / Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu

PiS traci poparcie wśród konkretnej grupy wyborców i nie wygląda na to, by był to chwilowy problem. Powoli kończą się jednak pomysły na wyjaśnienie, skąd bierze się ten trend. W grze jest oczywiście rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna, ale tym razem sprawa okazuje się znacznie bardziej skomplikowana.

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Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, udostępnił na X interesujący wpis. Znajduje się w nim wykres jednego z trendów, który wynika z badań OGB. Na grafice widzimy poziom poparcia dla PiS wśród wyborców w grupie 40-59 lat. Do niedawna partia Jarosława Kaczyńskiego mogła liczyć na naprawdę solidny rezultat w tym przedziale wiekowym.

W styczniu 2026 było to 24,4 proc., w lutym 27,6 proc., w marcu w pierwszym badaniu w tym miesiącu mowa o wyniku 23,5 proc., a w drugim 27,5 proc. Po tym okresie niestabilności wyłania się jednak bardziej wyrazisty trend. Od kwietnia w podanej grupie wiekowej widać wyłącznie spadki. I to dość spektakularne. Wygląda to tak:

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Kwiecień – 24,3 proc. Maj (pierwsze badanie) – 23,5 proc. Maj (drugie badanie) – 22,3 proc. Sierpień – 20,1 proc. Wrzesień – 19,4 proc. Październik – 18,9 proc. Listopad – 16,3 proc.

"Jeden z najciekawszych trendów, jaki widzimy w naszych badaniach, ale czemu akurat wyborcy 40-59 to zastrzelcie mnie, nie wiem" – podpisał wykres Łukasz Pawłowski.

Czy na spadku PiS w sondażach korzysta Braun?

Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, czy za spadkami partii Jarosława Kaczyńskiego nie stoi przypadkiem rosnące poparcie dla Grzegorza Brauna. Na nagraniu na kanale Stan360 – OGB Łukasz Pawłowski odnosił się do tej kwestii.

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– Mówiliśmy o tym, że wśród wyborców 40-59 spada PiS-owi, rośnie Koronie Grzegorza Brauna. Ten etap się skończył, to znaczy nie rośnie już Grzegorzowi Braunowi, ale dalej spada Prawu i Sprawiedliwości – komentował ekspert, zwracając uwagę, że jest to "jedna z ciekawszych rzeczy, którą widzimy dzisiaj w polskiej polityce, o której praktycznie się nie mówi".

Z drugiej strony w komentarzach pod wpisem na X pojawiają się sugestie, że może to być związane z bardziej atrakcyjną ofertą Rozwoju Plus, tj. taką, która może lepiej trafiać w potrzeby osób we wcześniej wspomnianej grupie wiekowej.

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Odbijmy na moment od danych sondażowych – faktycznie, jeśli prześledzimy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, to czasowo spadek poparcia dla PiS może zbiegać się z konfliktem Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej jednak strony sam Rozwój Plus nie notuje spektakularnych wyników, wręcz przeciwnie.

Dalsza część artykułu poniżej.

Najnowszy sondaż OGB to trzęsienie ziemi

Sondaż parlamentarny OGB dla portalu Stan360 na listopad przynosi szereg zaskoczeń. Przyjrzyjmy się jego wynikom:

Koalicja Obywatelska – 37,1 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 23,1 proc. Konfederacja – 13,4 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 8,7 proc. Rozwój Plus – 4,9 proc. Lewica – 4,8 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,2 proc. Partia Razem – 3,1 proc. Polska 2050 – 1,7 proc.

Najbardziej uwagę przykuwa to, że tylko cztery partie przekraczają w nim próg wyborczy. Jednocześnie suma wyników partii, które nie przekraczają 5 proc., wynosi 17,7 pkt proc. Z kolei KO ponownie odnosi tu spektakularny sukces, jest aż 12 pkt proc. nad PiS, ale w liczbie mandatów Donald Tusk i tak nie miałby szans z ewentualną koalicją prawicowych ugrupowań.

Taki wynik związany jest z negatywną prognozą dla Lewicy, która do tej pory przeważnie utrzymywała się nad progiem. Według średniej sondażowej opublikowanej na ewybory.eu Lewica uzyskuje 6,4 proc. Blisko progu wyborczego znajduje się też przytaczany wcześniej Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

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OGB w swojej analizie przypomina, że sytuacja, w której 17,7 proc. Polaków mogłoby nie mieć reprezentacji w parlamencie, nie jest niczym dziwnym. Miało to już miejsce w historii, w 2015 roku, gdy Zjednoczona Lewica, Partia Korwin, Partia Razem i inne komitety uzyskały łącznie 17 proc. poparcia. Wówczas PiS było w stanie zawiązać samodzielną większość przy wyniku niewiele różnym od obecnej prognozy dla KO – partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała wtedy 37,6 proc.

Badanie OGB dla portalu Stan360 przeprowadzone zostało metodą CATI w terminie od 26 października do 5 listopada na reprezentatywnej próbie 2000 osób.