Grzegorz Braun wykonał selfie pod TK. Fot. Grzegorz Braun / X

Nocny protest przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadził przedstawicieli niemal całego obozu prawicowego – od PiS i Rozwoju Plus po środowiska – nazwijmy to – alternatywne. Wśród obecnych uwagę zwraca Grzegorz Braun, który zrobił sobie zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim, choć jeszcze niedawno prezes PiS zdecydowanie wykluczał możliwość politycznego porozumienia z liderem Konfederacji Korony Polskiej.

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Grzegorz Braun, szef Konfederacji Korony Polskiej (KKP), pojawił się w nocy z piątku na sobotę pod Trybunałem Konstytucyjnym, by wyrazić solidarność z protestującymi tam osobami. Polityk zrobił sobie zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim, który do niedawna mocno krytykował konkurenta, sugerując, że "nie ma dla niego miejsca w polityce".

Wykluczanie możliwości zawarcia sojuszu z Grzegorzem Braunem spowodowane było m.in. jego stosunkiem wobec Rosji (Jarosław Kaczyński określał do niedawna współpracę z nim w dość jednoznaczny sposób: "Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem"), ale także negowaniem przez europosła Holokaustu.

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Grzegorz Braun zdecydował się na umieszczenie w mediach społecznościowych oświadczenia dotyczącego obecnego chaosu wokół TK. "Dzisiejsze zdarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym pokazują, że rządząca Koalicja Obywatelska zdecydowała się na wymuszanie swoich racji politycznych przy pomocy policji, abstrahując od porządku prawnego" – czytamy w jego treści.

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Polityk pozwolił sobie tu na dość interesujący zabieg, odnosząc obecną sytuację do zamachu majowego: "co przywołuje na pamięć zdarzenia z maja 1926 r., których stulecie niedawno obchodziliśmy".

"Szczególnie bulwersujące jest, że zlecenie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego zlecił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek z pewnością na polecenie premiera Donalda Tuska" – kontynuuje Grzegorz Braun w dalszej części wpisu.

Polityk zwraca uwagę, że sytuacja prowadzi do upadku instytucji TK i ukonstytuowania się dwóch Trybunałów uznawanych w zależności od opcji politycznej. Jakie remedium na obecne problemy wskazuje europoseł? Jarosławowi Kaczyńskiemu jego perspektywa może nie przypaść do gustu w pełni: "Jedyne wyjście z tej sytuacji klinczu praworządności, w jakim znalazła się Polska to wyjście z UE, które spowoduje automatyczne uporządkowanie systemu prawnego i usunie z niego orzeczenia i interpretacje obcych organów sądowych, które są wykorzystywane do jego demolowania".

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Poza Jarosławem Kaczyńskim i dygnitarzami z PiS, a także Grzegorzem Braunem z Konfederacji Korony Polskiej, na miejscu pojawił się również Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus, Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy w ramach Konfederacji WiN), a nawet Sławomir Mentzen (Nowa Nadzieja w ramach Konfederacji WiN) i Janusz Korwin-Mikke (obecnie sympatyzujący z KKP). Oczywiście, w wydarzeniach znaczącą rolę odegrali także współpracownicy Karola Nawrockiego i sam prezydent.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Na miejsce ruszyli również Rodacy Kamraci (potocznie nazywani również Braćmi Kamratami), czyli ugrupowanie Wojciecha Olszańskiego (ps. Jaszczur) i Marcina Osadowskiego, a także Ruch Obrony Granic kierowany przez Roberta Bąkiewicza.