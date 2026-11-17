Czy święta Bożego Narodzenia 2026 będą białe? Fot. shutterstock

Powoli zbliżamy się do grudnia, a co za tym idzie, wiele osób wyczekuje z niecierpliwością świątecznego okresu. Czy w tym roku możemy spodziewać się śniegu w Boże Narodzenie? Słowa rzeczniczki IMGW dają nadzieję.

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Upływają kolejne tygodnie jesieni. Liści na drzewach coraz mniej, a i aura staje się chłodniejsza. Niektórzy już odliczają dni do Mikołajek i świąt Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że pojawiają się pytania, czy te nadchodzące święta będą białe.

Choć meteorologowie wielokrotnie przypominają, że długoterminowa prognoza nie jest precyzyjna, to można ją potraktować orientacyjnie. W dodatku najnowsze analizy przynoszą bardzo dobre wiadomości dla miłośników śnieżnej aury. Głos w tej sprawie zabrała przedstawicielka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Co nas czeka w grudniu? Zimowe epizody w okolicach świąt

Na antenie Polskiego Radia 24 Agnieszka Prasek, przedstawiając wstępny zarys warunków atmosferycznych na najbliższe miesiące, ujawniła, co może wydarzyć się już na samym początku kolejnego miesiąca.

– W pierwszej dekadzie grudnia część długoterminowych symulacji wskazuje na możliwość napływu chłodnych, arktycznych mas powietrza. Mogą towarzyszyć temu opady śniegu już na nizinach, których intensywność lokalnie może być duża – mówiła w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek.

To jednak nie wszystko. Prognozy numeryczne dają spore szanse na mróz i opady śniegu w najbardziej wyczekiwanym przez Polaków momencie roku. – Epizody zimowe pojawiają się w kolejnych scenariuszach w połowie grudnia, w tym w okresie około świątecznym – dodała rzeczniczka. Taka aura idealnie sprzyjałaby temu, aby w tegoroczne święta ulice przykrył biały puch.

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Nie da się jednak wskazać, co do dnia, czy faktycznie 24, 25 i 26 grudnia będzie śnieg w całej Polsce, choć mapa śniegu na zimę 2026/27 jest już gotowa. To wszystko może jednak zmienić lekki wzrost temperatury i śnieg stopnieje.

Siarczyste mrozy i dynamiczna zima w nowym roku. Nawet do –20 stopni Celsjusza

Dodajmy, że już niejedna prognoza pogody wskazała, iż zima 2026/2027 zaskoczy Polaków – ma być wyjątkowo urozmaicona. Synoptycy podkreślają: aura będzie mocno zmienna, a okresy odwilży i napływu cieplejszego powietrza będą przeplatać się z falami silnych mrozów. Dla rodziców to sygnał, by przemyśleć, jak ubierać dziecko w taką pogodę.

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Rzeczniczka IMGW we wspomnianym wywiadzie zdradziła również przewidywania ekspertów na styczeń. Pierwszy miesiąc 2027 roku ma być chłodny, a siarczyste mrozy wrócą do Polski. – Widać potężne spadki temperatury w nocy, lokalnie do –15 stopni Celsjusza, nawet do –20 stopni Celsjusza – wskazała Prasek.