Godzina zamiast doby pobierania. MediaMarkt w Hamburgu instaluje GTA 6 za 29,99 euro. Fot. Rockstar Games, x.com/Lars_Invest

Premiera GTA 6 już o północy, a jeden z niemieckich MediaMarktów zrobił z tego okazję do zarobku. Za niecałe 30 euro (ok. 130 zł) sklep oferuje coś, co większość polskich graczy zrobi w domu za darmo. I szybciej niż u zachodniego sąsiada.

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Odliczamy już godziny do oficjalnej premiery, która wypada dokładnie o północy ze środy na czwartek (z 18 na 19 listopada). Recenzenci dali GTA 6 średnią 99/100, ale nie każdy zagra w nie zaraz po zakupie.

Gra jest dostępna tylko cyfrowo, nawet w sklepowym pudełku jest sam kod bez płyty. GTA 6 waży aż 212 GB. Kto więc nie zaczął pobierania wcześniej, pierwsze godziny spędzi oglądając pasek postępu.

Płatna instalacja GTA 6 w MediaMarkt. Plakat obiecuje godzinę

I tu wkracza MediaMarkt, a dokładniej jeden z jego sklepów w Hamburgu. Zdjęcie plakatu postawionego przy wejściu krąży w sieci. Od poniedziałku sklep udostępnia graczom swoje szybkie łącza.

"Przynieś do nas swoje PlayStation i GTA6, a gra zostanie zainstalowana w ciągu 60 minut!" – obiecuje plakat. Nietypowa usługa kosztuje 29,99 euro. GamePro podkreśla, że płaci się wyłącznie za pobranie, a samą grę trzeba mieć już kupioną.

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Niemcy w większości śmieją się z tej oferty. Według Mein-MMO przyda się ona niewielu osobom, bo wystarczyło zacząć pobieranie odpowiednio wcześnie. Serwis dorzucił przy tym złośliwość, że "Niemcy wciąż uchodzą za cyfrowy kraj rozwijający się".

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U nas oferta też wywołała salwy śmiechu. Ci, którzy jednak pomieszkali w Niemczech, nie widzą w niej jednak nic zabawnego. Wulgarny Gracz przyznał na Facebooku, że sam by się skusił, bo mieszkając za Odrą za łącze 250 Mb/s płacił miesięcznie 60 euro (ok. 265 zł).

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Konsolę z instalacją zostawiał włączoną na noc, żeby po pracy w ogóle móc pograć. "W Polsce mam gigabajtowy światłowód za 60... złotych" – napisał. Wyliczył też, że na niemieckim łączu ściągałby GTA 6 "ze dwadzieścia godzin".

Podobnie wspomina trzy lata za Odrą autor bloga Czorny Narzeka. Po przeprowadzce przeżył szok, bo jego zdaniem sieć w większości Niemiec "jest zasilana za pomocą chomika w kołowrotku". "Szczena mi opadła, jak po powrocie do kraju ważące ponad 200 GB 'Call of Duty' pobrało mi się na Wi-Fi w niecałą godzinę" – dodaje.

Z tej perspektywy 130 zł za godzinę zamiast całego dnia czekania przestaje brzmieć jak żart. Graczy pospiesza też hype w sieci i pozytywne recenzje. Recenzent IGN nazwał tytuł "najbardziej imponującą grą wideo, w jaką kiedykolwiek grałem", a według GameSpotu GTA 6 "zarówno tłumaczy, jak i usprawiedliwia 13 lat czekania.

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