Prokuratura podała nowe informacje Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Ciało znalezione w niedzielę pod Darłowem to z bardzo dużym prawdopodobieństwem zaginiona od 30 sierpnia Emilia Koprowska – przekazała na sobotnim briefingu prokuratura. Wskazują na to odzież i przedmioty znalezione przy zwłokach.

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– Są to zwłoki kobiety. Zwłoki w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Natomiast oględziny odzieży oraz oględziny przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej, pani Emilii Koprowskiej – powiedziała w sobotę dziennikarzom na briefingu prasowym rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

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– Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia – dodała prokurator. Podkreśliła, że "ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci". Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ona przeprowadzona. Niewykluczone, że do ustalenia tożsamości znalezionej osoby "z uwagi na stan bardzo dużego rozkładu ciała" konieczne będą badania DNA.

Ciało pod Darłowem to Emilia Koprowska? "W tej chwili wszystko jest brane pod uwagę"

– Jeżeli to jest faktycznie pani Emilia Koprowska – właściwie niezależnie, czy to jest pani Emilia Koprowska – będzie ustalana przyczyna zgonu. Jeżeli nikt się do tego zgonu nie przyczynił, to tutaj nie mamy przestępstwa. Jeśli to nastąpiło wskutek działania osób trzecich, to już wtedy będziemy ustalać, kto się do tego przyczynił – dodała prok. Dziadczyk.

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Co podejrzewają śledczy? Jak podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, "w tej chwili wszystko jest brane pod uwagę". – Na ten moment, tak jak powiedziałam, wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia. Natomiast, czy się ktoś do tego przyczynił, czy ktoś pomógł, to będzie dopiero ustalane – dodała.

Prok. Ewa Dziadczyk sprecyzowała, że zwłoki zostały znalezione niecałe 4 km od miejsca, gdzie odnaleziono plecak Emilii Koprowskiej. – Przy czym ten pan, który ujawnił dzisiaj zwłoki, mówi, że on parę tygodni temu przeprowadzał tam prace polowe i tych zwłok tam wtedy nie ujawnił – podkreśliła, choć zaznaczyła, że nie oznacza to, że ciała tam nie było. Rzeczniczka podkreśliła, że nie wie, czy akurat ten fragment terenu był przeszukiwany przez policję. Na razie nie wiadomo również, czy miejsce, w którym odnaleziono zwłoki, jest miejscem zgonu znalezionej kobiety.

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Emilia Koprowska zaginęła w sierpniu

37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, gdzie razem z mężem Krystianem była na festiwalu muzyki techno Zew Wydm. Według policji oddaliła się w nieznanym kierunku i od tamtej pory nie skontaktowała się z bliskimi.

Sprawa szybko poruszyła całą Polskę. W poszukiwania zaangażowano kilkuset policjantów i inne służby. We wrześniu odnaleziono telefon zaginionej, a potem jej plecak z kluczami, leżący na polu ok. dwóch kilometrów od miejsca festiwalu. Prokuratura informowała na początku listopada, że udało się odzyskać dane z telefonu.

Śledztwo w sprawie zaginięcia prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Pod koniec października ujawniła, że od początku prowadzi je w kierunku znęcania się skutkującego targnięciem się na życie. Prok. Dziadczyk nazywała to "bardzo roboczą wersją" i podkreślała, że śledztwo w sprawie cały czas się toczy, a nikt nie usłyszał zarzutów.

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