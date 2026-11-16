Kontrole systemów ogrzewania ruszają. Fot. shutterstock

Kontrole systemów grzewczych trwają w najlepsze. Osoby, które je przeprowadzają, mogą zapukać do drzwi nawet bez zapowiedzi. Brak jednego, mało znanego dokumentu, może kosztować nawet 5 000 złotych kary.

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Kontrole systemów grzewczych oraz weryfikacja dokumentów technicznych budynków to efekt regulacji teraz już na stałe wpisanych w polski porządek prawny. Jednak gruntowna reforma przepisów w tym zakresie została prowadzona trzy lata temu. Niektóre obowiązki dla posiadaczy lub nabywców nieruchomości nadal bywają sporym zaskoczeniem.

Takim jest właśnie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. To specjalne opracowanie określające szacunkowe roczne zużycie energii w danym lokalu lub budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto musi je mieć?

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu musi posiadać właściciel lub zarządca, który zamierza sprzedać albo wynajmować nieruchomość, a także inwestor oddający nowy budynek do użytkowania. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które wybudowały wolnostojące domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m kw.

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A ile kosztuje sporządzenie takiego dokumentu? To zależy od regionu, wielkości lokalu oraz dostępności dokumentacji technicznej, ale średnio to koszt:

dla mieszkania w bloku: od 400 zł do 600 zł, domu jednorodzinny: od 600 zł do 900 zł, dużej rezydencji lub nietypowego budynku: powyżej 1000 zł.

Taki certyfikat (świadectwo energetyczne) może wystawić wyłącznie ekspert wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wykwalifikowane osoby mogą w każdym momencie zapukać też do twojego domu i sprawdzić, czy masz taki dokument. Jeśli okaże się, że nie, to grozi ci nawet 5 tysięcy złotych kary.

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Kontrole co kilka lat. Masz piec na gaz, węgiel lub pompę ciepła: każdego obowiązuje inny okres

Ponadto ustawa wprowadzająca obowiązek posiadania świadectwa energetycznego obejmuje też okresowe kontrole systemów ogrzewania. Ich częstotliwość zależy od mocy kotła (źródła energii) oraz paliwa do jego zasilania.

Kontrole raz na 2 lata dotyczą posiadaczy kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. Co trzy lata kontrolerzy powinni przyjść do osób, które mają inne źródła ciepła (w tym popularne pompy ciepła i węzły cieplne) o łącznej mocy nominalnej powyżej 70 kW. Kontrola raz na 4 lata dotyczy posiadaczy kotłów gazowych o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. A pięcioletni okres ważności świadectwa energetycznego obowiązuje właścicieli kotłów o mocy nominalnej od 20 kW do 100 kW. Z kontroli sporządza się protokół z numerem wpisu do wykazu.

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