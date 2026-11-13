Nowy sondaż pogrąża PiS jeszcze bardziej. Fot. Shutterstock

PiS traci grunt pod nogami, a Koalicja Obywatelska coraz bardziej odskakuje konkurencji. Najnowszy sondaż IBRiS może być dla Jarosława Kaczyńskiego wyjątkowo niepokojący. Szampana otwierać może za to Mateusz Morawiecki, od którego – przynajmniej w sondażowej układance – zależy przyszła większość parlamentarna.

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Wirtualna Polska opublikowała 13 listopada nowy sondaż IBRiS, w którym wzięło udział 1000 osób. Badanie przeprowadzono w dniach 6-9 listopada, widać w nim więc zmiany poparcia w związku z najnowszymi wydarzeniami.

Podobnie jak w przypadku wielu innych badań z początku listopada, mamy tu dane, które sugerują, że próby zbudowania politycznego kapitału na sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego mogły nie okazać się tak skuteczne, jak oczekiwałaby tego Nowogrodzka. Nawet więcej – PiS wręcz kurczy się w oczach, a los przyszłych wyborów jest daleki od przesądzonego.

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Wyniki nowego sondażu przynoszą spore zaskoczenie. Tak źle z PiS jeszcze nie było

Niezmiennie w sondażach prowadzi KO. Partia Donalda Tuska uzyskała w badaniu poparcie rzędu 30 proc. Zaraz za nią jest Prawo i Sprawiedliwość z rezultatem niemal dwukrotnie gorszym – 15,5 proc. Partii Jarosława Kaczyńskiego po piętach depcze Konfederacja, która może pochwalić się 14 proc. prognozowanego poparcia. Kolejną partią na liście jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 9,1 proc. badanych. Nad progiem wyborczym znalazła się również Lewica – z wynikiem 6,8 proc. i Rozwój Plus, który tym razem może liczyć na "bezpieczne" 6,1 proc.

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Na tym lista partii, które weszłyby do parlamentu, się kończy. Kolejne miejsca zajmują: PSL z wynikiem 4,5 proc., Razem z wynikiem 3,1 proc. i Polska 2050 z wynikiem 0,8 proc.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w badaniu IBRiS możliwe jest zaznaczenie odpowiedzi "Nie wiem / Trudno powiedzieć". Zdecydowało się na to aż 10,1 proc. wyborców.

Jednocześnie (ponownie) koalicja rządząca nie miałaby szans na zawiązanie rządu. Matematyka wyborcza jest tu bezwzględna – KO miałoby 194 posłów, PiS 90 (aż o 100 mniej od najważniejszego konkurenta!), Konfederacja 80, Konfederacja Korony Polskiej 45, Lewica 28, a Rozwój Plus 23.

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Kiedy dokładnie przyjrzymy się tym wynikom, okaże się, że większość parlamentarna w tym scenariuszu zależy od Mateusza Morawieckiego. Bez jego mandatów potencjalna prawicowa koalicja nie miałaby możliwości rządzenia. Konfederacje i PiS mają łącznie 215 stołków w parlamencie, a KO i Lewica 220.

Kto stracił, a kto zyskał w nowym sondażu?

W kilku miejscach wyniki w znaczący sposób różnią się od poprzednich:

Koalicja Obywatelska – 30,0 proc. – wzrost o 2,8 pkt proc. Prawo i Sprawiedliwość – 15,5 proc. – spadek o 2,7 pkt proc. Konfederacja – 14,0 proc. – wzrost o 0,7 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,1 proc. – spadek o 2,5 pkt proc. Lewica – 6,8 proc. – spadek o 0,3 pkt proc. Rozwój Plus – 6,1 proc. – wzrost o 0,9 pkt proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,5 proc. – wzrost o 1,6 pkt proc. Partia Razem – 3,1 proc. – spadek o 0,7 pkt proc. Polska 2050 – 0,8 proc. – wzrost o 0,8 pkt proc. (w ostatnim sondażu partia nie otrzymała ani jednego wskazania)

Co ciekawe, liczba osób niezdecydowanych również wzrosła. W poprzednim badaniu wynosiła 9,5 proc., obecnie mówimy więc o 0,6 pkt proc. więcej. Wyniki mogą być zaskakujące, biorąc pod uwagę ostatnie przetasowania polityczne.

Dalsza część artykułu poniżej.

Wygląda na to, że chaos wokół TK wcale nie szkodzi rządowi

To kolejny sondaż wyborczy, który sugeruje, że ostatnie afery niekoniecznie wpływają na spadek poparcia dla rządzącej koalicji. Przypomnijmy – chodzi tu o "zamach stanu" – jak prawicowe środowiska określają przejęcie Trybunału Konstytucyjnego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

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Do zdarzenia doszło pod koniec października. Z funkcji prezesa tymczasowo odwołany został Bogdan Święczkowski, a przejmująca prezesurę Anna Korwin-Piotrowska poprosiła o wsparcie policji w obronie terenu przed Trybunałem.