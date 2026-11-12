Koncesja TV Republika zagrożona? Fot. naTemat

– Jarosław Kaczyński stoi murem za Tomaszem Sakiewiczem, bo to są ludzie po jednych pieniądzach, to jedna banda – mówi w Rozmowie naTemat Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. To jego reakcja na pytanie o wejście policji do siedziby TV Republika.

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Interwencja policji w siedzibie TV Republika ma związek z postępowaniem wokół wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym oraz falą skarg kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Michał Szczerba stwierdził, że nie dziwi go reakcja służb ani obywateli, wskazując na treści emitowane na antenie stacji Tomasza Sakiewicza.

Policja w TV Republika. Szczerba: Ewidentne wzywanie do przemocy

– To było ewidentne wzywanie do przemocy. Na paskach widziałem słowa wezwania społeczeństwa do obrony, do oporu – podkreślił Szczerba.

Europoseł KO odrzucił narrację Jarosława Kaczyńskiego, który określił działania funkcjonariuszy mianem zamachu na wolne media. – Jesteśmy zwolennikami wolności słowa i mediów, natomiast jest poziom akceptowalności różnych zjawisk, jeżeli ktoś kreuje alternatywną rzeczywistość, która uderza w państwo polskie, formacje odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, porządek publiczny, jak policja. Mieliśmy do czynienia z dezinformacją, która była wymyślona po to, żeby uderzyć w rząd i służby – dodaje.

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Jarosław Kaczyński afiszował się swoim sojuszem z Grzegorzem Braunem i Sławomirem Mentzenem pod Trybunałem Konstytucyjnym. Selfiaczki były robione z uśmieszkami na twarzy, ale wczoraj też widziałem Sławomira Mentzena na tle transparentu o resecie, gdzie był przekreślony Kaczyński, więc nie wiem, czy mu do śmiechu i nie wiem, czy będzie tak owocnie współpracował ze swoimi koalicjantami. Michał Szczerba Europoseł KO

Jak zauważa, Jarosław Kaczyński "stoi murem za Tomaszem Sakiewiczem". – To są ludzie po jednych pieniądzach, to jest jedna klika, jedna banda. Mam absolutne przekonanie, że realnym właścicielem tego medium jest Jarosław Kaczyński – przekonuje. Gość Rozmowy naTemat zadeklarował również stanowczo, że nigdy nie przyjął i nie przyjmie zaproszenia do studia TV Republika.

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Szczerba o Karolu Nawrockim: Mamy do czynienia z prezydentem szantażystą

Szczerba ocenia, że Karol Nawrocki nie jest gotowy na ponadpartyjny dialog. – Mamy do czynienia z prezydentem szantażystą, który blokuje polską dyplomację. (...) Nie dojrzał do funkcji prezydenta, nie zachowuje się jak prezydent, zhańbił również święto 11 listopada włączając bieżącą politykę. (...) Marzenie Nawrockiego to jest marzenie zastąpienia Kaczyńskiego w przyszłości i widać, że jego działania mają na celu polaryzację, budowanie niezgody – wylicza europoseł.

Mam nadzieję, że Karol Nawrocki spokornieje, będzie bardziej skłonny do rozmowy, ale boję się, że nie nastąpi to aż do wyborów. Michał Szczerba Europoseł KO

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Przedstawiciel KO połączył krytykę działań prezydenta Nawrockiego z oceną dotychczasowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego za czasów prezesury Julii Przyłębskiej oraz Bogdana Święczkowskiego.

– Przyłębska i Święczkowski to dwa nieroby, którym płaciliśmy jako podatnicy za czystą politykę, którą się zajmowali, ale nie za realną pracę nad skargami konstytucyjnymi, które wpływały do Trybunału ze strony zwykłych obywateli – wskazuje Szczerba.