Sikorski odniósł się do żądań Kremla. Fot. Alexandros Michailidis/shutterstock

Radosław Sikorski odniósł się do żądań Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że Kreml bardziej interesuje się zdobywaniem nowych terytoriów niż problemami własnych obywateli. Chodzi o warunki, jakie Moskwa miała przedstawić podczas negocjacji w Abu Zabi.

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"Ostatnie żądania rosyjskiego rządu podkreślają odwieczny problem z ich kulturą polityczną, a mianowicie, że bardziej dbają o zdobycie obcego miasta, o którym żaden z nich nigdy nie słyszał, niż o 11 milionów Rosjan, którzy nie mają toalety w domu" – napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Rosja przedstawiła listę żądań. Sikorski reaguje

Jak informował w piątek niemiecki dziennik "Bild", podczas rozmów w Abu Zabi Moskwa przedstawiła propozycję nowego porządku bezpieczeństwa w Europie.

Kreml chce, by NATO nie mogło utrzymywać baz wojskowych w Estonii, Łotwie i na Litwie. Domaga się również, by Finlandia opuściła Sojusz. W przypadku Ukrainy by Ukraina przyjęła status państwa niezaangażowanego i zrezygnowała z planów przystąpienia do NATO. Kijów mógłby natomiast nadal ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tymczasem, jak informowaliśmy, USA mają ofertę dla Ukrainy ws. członkostwa w NATO.

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Moskwa chce też przejąć cały Donbas, w tym część obwodów donieckiego i ługańskiego, które nadal znajdują się pod kontrolą Ukrainy (o tym, co oznacza dla Ukrainy oddanie Donbasu, pisaliśmy w naTemat). Rosja chce ograniczyć wojskowe wykorzystanie portów w Odessie i Mikołajowie, kluczowych m.in. dla eksportu ukraińskiego zboża. Domaga się też swobodnego przepływu statków przez Morze Czarne i Bałtyckie.

Kreml zaproponował przekształcenie Mołdawii w republikę federalną, w której znalazłyby się Mołdawia, autonomiczna Gagauzja i kontrolowane przez Rosję Naddniestrze. W przypadku wejścia kraju do UE oba regiony miałyby otrzymać możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie niepodległości.

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W zamian, jak podał "Bild", Moskwa deklaruje gotowość wycofania broni jądrowej z Białorusi, rezygnacji z rozmieszczania tam rakiet średniego zasięgu oraz wycofania rosyjskich wojsk z Naddniestrza.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi

Przypomnijmy, rozmowy pokojowe w Abu Zabi odbyły się 10 i 11 listopada. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Spotkanie nie przyniosło przełomu w sprawie zakończenia wojny, ale strony uzgodniły dużą wymianę jeńców wojennych.

Po negocjacjach amerykańscy wysłannicy udali się do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Później rozmawiali również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Dublinie.

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Wcześniej Jared Kushner, jeden z przedstawicieli USA, zapowiedział możliwość udziału reprezentantów Unii Europejskiej w kolejnej rundzie rozmów. Przekonywał, że zarówno Ukraina, jak i Rosja są otwarte na takie rozwiązanie. Moskwa szybko jednak przedstawiła własne stanowisko – Kreml odpowiedział na pomysł zięcia Trumpa twardym warunkiem dla Europy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja będzie mogła rozważyć rozmowy z przedstawicielami Europy dopiero wtedy, gdy pozna ich intencje.

– Gdy zrozumiemy ich (przedstawicieli Europy – przyp. red.) rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – powiedział Dmitrij Pieskow podczas konferencji, cytowany m.in. przez agencję Reuters.

Rzecznik Kremla próbował przekonać, że rzekomo Europa wysyła sprzeczne sygnały. – Z jednej strony werbalnie starają się jak najlepiej zademonstrować jakieś pokojowe nastawienie, ale jednocześnie, pierwszego dnia negocjacji w Abu Zabi, dają do zrozumienia, że ​​przygotowują się do rozmieszczenia w Ukrainie kontyngentu pokojowego – mówił Pieskow.