Niemiecka gazeta o polskiej prawicy. "Kaczyński walczy coraz bardziej rozpaczliwie" Fot. Shutterstock

Zamach w Krakowie tylko na chwilę powstrzymał Polaków, jednak podczas Marszu Niepodległości wrogość powróciła. W dodatku, doszło do godnego uwagi politycznego zwrotu – pisze publicysta "FAS".

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"Polska przeżywa poważne wstrząsy. Spór między prezydentem a rządem premiera Donalda Tuska eskaluje, oba obozy stoją naprzeciwko siebie bardziej nieprzejednane niż kiedykolwiek przedtem" – pisze Stefan Locke w wychodzącej w niedzielę gazecie "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). W ubiegłą sobotę nadeszła szokująca wiadomość – 24-letni Polak zastrzelił sześć osób na Rynku Głównym w Krakowie, a przedtem zabił swoich rodziców i siostrę.

"Przez moment wydawało się, że kraj się wyciszył. W poniedziałek wieczorem Karol Nawrocki i Donald Tusk szli w milczeniu obok siebie wraz z prezydentem Krakowa przez miasto, aby oddać hołd zabitym. To był rzadki moment jedności, po której jednak wkrótce potem nie było śladu" – kontynuuje Locke.

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Zamach wyciszył Polaków – ale tylko na chwilę

Dziennikarz "FAS" opisuje Marsz Niepodległości, zwraca uwagę na "morze flag narodowych", wyjaśnia znaczenie 11 listopada 1918 r. dla Polaków, którzy w tym dniu odzyskali niepodległość.

W radosnej atmosferze "szybko pojawiły się pierwsze rysy" – pisze Locke zwracając uwagę na antyrządowe hasła – "Tak dla Polski, Nie dla Tuska" i "Fuck Tusk". Uczestnicy marszu określają Tuska mianem "zdrajcy", "Niemca" i "dyktatora".

"Tym ludziom nie chodzi widocznie o świętowanie niepodległości ani pokazanie determinacji przeciwko ponownemu zagrożeniu suwerenności kraju ze strony Rosji. Łączy ich nienawiść do rządu, do wszystkiego, co jest liberalne, do Zachodu. Zagrożenie samodzielności Polski widzą w UE" – tłumaczy "FAS". Obok ludzi w biało-czerwonych strojach maszerują "zamaskowani prawicowi ekstremiści" w rodzaju Młodzieży Wszechpolskiej, która pragnie narodowej, czysto katolickiej Polski". "White Europe or not Europe" – czytamy na jednym z plakatów.

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Marsz ma być widocznym znakiem jedności politycznej prawicy, która w rzeczywistości jest mocno podzielona – pisze Locke. Jego zdaniem PiS "drastycznie traci na znaczeniu". Wielu wyborców odchodzi do partii skrajnie prawicowych. Nominacja Przemysława Czarnka – "zdeklarowanego narodowo-katolickiego konserwatysty na kandydata na premiera w przyszłorocznych wyborach doprowadziła z kolei do odejścia byłego premiera Mateusza Morawieckiego i powstania ugrupowania PolskaPlus.

Pat między Tuskiem a Kaczyńskim, Nawrocki postacią integrującą prawicę

Na dziesięć miesięcy przed wyborami sytuacja przypomina pat – pisze Locke. Partia Tuska Koalicja Obywatelska prowadzi co prawda z dużą przewagą w sondażach, ale nie ma wystarczającego poparcia, żeby samodzielnie utworzyć rząd. PiS ma jeszcze mniejsze szanse na samodzielny rząd, chyba że połączy się z Konfederacją łącznie z ugrupowaniem Grzegorza Brauna Konfederacją Korony Polskiej.

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"FAS" podkreśla, że Jarosław Kaczyński dotychczas wykluczał współpracę z Braunem, jednak od 11 listopada sytuacja zmieniła się. Prezes PiS wykorzystał obecność prawicy na Marszu do opowiedzenia się za "wielkim sojuszem prawicy", a tym samym do wspólnej listy wyborczej PiS, Konfederacji i partii Brauna – stwierdził niemiecki dziennikarz. "Godny odnotowania zwrot zaznaczył się już dwa tygodnie temu, gdy Kaczyński i Braun demonstrowali przed Trybunałem Konstytucyjnym i zrobili sobie wspólnie selfie" – czytamy w "FAS".