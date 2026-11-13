Zima w końcu nadejdzie, ale jeszcze poczekamy. Fot. Canva

IMGW opublikował nową długoterminową prognozę pogody, która sięga niemal do Świąt Bożego Narodzenia. Wynika z niej, że w najbliższych tygodniach Polskę czeka sporo opadów, a temperatury pozostaną umiarkowane. Wciąż nie wiadomo jednak, czy pod koniec grudnia doczekamy się śniegu.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę na kolejne tygodnie, przygotowaną na podstawie modelu ECMWF IFS. Z przewidywań wynika, że w tygodniu od 14 do 20 grudnia najwięcej opadów może wystąpić na północy i południu Polski. Szczególnie dużo deszczu lub śniegu prognozowane jest w rejonach nadmorskich i górskich.

Prognoza pogody IMGW do 20 grudnia

Nie wiadomo jeszcze, czy przed świętami będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem czy śnieg. Na tak dokładne przewidywania jest jeszcze za wcześnie. Gdzie w całym sezonie może popadać najmocniej, pokazuje już jednak mapa śniegu na zimę 2026/27.

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W ostatnim tygodniu prognozy średnia temperatura ma wynieść od około 0 st. C na wschodzie i południu do 4 st. C na zachodzie kraju. Nocami termometry będą wskazywać wartości w okolicach zera, a na wschodzie i w górach możliwe są spadki poniżej tej granicy. Według IMGW suma opadów w większości kraju może przekroczyć wieloletnią normę.

Do końca listopada w Polsce utrzymają się raczej umiarkowane temperatury, ale nie zabraknie deszczu. Z prognoz Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wynika, że pogoda nadal będzie bardziej jesienna niż zimowa, choć niektórzy meteorolodzy wskazują, kiedy zima uderzy w Polskę jeszcze w listopadzie.

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Jaka pogoda czeka nas w pierwszej połowie grudnia?

Według długoterminowych przewidywań początek grudnia nie przyniesie większej zmiany. Temperatury powinny utrzymywać się nieznacznie powyżej średniej wieloletniej. W nocy nadal mogą występować lekkie mrozy, natomiast po południu termometry najczęściej pokażą kilka stopni powyżej zera.

Nie zabraknie też opadów i zachmurzenia. Przechodzące przez Polskę fronty atmosferyczne mogą przynosić okresami intensywny deszcz oraz porywisty wiatr. Podczas cieplejszych dni dominować będą opady deszczu. Jeśli jednak nadejdzie ochłodzenie, miejscami może popadać deszcz ze śniegiem lub śnieg.

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Prognozy na tak długi okres mogą się jeszcze zmienić, dlatego nie należy traktować ich brać za pewnik.

Przypomnijmy, że pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie 2026 od IMGW również nie dawała pewności, czy święta będą białe. Początek grudnia ma przynieść przede wszystkim deszcz, a na bardziej zimową pogodę możemy liczyć dopiero w drugiej połowie miesiąca.

El Niño namiesza w pogodzie na całym świecie – zjawisko coraz mocniej wpływa na światowy klimat. Amerykańscy klimatolodzy przewidują, że utrzyma się w silnej fazie także na początku 2027 roku. Nie wiadomo jednak, jak przełoży się to na pogodę w Polsce. Zdaniem synoptyków do końca grudnia średnia temperatura i suma opadów w Polsce mają pozostawać w granicach normy z lat 1991-2020.