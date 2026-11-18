Nowy sondaż zaufania ucieszy Donalda Tuska. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili, komu bardziej ufają: rządowi czy opozycji. Różnica między jednymi a drugimi wynosi aż 9 punktów procentowych. Donald Tusk może się ucieszyć, gdy zobaczy te notowania. Ale diabeł tkwi jeszcze w jednym szczególe.

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Według najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) dla portalu Stan360 gabinet Donalda Tuska cieszy się większym zaufaniem obywateli niż parlamentarna opozycja.

Rząd z przewagą zaufania nad opozycją. Wyniki nowego sondażu

W sondażu ankieterzy zapytali wprost, komu w obecnej sytuacji w kraju obywatele ufają bardziej. Większy kredyt zaufania uzyskała strona rządowa – wskazało na nią łącznie 36,37 proc. ankietowanych (19,93 proc. odpowiedziało "zdecydowanie rządowi", a 16,44 proc. "raczej rządowi").

Opozycji ufa z kolei łącznie 27,27 proc. badanych, z czego 16,63 proc. zadeklarowało odpowiedź "zdecydowanie opozycji", natomiast 10,64 proc. wybrało wariant "raczej opozycji". Rząd wyprzedził zatem ugrupowania opozycyjne o ponad 9 punktów procentowych.

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Uwagę zwróciła jednak jeszcze trzecia grupa. Odpowiedź "ani rządowi, ani opozycji" wskazało 36,36 proc. uczestników badania. Oznacza to, że odsetek osób zdystansowanych wobec obu obozów politycznych niemal co do setnej części procenta pokrywa się z grupą ufającą rządzącym. Wyniki pokazały wyraźny podział społeczeństwa, ale także wysoki poziom dystansu wobec całej klasy politycznej. Podobne nastroje widać w rankingu zaufania CBOS – sondaż pokazał problem rządzących.

Ostatni sondaż poparcia na partii politycznych. Tylko 4 ugrupowania w Sejmie

Przypomnijmy, że Ogólnopolska Grupa Badawcza zrealizowała też w listopadzie dla portalu Stan360.pl sondaż poparcia dla partii politycznych. Wyniki pokazały jednak spore przetasowania w parlamencie: do Sejmu weszłyby zaledwie cztery ugrupowania.

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Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku listopada, to według badania OGB na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 37,07 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim pomiarem z października formacja zanotowała wzrost poparcia o 1,2 punktu procentowego.

Notowania Prawa i Sprawiedliwości spadły o 1,8 punktu procentowego i generalnie z wyborcami PiS dzieje się coś dziwnego, sondaży nie potrafią wytłumaczyć nawet eksperci. Partia z drugiego miejsca zdobyła 23,15 proc. głosów. Podium niezmiennie zamyka Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 13,34 proc. respondentów (wzrost o 1,5 pkt proc.).

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Czwarta, a zarazem ostatnia partia, która weszłaby jeszcze do Sejmu to Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna zdobyło 8,70 proc. poparcia, co jednak oznacza spadek o 2,6 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania. Jeszcze na początku roku pisaliśmy: partia Brauna może wygryźć PiS – nowy sondaż nie spodoba się Kaczyńskiemu.

Aż pięć znaczących formacji znalazło się pod 5-procentowym progiem wyborczym: