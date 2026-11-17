Wypowiedź polityka AfD znów wywołała burzę w Niemczech. Fot. @BjoernHoecke/X

"Żaden żydowski Dzień Żałoby Narodowej" – powiedział polityk AfD. Krytycy: to otwarty antysemityzm.

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"Żaden żydowski Dzień Żałoby Narodowej" – powiedział lider AfD w Turyngii i przewodniczącego frakcji tej partii w landtagu w Turyngii Björn Höcke. Swoimi słowami wywołał falę krytyki.

W Niemczech Dzień Żałoby Narodowej obchodzony jest zawsze w niedzielę, dwa tygodnie przed pierwszą niedzielą adwentową. W tym roku było to 15 listopada. Tego dnia w przemówieniu przed pomnikiem poległych w Heiligenstadt, opublikowanym przez polityka na Instagramie, Höcke stwierdził, że chce "przede wszystkim przypominać o cierpieniu moich rodaków".

"Ponieważ ten Dzień Żałoby Narodowej jest niemieckim Dniem Żałoby Narodowej, a nie francuskim, angielskim, rosyjskim czy żydowskim Dniem Żałoby Narodowej, lecz niemieckim Dniem Żałoby Narodowej" – zaznaczył polityk AfD.

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W Turyngii partia jest oficjalnie klasyfikowana jako skrajnie prawicowa.

Krytycy: otwarty antysemityzm

Słowa te spotkały się z ostrą krytyką. Dyrektor Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, określił je jako "punkt krytyczny" publicznej debaty. Zarzucił Höckemu nawiązanie do tradycji narodowych socjalistów. "Höcke wykorzystuje Dzień Żałoby Narodowej, aby wprost wykluczyć Żydów z niemieckiego społeczeństwa" – napisał historyk w serwisie X.

Również przewodniczący liberalnej partii FDP Wolfgang Kubicki napisał na X, że wypowiedź Höckego jest "nieskrępowanym przejawem antysemityzmu".

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Höcke: "językowa nieścisłość"

W obliczu krytyki sam Höcke odniósł się do sprawy, określając swoją wypowiedź jako "językową nieścisłość".

"Oczywiście nie chciałem wykluczać niemieckich obywateli wyznania mojżeszowego" – napisał w poniedziałek (16.11.2026) na platformie X. Jednocześnie zarzucił krytykom, że ignorują kontekst jego przemówienia.

Na nagraniu z Heiligenstadt słychać również, jak Höcke mówi: "Wspominamy naszych niemieckich zmarłych, cóż innego? Nie zapominając przy tym o innych ofiarach. Oczywiście, że nie".

W przeszłości lider AfD w Turyngii "zasłynął" już kontrowersyjnymi wypowiedziami. Określił pomnik ofiar Holokaustu w Berlinie "pomnikiem hańby" i domagał się, by uczyć w szkole o "dobroczyńcach, znanych na całym świecie filozofach, muzykach, genialnych wynalazcach i odkrywcach", a nie "obsmarowywać niemiecką historię".

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Hołd ofiarom wojen i III Rzeszy

W Dniu Żałoby Narodowej Niemcy oddają hołd milionom ofiar obu wojen światowych oraz ofiarom narodowego socjalizmu. Upamiętniane są także osoby prześladowane i zamordowane w czasach III Rzeszy z powodu swojej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej.

W ten dzień w całych Niemczech odbywają się wówczas nabożeństwa, ceremonie składania wieńców oraz uroczystości upamiętniające.