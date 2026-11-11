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Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie. Fot. Canva

IMGW prognozuje pogodę na Boże Narodzenie 2026. Śnieg nie jest przesądzony. Początek grudnia ma upłynąć pod znakiem deszczu, a na bardziej zimową aurę możemy liczyć dopiero w drugiej połowie miesiąca.

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El Niño namiesza w pogodzie na całym świecie – zjawisko coraz mocniej wpływa na światowy klimat. Amerykańscy klimatolodzy przewidują, że utrzyma się w silnej fazie także na początku 2027 roku. Nie wiadomo jednak, jak przełoży się to na pogodę w Polsce. Zdaniem synoptyków do końca grudnia średnia temperatura i suma opadów w Polsce mają pozostawać w granicach normy z lat 1991-2020.

Pogoda na Boże Narodzenie. Czy w święta spadnie śnieg?

O tym, jaka będzie zima 2026/2027 w Polsce, zdecyduje to, jakie powietrze dotrze do naszego kraju. Wiele zależy od sytuacji nad Atlantykiem i zmian w wirze polarnym. Jeśli napłynie do nas cieplejsze powietrze z zachodu, temperatury będą wyższe. Jeśli dotrą masy powietrza z północy, możemy spodziewać się większego chłodu.

Według obecnej prognozy pogody do końca 2026 roku początek grudnia przyniesie głównie deszcz i deszcz ze śniegiem. Pod koniec miesiąca może zrobić się bardziej zimowo, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski oraz w górach.

Na pewną prognozę pogody na Wigilię i całe święta trzeba jeszcze poczekać. Obecnie nie wiadomo, czy 24 grudnia spadnie śnieg, czy zamiast niego pojawi się deszcz i temperatura na plusie. Bardziej wiarygodne przewidywania poznamy dopiero w drugiej połowie grudnia. IMGW przypomina, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny.

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Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W czwartek 12 listopada w ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie, choć na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe są przejaśnienia. W większości kraju wystąpią słabe opady deszczu. Bez deszczu powinno być na krańcu południowo-wschodnim oraz w okolicach Szczecina.

Termometry pokażą od 3 st. C na północy, przez około 6 st. C w centrum i nad morzem, do 10 st. C na południowym zachodzie. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może wzrosnąć do 13 st. C.

W piątek z kolei zachmurzenie będzie przeważnie małe lub umiarkowane, choć na północy i południu okresami wzrośnie. W nocy więcej chmur pojawi się również w centrum i na wschodzie. Na północy prognozowane są przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Nad morzem mogą wystąpić burze.

Sobota zapowiada się pogodniej. W większości kraju będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Miejscami temperatury spadną poniżej zera – minimalna wyniesie od -4 st. C na południu do 0 st. C na północy. Nad morzem termometry pokażą od 1 do 3 st. C, natomiast na Podhalu możliwy jest spadek do około -5 st. C.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 4–7 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, choć na północy i w rejonach podgórskich Sudetów może być umiarkowany i porywisty.