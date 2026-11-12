– Jarosław Kaczyński stoi murem za Tomaszem Sakiewiczem, bo to są ludzie po jednych pieniądzach, to jedna banda – mówi w Rozmowie naTemat Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. To jego reakcja na pytanie o wejście policji do siedziby TV Republika.
Interwencja policji w siedzibie TV Republika ma związek z postępowaniem wokół wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym oraz falą skarg kierowanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Michał Szczerba stwierdził, że nie dziwi go reakcja służb ani obywateli, wskazując na treści emitowane na antenie stacji Tomasza Sakiewicza.
Policja w TV Republika. Szczerba: Ewidentne wzywanie do przemocy
– To było ewidentne wzywanie do przemocy. Na paskach widziałem słowa wezwania społeczeństwa do obrony, do oporu – podkreślił Szczerba.
Europoseł KO odrzucił narrację Jarosława Kaczyńskiego, który określił działania funkcjonariuszy mianem zamachu na wolne media. – Jesteśmy zwolennikami wolności słowa i mediów, natomiast jest poziom akceptowalności różnych zjawisk, jeżeli ktoś kreuje alternatywną rzeczywistość, która uderza w państwo polskie, formacje odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, porządek publiczny, jak policja. Mieliśmy do czynienia z dezinformacją, która była wymyślona po to, żeby uderzyć w rząd i służby – dodaje.
Michał Szczerba
Europoseł KO
Jak zauważa, Jarosław Kaczyński "stoi murem za Tomaszem Sakiewiczem". – To są ludzie po jednych pieniądzach, to jest jedna klika, jedna banda. Mam absolutne przekonanie, że realnym właścicielem tego medium jest Jarosław Kaczyński – przekonuje. Gość Rozmowy naTemat zadeklarował również stanowczo, że nigdy nie przyjął i nie przyjmie zaproszenia do studia TV Republika.
Szczerba o Karolu Nawrockim: Mamy do czynienia z prezydentem szantażystą
Szczerba ocenia, że Karol Nawrocki nie jest gotowy na ponadpartyjny dialog. – Mamy do czynienia z prezydentem szantażystą, który blokuje polską dyplomację. (...) Nie dojrzał do funkcji prezydenta, nie zachowuje się jak prezydent, zhańbił również święto 11 listopada włączając bieżącą politykę. (...) Marzenie Nawrockiego to jest marzenie zastąpienia Kaczyńskiego w przyszłości i widać, że jego działania mają na celu polaryzację, budowanie niezgody – wylicza europoseł.
Michał Szczerba
Europoseł KO
Przedstawiciel KO połączył krytykę działań prezydenta Nawrockiego z oceną dotychczasowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego za czasów prezesury Julii Przyłębskiej oraz Bogdana Święczkowskiego.
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– Przyłębska i Święczkowski to dwa nieroby, którym płaciliśmy jako podatnicy za czystą politykę, którą się zajmowali, ale nie za realną pracę nad skargami konstytucyjnymi, które wpływały do Trybunału ze strony zwykłych obywateli – wskazuje Szczerba.
Cały odcinek "Rozmowy naTemat", której gościem był Michał Szczerba jest na naszym kanale YouTube pod tym linkiem.