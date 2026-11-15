Zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Koszalinie o ciało znalezione w niedzielę w rejonie poszukiwań Emilii Koprowskiej. Policjanci przekazali nam, gdzie dokładnie je znaleziono i że w sprawie prowadzone jest śledztwo. Prokuratura potwierdziła z kolei, że to zwłoki młodej kobiety, ale jej tożsamości na razie nie podaje. Więcej śledczy przekażą na zwołanym briefingu.
– W dniu dzisiejszym znaleziono ciało między miejscowościami Kopań a Palczewice. Jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora – usłyszeliśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie.
W sprawie zostało wszczęte śledztwo związane też z zaginięciem w tym rejonie. W niedzielę o 14:30 odbędzie się briefing rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk. Ma zostać na nim przekazanych więcej informacji.
Prokuratura: to ciało młodej kobiety
Miejscowości Kopań i Palczewice leżą kilka kilometrów od Darłowa (woj. zachodniopomorskie), na terenie, gdzie od ponad dwóch miesięcy szukano zaginionej 37-latki z Koszalina. Ciało znalazła rano osoba spacerująca z psem.
Rano nie było jasne nawet to, czy zwłoki należą do kobiety. Teraz rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk potwierdziła w rozmowie z Polsat News, że chodzi o ciało młodej kobiety. Tożsamości zmarłej śledczy na razie nie podają.
Detektywi Krzysztof i Maja Rutkowscy, którzy od tygodni angażują się w poszukiwania, przekonują w mediach społecznościowych, że to ciało Emilii Koprowskiej. To jednak ich nieoficjalne twierdzenia. Policja i prokuratura tego nie potwierdziły, a Emilia Koprowska wciąż figuruje w policyjnej bazie jako osoba zaginiona.
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Emilia Koprowska zaginęła po festiwalu w Darłowie
37-letnia Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, gdzie z mężem Krystianem była na festiwalu techno Zew Wydm. Sprawa szybko poruszyła całą Polskę. Mąż zaginionej, Krystian Koprowski, opowiadał w mediach o kłótni, do której doszło między nimi tego dnia i odnosił się do ostatniej wiadomości od żony. Później założył na Facebooku grupę, w której informuje o poszukiwaniach. Ma ponad 17 tysięcy członków.
We wrześniu odnaleziono telefon zaginionej, a potem jej plecak z kluczami, leżący na polu ok. dwóch kilometrów od miejsca festiwalu. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku znęcania się skutkującego targnięciem się na życie.
Prok. Ewa Dziadczyk podkreślała, że to wstępna kwalifikacja, która może się zmienić. – To jest taka bardzo robocza wersja, ponieważ my zakładamy wszystko w tej chwili, a ponieważ to już nie jest tajemnicą, tam dochodziło do jakichś nieporozumień w małżeństwie, stąd wzięła się taka kwalifikacja – tłumaczyła w rozmowie z Onetem. Rzeczniczka przekazała z kolei redakcji "Faktu" że Emilia nie zgłosiła domniemanego nękania na policję. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.