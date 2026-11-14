Morawiecki reaguje na nowy sondaż. Fot. shutterstock

W nowym sondażu partyjnym PiS zanotowało słaby wynik. Zyskał Rozwój Plus, od którego może zależeć przyszła większość parlamentarna. Wyniki skomentował Mateusz Morawiecki i zadeklarował, że nie ma mowy o wspólnej liście prawicy.

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Wirtualna Polska opublikowała 13 listopada nowy sondaż IBRiS. Wyszło z niego, że PiS traci grunt pod nogami, a Koalicja Obywatelska coraz bardziej odskakuje konkurencji. Z kolei szampana otwierać może Mateusz Morawiecki.

Tak prezentują się dokładne wyniki poszczególnych ugrupowań:

Koalicja Obywatelska – 30,0 proc. (wzrost o 2,8 pkt proc.) Prawo i Sprawiedliwość – 15,5 proc. (spadek o 2,7 pkt proc.) Konfederacja – 14,0 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) Konfederacja Korony Polskiej – 9,1 proc. (spadek o 2,5 pkt proc.) Lewica – 6,8 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.) Rozwój Plus – 6,1 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.) Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.) Partia Razem – 3,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.) Polska 2050 – 0,8 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.)

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"Kiedy przyjrzymy się tym wynikom, okaże się, że większość parlamentarna w tym scenariuszu zależy od Mateusza Morawieckiego. Bez jego mandatów potencjalna prawicowa koalicja nie miałaby możliwości rządzenia" – analizował Michał Panek w naTemat w tekście "Kaczyński ze zdumienia przetrze oczy. 2,7 p.p. w nowym sondażu to rachunek za TK".

InnPoland ocenia wyniki równie dobitnie: nowy sondaż załamie posłów z PiS – Jarosław Kaczyński dziś nie zaśnie.

Morawiecki komentuje wyniki nowego sondażu

Mateusz Morawiecki, tego samego dnia, w którym ukazał się nowy sondaż, gościł na 5. Poznańskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Były premier został tam zapytany, czy w takim układzie sił w Sejmie wybierze koalicję z KO i Lewicą, czy też z partiami prawicowymi.

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Wówczas odparł, że wybory odbędą się za 11 miesięcy i "jeszcze wiele się może zmienić w międzyczasie". Niektórzy zapytali też Morawieckiego, czy rozważa start Rozwoju Plus w wyborach parlamentarnych ze wspólnej listy razem z PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. – Idziemy oczywiście sami do wyborów – zadeklarował stanowczo.

Rozwój Plus alternatywą dla Tuska i Brauna? Morawiecki przekonuje

– Dopiero budujemy swoją rozpoznawalność w społeczeństwie. (...) Widzę te zachęty kierownictwa PiS, aby iść razem z Braunem, z Konfederacją obecną. My mamy zupełnie inne podejście. Nie chcesz Tuska, nie chcesz Brauna, wybierz Rozwój Plus. To jest nasze podejście do wyborów – oświadczył Morawiecki.

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Już w październiku Morawiecki zgasił wielkie nadzieje Kaczyńskiego – wystarczyły mu tylko 3 zdania, by ogłosić, że Rozwój Plus idzie do wyborów samodzielnie. Zdaniem polityka liczba wyborców, którzy nie chcą oddać głosu na KO lub KKP, będzie rosła. A że Rozwój Plus potrafi przyciągać elektorat, pokazał już latem porażający sondaż dla PiS – Morawiecki zabrał im potężną część wyborców.

– To my jako Rozwój Plus stanowimy dobrą alternatywę dla premiera Tuska, dla przewodniczącego Brauna – podkreślił Morawiecki. – Nie ma dzisiaj hegemona, nie ma dominatora na polskiej prawicy, tak jak to było kiedyś. Wierzę w to, że Rozwój Plus może być wielką niespodzianką przyszłych wyborów w rozumieniu naszej potęgi, naszej siły parlamentarnej – skwitował.