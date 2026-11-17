Obowiązek kontroli ogrzewania zależy od mocy kotła. Do 20 kW go nie ma. Fot. aomas / Shutterstock

Kontrole i mandaty znów wracają, a razem z nimi pytanie, kto już zapłacił 399 zł. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna do 5 tys. zł. Pytanie tylko, czy to w ogóle dotyczy właśnie ciebie.

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W naTemat pisaliśmy już o zapowiadanych kontrolach ogrzewania. W innych artykułach znajdziemy też różne ceny, które trzeba zapłacić. Pod jednym hasłem kryje się jednak kilka różnych obowiązków, które łatwo ze sobą pomylić.

Świadectwo charakterystyki energetycznej kosztuje kilkaset złotych

Jak wynika z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba mieć przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Dokument jest ważny 10 lat, a wyjątki dotyczą m.in. zabytków, miejsc kultu i wolnostojących budynków poniżej 50 m2 powierzchni użytkowej.

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Ceny media podają różne. Jedni piszą o ok. 349 zł za lokal mieszkalny, drudzy o 399–500 zł, a w kolejnych tekstach, także u nas, pojawiają się kwoty od 600 do 900 zł za dom, a nawet ponad 1000 zł. Różnice wynikają z wielkości i rodzaju budynku, a cennik ustala sam wykonawca, bo nie ma odgórnej urzędowej stawki.

Nie znaleźliśmy też żadnych przepisów, które pozwalałyby komuś sprawdzać, kto zapłacił za świadectwo. Z kontrolą ogrzewania nie ma ono nic wspólnego. To osobny obowiązek z art. 23 ustawy, który polega na tym, że specjalista z rejestru ogląda kocioł i instalację. Świadectwo jest potrzebne tylko przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania czy domu.

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Kontrola kotła i próg 20 kW. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że kontrola ogrzewania obejmuje cały system grzewczy, a nie sam kocioł. Dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, lecz także bloków, wspólnot mieszkaniowych i firm, a zamawia ją właściciel lub zarządca budynku.

Kluczowy jest próg 20 kW. Na stronie resortu czytamy, że przy systemach grzewczych do tej mocy "nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli". Wyjątkiem są też budynki z automatyką, która na bieżąco monitoruje pracę ogrzewania.

Najprościej moc kotła sprawdzić na tabliczce znamionowej albo w jego dokumentacji. Sama kontrola też nie ma urzędowego cennika, a jedna z firm podaje ceny od 700 zł netto dla systemu z kotłem o mocy 20–100 kW.

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Co ile lat kontrola ogrzewania i jaka grzywna za jej brak?

Częstotliwość zależy od mocy i rodzaju paliwa. Według MRiT wygląda to tak:

Kotły 20–100 kW – co najmniej raz na 5 lat Paliwo ciekłe lub stałe powyżej 100 kW – co 2 lata Gaz powyżej 100 kW – co 4 lata Inne źródła ciepła o łącznej mocy powyżej 70 kW – co 3 lata

Kontrolę może wykonać wyłącznie osoba wpisana do centralnego rejestru, a nie dowolny instalator. Za zaniedbanie obowiązku ustawa przewiduje grzywnę, ale kwoty nie podaje. Art. 41 mówi tylko, że sprawca "podlega karze grzywny", a sama grzywna do 5 tys. zł wynika z Kodeksu wykroczeń, który dopuszcza kary od 20 do 5000 zł.