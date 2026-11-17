Zwrot w prognozach dla Niemiec Fot. Shutterstock

Mimo wysokich cen energii i konfliktów handlowych niemiecka gospodarka rozwija się lepiej, niż zakładano. Jednak analiza cen oraz zadłużenia państwa ujawniają ciemne strony tego wzrostu.

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Komisja Europejska przewiduje, że wzrost gospodarczy w Niemczech będzie ponad dwukrotnie wyższy, niż dotychczas zakładano. Jak podaje instytucja, po kilku latach stagnacji w bieżącym roku oczekuje się wzrostu gospodarczego na poziomie 1,3 proc.

Według Komisji wzrost ten wynika przede wszystkim ze znacznego zwiększenia eksportu na początku roku. Jeszcze w maju brukselscy eksperci ds. koniunktury – w obliczu wysokich cen energii wywołanych konfliktem z udziałem Iranu – znacząco obniżyli swoje prognozy, przewidując wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o zaledwie 0,6 proc.

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Komisja wskazuje, że po kilku latach od pandemii koronawirusa, pod koniec 2025 roku, niemiecka gospodarka odzyskała dynamikę. "Ożywienie to utrzymało się również w 2026 roku, pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie". Podobnie jak Komisja Europejska, również niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych, liczne instytuty badawcze oraz rząd Niemiec podniosły niedawno swoje prognozy wzrostu.

Wzrost również w kolejnych lata

Jednocześnie – jak czytamy w jesiennej prognozie – rosnąca niepewność oraz wysoka inflacja negatywnie wpływają na konsumpcję prywatną. Natomiast wzrost kosztów pracy, energii oraz finansowania ogranicza inwestycje sektora prywatnego.

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Na przyszły rok Komisja przewiduje wzrost niemieckiej gospodarki o 1,0 proc., a na rok 2028 – o 0,7 proc. Według brukselskiej instytucji w 2027 roku eksport może dodatkowo skorzystać na globalnym boomie w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). Kolejnym impulsem dla wzrostu mają być zwiększone wydatki na obronność oraz infrastrukturę. Ponieważ w 2028 roku eksport oraz wsparcie państwa prawdopodobnie osłabną, należy spodziewać się wyhamowania wzrostu gospodarczego.

Przyczyną tego stanu rzeczy są tzw. fundusze specjalne przeznaczone na modernizację infrastruktury, działania na rzecz ochrony klimatu oraz rosnące wydatki na obronność – które w znacznej mierze są finansowane z zaciągniętych pożyczek.

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Wzrost w UE lepszy od oczekiwań

Według ekspertów gospodarczych, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku sytuacja gospodarcza w całej Unii Europejskiej również kształtowała się lepiej, niż przewidywano. Mimo utrzymującej się silnej presji inflacyjnej oraz zaostrzenia warunków finansowania, prognozują oni dalszy wzrost.

Komisja Europejska przewiduje, że PKB wspólnoty wzrośnie w bieżącym roku o 1,4 proc. – ​​co stanowi wynik lepszy od majowej prognozy (1,1 proc.). Instytucja uzasadnia to stabilnym poziomem konsumpcji oraz wzrostem eksportu. Według KE ożywienie eksportu w pierwszych sześciu miesiącach roku było w dużej mierze napędzane silnym popytem zagranicznym. Szacuje się, że wzrost eksportu towarów pozostanie istotnym motorem gospodarczym również w przyszłym roku.

Komisja prognozuje na przyszły rok wzrost na poziomie 1,4 proc., który w 2028 roku ma przyspieszyć do 1,5 proc.

Podobny trend przewidywany jest dla 21 krajów strefy euro. „Realny PKB powinien wzrosnąć zarówno w 2026, jak i w 2027 roku o 1,2 proc.” – podaje Komisja. Na rok 2028 prognozowany jest wzrost o 1,3 proc.

Wzrost inflacji i cen paliw

Komisja przewiduje również wyraźny wzrost inflacji w porównaniu ze swoimi wcześniejszymi szacunkami. Według prognoz roczna stopa inflacji w UE wyniesie 3,3 proc. w 2026 roku oraz 3,2 proc. w 2027 roku; spadek do poziomu 2,3 ​​proc. spodziewany jest dopiero w 2028 roku. Podobny trend przewiduje się dla strefy euro.

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W odniesieniu do Niemiec Komisja Europejska spodziewa się w bieżącym roku wzrostu stopy inflacji do 2,9 proc. Instytucja ta wyjaśnia, że ​​konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do gwałtownego wzrostu cen paliw, co dodatkowo napędziło inflację w sektorze energetycznym. Znacząco wzrosły również hurtowe ceny gazu i energii elektrycznej. "Na rok 2027 prognozowany jest szczytowy poziom 3,2 proc., po czym w 2028 roku stopa inflacji powinna spaść do 2,0 proc." – czytamy w prognozie dotyczącej Niemiec.

Niemcy prawdopodobnie zwiększą swoje zadłużenie

Eksperci z Brukseli zwracają również uwagę na pojawiające się w Niemczech luki finansowe. Wskazują, że ze względu na wzrost m.in. inwestycji publicznych w infrastrukturę oraz wydatków na obronność, deficyt budżetowy w nadchodzących latach prawdopodobnie wzrośnie.

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Choć tempo wzrostu wydatków państwowych może wyhamować – dzięki planowanym oszczędnościom (zwłaszcza w obszarze świadczeń socjalnych) oraz wyższym dochodom – Komisja szacuje, że relacja długu publicznego do PKB wzrośnie z 62,8 proc. w 2025 roku do 68,9 proc. w 2028 roku. Zgodnie z unijnymi regułami fiskalnymi limit zadłużenia powinien wynosić 60 proc.