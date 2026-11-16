Dość nieoczywisty skutek globalnej awarii Microsoftu na basenie w Niemczech. Fot. Shutterstock.com / Valentyn Irin; zdjęcie poglądowe

Globalna awaria Microsoftu w ostatnich dniach dała się we znaki firmom, instytucjom publicznym oraz milionom użytkowników na całym świecie. Jak się okazuje, miała jeszcze jeden, dość nieoczywisty skutek. Chodzi o problemy zdrowotne 15 osób, które odwiedziły... basen w niemieckim parku rozrywki.

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Przypomnijmy, że pierwsze zgłoszenia o problemach z usługami Microsoftu pojawiły się już w czwartek wieczorem. Początkowo problemy dotyczyły użytkowników w obu Amerykach, ale szybko okazało się, że awaria ma znacznie większy zasięg. Problemy objęły m.in. Outlooka, Teams, SharePoint czy Copilota. Microsoft potwierdził, że utrudnienia mogły występować w dowolnym regionie świata. Jak informowała agencja Reutera, zakłócenia dotknęły przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w co najmniej 74 krajach.

Ostatecznie w sobotę Microsoft znów zaczął działać i przeprosił za problemy. Co natomiast może mieć wspólnego globalna awaria giganta technologicznego z incydentem na basenie w Niemczech? Okazuje się, że całkiem sporo.

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15 poszkodowanych osób na basenie w Niemczech po awarii Microsoftu

O całej sytuacji poinformował publiczny niemiecki nadawca WDR. Do zdarzenia doszło na terenie parku rozrywki Phantasialand w mieście Brühl. Z powodu globalnej awarii Microsoftu, w tym Outlooka, do pracowników basenu w tamtejszym hotelu nie docierały wiadomości e-mail o alarmie wysłanym przez system bezpieczeństwa technicznego strefy saun.

Chodziło bowiem o to, że automatyczny system dozujący wpompował do basenu zbyt dużą ilość chloru. W rezultacie goście hotelu zaczęli skarżyć się na problemy zdrowotne po wizycie na basenie.

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Z powodu dolegliwości zgłaszanych przez gości hotelowych na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz straż pożarną. WDR wskazuje, że początkowo 13 osób skarżyło się na podrażnienia dróg oddechowych, a ostatecznie liczba poszkodowanych wzrosła łącznie do 15. Do szpitala trafiły cztery osoby, z czego jedna pozostała na dłuższej obserwacji z powodu obrażeń średniego stopnia.

Kontrola przeprowadzona na miejscu przez służby potwierdziła awarię automatycznego dozownika w basenie, co spowodowało znaczne przekroczenie norm chloru w wodzie. Z tego względu konieczna była wymiana wody w całym obiekcie.

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Globalna awaria Microsoftu. Problemy w 74 krajach

Skutki awarii Microsoftu były odczuwalne w wielu sektorach. Problemy z Outlookiem, Teams i pozostałymi narzędziami utrudniały komunikację przedsiębiorstw, pracę urzędów i instytucji publicznych. Zakłócenia odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii (problemy dotknęły tam ochronę zdrowia, szkoły, kolej i parlament), Japonii, Indiach czy Australii.