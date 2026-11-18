Są pierwsze recenzje GTA VI. Gra wszech czasów? Fot. materiał prasowy

Odliczanie do premiery GTA 6 dobiega końca. Właśnie wleciały pierwsze recenzje gry Rockstar, na którą gracze czekali przez długie lata. Werdykt dziennikarzy przewidzieliśmy z zasłoniętymi oczami. Przy takim zapleczu finansowym i czasowym powstanie arcydzieła było niemal pewne. 99/100 nie jest najciekawszą liczbą.

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Grand Theft Auto VI od Rockstar Games trafi do posiadaczy konsoli PlayStation 5 i Xbox Series X/S trzynaście lat po premierze piątej części gry. Do ikonicznego Vice City powrócimy już w czwartek, 19 listopada (GTA 6 ma w Polsce swoją godzinę zero). W inspirowanym Florydą stanie Leonida, gdzie wystrzały z broni palnej są tak powszechne jak dźwięki klaksonu na zakorkowanym skrzyżowaniu, podążymy za parą przypominającą niesławny kryminalny duet, Bonnie i Clyde'a.

Jason Duval dorastał wśród cwaniaków i krętaczy, więc półświatkowe sztuczki ma w małym palcu. Teraz pracuje w Keys dla lokalnych przemytników narkotyków. Marzy o wygodnym życiu, ale przestrzeganie prawa nie należy do jego mocnych stron. Lucia Caminos nauczyła się bić, gdy ledwo skończyła raczkować. Rodzina jest dla niej najważniejsza. Dla bliskich zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to zejście do samego piekła – odsiadkę w Więzieniu Stanowym Leonidy.

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GTA 6 łapie pierwsze recenzje. Czy to magnum opus Rockstara? Tylko jedna liczba nie podejdzie każdemu

Twórcy zbudowali wokół swojego dziecka taki szum, że GTA 6 zarobiło fortunę, zanim ktokolwiek w nie zagrał, część graczy zaczęła swego czasu powątpiewać w możliwość stworzenia dzieła, które zaspokoi oczekiwania wszystkich. Cóż, krytycy i dziennikarze jasno wskazują w pierwszych recenzjach, że mamy do czynienia z produktem, który śmiało może walczyć o tytuł gry wszech czasów. Czy po premierze jego hype train się wykolei? Mało prawdopodobne, gorączka na premierę GTA 6 nie słabnie.

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W agregatorze recenzenckim Metacritic gra Grand Theft Auto VI zdobyła ocenę 99/100 (to średnia ze 146 dotąd opublikowanych opinii). Przy takiej liczbie artykułów werdykt przechodzi ludzkie pojęcie. Growi krytycy zwracają szczególną uwagę na realizm, w ramach którego ujęto historię Jasona i Lucii (pod kątem i mechaniki, i storytellingu), podkreślając, że wykracza on daleko poza to, do czego przyzwyczaił graczy choćby Red Dead Redemption 2 (to jedna z tych gier, które wyglądają jak filmy).

"Rockstar stworzył otwarty świat o naprawdę zdumiewającej skali, rozmachu i jakości. Wszystko w GTA 6 cechuje się wyrafinowaniem, a każdy aspekt rozgrywki w serii został udoskonalony do granic możliwości" – zauważył Josh West z portalu GamesRadar. "Niebywale szczegółowe, dające nieskończone pole do eksperymentowania i bezkompromisowo zaprojektowane Grand Theft Auto VI to najbardziej imponująca gra wideo, w jaką kiedykolwiek grałem" – stwierdził Luke Reilly na łamach serwisu IGN.

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Lucia i Jason z gry GTA VI. Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

Jedną z większych obaw, jakie przed premierą pojawiły się w internetowym dyskursie, była kwestia 30 klatek na sekundę na wszystkich konsolach. Tamoor Hussain z GameSpot przyznał, że podczas rozgrywki nie odczuł, aby były one rażącym problemem. "Niektórzy mogą mieć jednak zastrzeżenia co do wrażeń z poruszania się po świecie. 30 klatek na sekundę odgrywa dużą rolę w zapewnieniu grze bogactwa detali, jakie ta oferuje w swojej bezprecedensowej skali, ale niektórzy – technicznie nastawieni – gracze mogą mieć wątpliwości co do jej responsywności" – czytamy w jego recenzji.