Atak zimy w Polsce może nastąpić jeszcze w listopadzie. Fot. Agnes Kantaruk/shutterstock.

Atak zimy w Polsce może nastąpić jeszcze w listopadzie. Amerykański model GFS wskazuje na intensywne opady śniegu już w przyszłym tygodniu. Prognozy przewidują też spadek temperatury nawet do –15 stopni Celsjusza. Europejski model ECMWF nie przewiduje jednak aż tak dużego ochłodzenia.

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W najbliższych dniach temperatury pójdą w górę, choć nie zabraknie deszczu, chmur i silnego wiatru. W połowie tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 13 stopni Celsjusza.

Najpierw ocieplenie. Temperatura wzrośnie do 13 stopni

Według prognozy IMGW do 19 listopada w Polsce będzie przeważać pochmurna pogoda z okresowymi opadami deszczu. Mimo to zrobi się dość ciepło. W środę, 18 listopada, temperatura może sięgnąć 12 stopni Celsjusza, a w czwartek nawet 13 stopni. Najwyższych wartości można spodziewać się na południu kraju.

Trzeba jednak przygotować się na silniejszy wiatr. Porywy mogą osiągać 70–80 km/h, zwłaszcza nad morzem i w górach. Przy przechodzeniu frontów wiatr może być jeszcze silniejszy.

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Znacznie chłodniej może zrobić się w ostatnim tygodniu listopada. Według amerykańskiego modelu GFS pierwsze większe opady śniegu na nizinach są możliwe już około 20–21 listopada. To jednak nie koniec zimowych prognoz.

Najwięcej śniegu może spaść 25 i 26 listopada. Według jednego z wariantów opady zaczną się na zachodzie Polski, a później przesuną się nad centrum, wschód i południe kraju.

Atak zimy pod koniec listopada? Amerykański model GFS zapowiada potężne śnieżyce

Trudno przewidzieć, ile śniegu może spaść. GFS pokazuje różne warianty, od kilku do kilkunastu centymetrów, a miejscami nawet ponad 20 cm pokrywy śnieżnej.

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Według niektórych prognoz do końca listopada na wschodzie i południu Polski może leżeć do nawet 40 cm śniegu. W Karpatach może być go jeszcze więcej. Gdzie w całym sezonie popada najmocniej, pokazuje mapa śniegu na zimę 2026/27.

Nie wiadomo jeszcze, czy pod koniec listopada rzeczywiście zrobi się tak zimno. GFS przewiduje nocne spadki temperatury do –10, a nawet –15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia w niektórych regionach również może utrzymać się mróz.

Europejski model ECMWF studzi zimowe prognozy

ECMWF nie przewiduje aż tak dużego ochłodzenia. Według europejskiego modelu większa ilość śniegu może pojawić się głównie w rejonach podgórskich, a nocne temperatury spadną do kilku stopni poniżej zera.

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Przypomnijmy, że pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie 2026 od IMGW nie daje pewności, czy święta będą białe. Początek grudnia ma przynieść przede wszystkim deszcz, a na bardziej zimową pogodę możemy liczyć dopiero w drugiej połowie miesiąca.

Poza tym jest jeszcze El Niño, które namiesza w pogodzie na całym świecie – zjawisko coraz mocniej wpływa na światowy klimat. Amerykańscy klimatolodzy przewidują, że utrzyma się w silnej fazie także na początku 2027 roku. Nie wiadomo jednak, jak przełoży się to na pogodę w Polsce. Zdaniem synoptyków do końca grudnia średnia temperatura i suma opadów w Polsce mają pozostawać w granicach normy z lat 1991–2020.