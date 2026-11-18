Pierwsze recenzje GTA 6 są już w sieci. Gra ma 99 punktów na Metacritic, ale krytycy wytykają jej kilka wad. Fot. SolidMaks / Shutterstock

Recenzje "GTA 6" spłynęły do sieci w środę w samo południe (18 listopada), kiedy skończyło się embargo nałożone przez Rockstar Games na recenzentów. Na Metacritic gra ma 99 punktów na 100, a wśród ponad stu ocen nie ma ani jednej mieszanej czy totalnie negatywnej. Skoro krytycy są tak zachwyceni, to dlaczego nie ma maksymalnej noty?

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Gracze niedługo sprawdzą to sami, bo premiera "GTA 6" w Polsce wypada o północy ze środy na czwartek (z 18 na 19 listopada). Minęło 13 lat od debiutu poprzednika, a według analityków fani wydali już ponad 1,5 mld dolarów (ok. 6 mld zł) na przedsprzedaż gry, w którą nikt jeszcze nie zagrał.

Nic dziwnego, że świat łapie "grypę GTA" i bierze L4 w pracy na granie. Metacritic zebrał ponad 100 recenzji wersji na PlayStation 5, a także na Xboxa (ciągle pojawiają się nowe). Spośród 115 z oceną liczbową aż 95 to maksymalne noty, a najniższe (relatywnie), czyli w przeliczeniu 90 punktów, wystawiło siedem redakcji.

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Plusy "GTA 6" w recenzjach. Świat, który żyje własnym życiem

Największe portale rozpływają się nad grą. Recenzent IGN nazywa szóstkę "najbardziej imponującą grą wideo, w jaką kiedykolwiek grałem". GameSpot przekonuje, że obsesja Rockstara na punkcie drobiazgów "zarówno tłumaczy, jak i usprawiedliwia 13 lat czekania".

"Przez ponad trzy tygodnie radośnie spędzałem wakacje w Vice City" – wspomina z kolei recenzent Destructoid, który w tym czasie okradał banki i kradł auta, a i tak nie dobrnął do końca listy atrakcji.

Krytycy zachwycają się Leonidą (fikcyjnym stanem wzorowanym na Florydzie) i położonym tam Vice City. Przechodnie gadają tam bez końca, a losowe zdarzenia potrafią zaskoczyć nawet po kilkudziesięciu godzinach gry.

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Równie często recenzenci chwalą bohaterów. Znana z pierwszego gameplayu historia w stylu Bonnie i Clyde'a okazała się opowieścią o miłości. "Grand Theft Auto VI skradnie ci serce" – podsumowuje "The New York Times".

Polygon przewiduje nawet, że najbardziej kontrowersyjna w "GTA 6" okaże się empatia, a nie przemoc. Najdalej poszedł serwis covergeek, który obawia się, że "branża może się już nigdy po tej grze nie pozbierać".

Wady "GTA 6". Za co recenzenci zabrali punkty?

Metascore to średnia ocen krytyków, w której serwis przypisuje redakcjom różne wagi. Wystarczy więc garstka dziewięćdziesiątek, żeby wynik spadł poniżej setki. Średnia i tak jest z kosmosu (żadna gra w historii nie ma setki), ale do kompletu czegoś brakuje.

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Grand Theft Auto VI otwiera ranking najlepiej ocenianych gier na Metacritic. Z wynikiem 99 punktów wyprzedza The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ma tyle samo punktów. Fot. Metacritic

Najczęściej wytykane są kwestie techniczne. Gra działa wyłącznie w 30 klatkach na sekundę (obraz odświeża się zatem dwa razy rzadziej niż w najnowszych grach), a recenzenci wspominają o spadkach płynności.

Włoski Multiplayer.it żałuje, że nawet na drożejącym PS5 Pro nie ma 60 klatek. Redakcja narzeka też na nierówną fabułę oraz nadmiar strzelanin. Uważa również, że część misji zbudowano tak samo jak w starszych grach Rockstara i zaczyna to już trącić myszką. Mimo to Multiplayer.it wystawia maksymalną notę.

Najostrzej o historii pisze PLAY! Zine (90), dla którego fabuła jest "słaba, powolna i niespójna". IGN Japan narzeka na zachowawcze misje główne i długie przejazdy, a Combo Infinito na uproszczoną walkę wręcz i powtarzalne QTE (chodzi o sceny, w których trzeba w porę wcisnąć wskazany przycisk). Jeuxvideo.com wytyka jeszcze schematyczne kryjówki gangów.

Polskie recenzje "GTA 6". CD-Action, PPE.pl i GRYOnline.pl

Polskie redakcje nie odstają od reszty. Dawid Bojarski z "CD-Action" dał 10/10 i najmocniej chwali relację głównych bohaterów. "Jason i Lucia w GTA VI to najwspanialsza para romantyczna w grach wideo" – pisze recenzent. Zauważa przy tym, że na zwykłym PS5 gra zaskakująco rzadko spada poniżej 30 klatek, ale na PS5 Pro nie da się wybrać trybu 60 klatek.

Roger Żochowski, naczelny PPE.pl, również wystawił 10, choć z ważnym dopiskiem. Jego zdaniem na standardowej konsoli liczba klatek potrafi spaść nawet do 20, a do tego dochodzą rozmycie obrazu i błędy graficzne. "Jeśli zamierzacie grać na standardowym PS5, obniżcie ocenę o jeden punkt do czasu łatek" – radzi autor. Wytyka też mało lotną sztuczną inteligencję wrogów i niski poziom wyzwania w misjach fabularnych.

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Krzysztof Mysiak z GRYOnline.pl spędził w grze 120 godzin i wystawił ocenę 9,5. "GTA 6 jest najbardziej imponującą technologicznie grą, jaką widziałem" – przyznaje. Za wady uznaje uciążliwe zarządzanie samochodami, błędy fizyki i AI oraz staromodny rubberbanding w wyścigach (rywale dostają przez niego sztuczny zastrzyk mocy, gdy im odjedziemy). Eurogamer Polska wystawił z kolei 100 punktów.