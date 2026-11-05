Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie. W kółku selfie z Grzegorzem Braunem spod Trybunału Konstytucyjnego. Fot. x.com/GrzegorzBraun, x.com/pisorgpl

Gdy w sieci pojawiło się selfie Grzegorza Brauna z uchachanym Jarosławem Kaczyńskim, połowa internautów była pewna, że to dzieło sztucznej inteligencji. Okazało się, że to był autentyk. Dziś (5 listopada) prezes PiS sam opowiedział w Sejmie, jak to wyglądało zza kulis, i rzucił przy okazji zdanie, które może zaskoczyć nawet jego fanów.

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W nocy z piątku na sobotę (z 30 na 31 października) pod Trybunałem Konstytucyjnym Grzegorz Braun zrobił selfie z Kaczyńskim, choć jeszcze niedawno prezes PiS wykluczał porozumienie z liderem Konfederacji Korony Polskiej. Do tej sprawy wrócił na konferencji prasowej w Sejmie.

Co Kaczyński powiedział o selfie z Braunem?

Prezes PiS opisał to spotkanie ze swojej perspektywy. – Byłem przyciśnięty do przeszkód, które tam ustawiono. Nie wiem, dlaczego pan Braun stał po drugiej stronie, tej co policja. Nawet mi proponował, żeby tam też przejść, ja odmówiłem. (...) No a później powiedział, że zrobi selfie, no i zrobił selfie – relacjonował Kaczyński.

Dorzucił też zdanie dotyczące swojej miny. – Ja się często śmieję, w przeciwieństwie do niektórych i w przeciwieństwie do tego, co o mnie niektórzy mówią. Może jak na polityka, i to już w podeszłym wieku, za często. Generalnie rzecz biorąc, nie wycofuję się z niczego, co przedtem mówiłem – ocenił.

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Co jeszcze powiedział Kaczyński na konferencji w Sejmie?

Prezes PiS mówił też o rywalizacji z Rozwojem Plus. Mateusz Morawiecki niedawno oświadczył, że nie dopuszcza wspólnego startu z PiS, a Kaczyński przekonywał, że ta formacja zabiera głosy jego partii.

– Są już sondaże, w których gdyby [złączyć – red.] te dwie partie, a oni [Rozwój Plus – red.] biorą praktycznie wyłącznie od nas, z naszego elektoratu, swoich potencjalnych wyborców, to mielibyśmy już pierwsze miejsce, mielibyśmy już niewielką, bardzo niewielką, ale przewagę nad PO – stwierdził.

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Zapowiedział też powołanie zespołu parlamentarnego do spraw wydarzeń wokół Trybunału. Jak mówił, za zamach stanu Kodeks karny przewiduje od 10 lat więzienia do dożywocia. – Mamy do czynienia z bardzo ciężkimi przestępstwami – mówił prezes PiS.

Czarnek zapowiada międzynarodową konferencję prawniczą

Na tej samej konferencji głos zabrał Przemysław Czarnek, który wcześniej mówił o sporze wokół TK z sejmowej mównicy. Opisał prace zespołu, który w PiS nazwano zespołem ds. rozliczenia zamachu na konstytucyjny organ państwa i zamachu stanu.

– Nie możemy zapominać o innych zamachach, choćby całkowicie nielegalnym powołaniu na urząd prokuratora krajowego pana Korneluka – podkreślił Czarnek. – Nie może ujść na sucho to, co się wydarzyło na oczach całego świata. (...) To wszystko musi mieć swój koniec w sądzie – dodał.

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