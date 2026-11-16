Brytyjski serial o pracy w gastronomii zebrał 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Gdzie obejrzeć "Punkt wrzenia"? Fot. materiał prasowy

W bibliotece serwisu streamingowego Cinobo natkniemy się na telewizyjne diamenty. W ofercie platformy – oprócz "Normalnych ludzi" na podstawie prozy Sally Rooney – natkniemy się na świetny i trzymający w napięciu miniserial współtworzony przez Stephena Grahama, któremu możemy podziękować za seans "Dojrzewania".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jeśli marzycie o obejrzeniu produkcji, która bije po oczach realizmem, a nastrojem przywodzi poniekąd na myśl "Dojrzewanie", to w ofercie platformy streamingowej Cinobo znajdziecie dokładnie to, czego szukacie (Netflix i HBO Max mają nowego rywala). "Punkt wrzenia" stanowi rewelacyjną pozycję dla widzów, którzy uważają talent aktorski Stephena Grahama za nieoceniony. Miniserial Philipa Barantiniego ("Accused"), Jamesa Cummingsa ("A Place for Everything") i współtwórcy wspomnianego hitu Netflixa jest sequelem filmu o tym samym tytule z 2021 roku.

"Punkt wrzenia" to połączenie "The Bear" z "Dojrzewaniem". W kuchni bywa gorąco

W oryginale Graham występuje jako Andy Jones, szef kuchni w prestiżowej londyńskiej restauracji Jones & Sons, która po audycie inspektora dostaje niską ocenę jakości żywności. Kamera koncentruje się na narastających konfliktach w jego zespole, a także okrutnym obliczu pracy w gastronomii (zupełnie innym niż to, które pokazują programy kulinarne na Netflix). Liczący pięć odcinków serial rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach przedstawionych w filmie, ukazując losy Carly, dawnej sous chef Andy'ego, która otwiera nowy pięciogwiazdkowy lokal o nazwie Point North.

REKLAMA

Stresująca atmosfera na zapleczu jest napędzana przez wielowymiarowe dramaty drugoplanowych postaci (większość z nich to byli pracownicy Andy'ego), dynamiczną pracę kamery oraz bezwzględny naturalizm. Wiele osób powiązanych z gastronomią uznaje "Punkt wrzenia" za jedną z najlepszych reprezentacji ich pracy na małym ekranie. Serial zyskał miano brytyjskiej wersji "The Bear", ale ciut poważniejszej i bardziej surowej.

Dalsza część artykułu poniżej.

W obsadzie "Punktu wrzenia" – u boku Stephena Grahama – znaleźli się m.in. Vinette Robinson ("Sherlock"), Hannah Walters ("Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"), Stephen McMillan ("Król wyjęty spod prawa"), Taz Skyler ("One Piece"), Steven Ogg (odtwórca Trevora Philipsa w grach Grand Theft Auto V), Ray Panthaki ("Czarny diament"), Stevie Odu ("Barwy gangu"), Ahmed Malek ("Pływaczki"), Gary Lamont ("Outlander"), Cathy Tyson ("Pomoc") i Izuka Hoyle ("Perswazje").

REKLAMA

W agregatorze recenzenckim Rotten Tomatoes "Punkt wrzenia" zdobył odznakę świeżego pomidora, zyskując 100 proc. pozytywnych recenzji wśród krytyków (średnia z 18 opinii). "Jest to brutalnie szczery i szczegółowy obraz naznaczonego wysokim poziomem stresu codziennego życia osób pracujących w branży gastronomicznej. [...] Jednocześnie cała obsada jest spójna, znakomita i osiąga pozornie naturalny charakter pasujący do dokumentalnego stylu całości. Choć serial momentami wydaje się zbyt stresujący, by go docenić, świadczy to o jego realizmie" – napisał Boyd Hilton na łamach brytyjskiego magazynu "The Empire".